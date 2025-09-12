* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + przycisk Hue Smart button
Odkryj nowe możliwości oświetlenia dzięki zestawowi startowemu światła białego E27 Philips Hue. Podłącz do mostka Hue Bridge, który wchodzi w skład zestawu, aby korzystać z funkcji takich, jak bezprzewodowe ściemnianie, procedury i regulatory czasowe. Steruj oświetleniem za pomocą aplikacji, głosu lub dołączonego akcesorium Hue Smart button.
Najważniejsze cechy produktu
- White
- Do 1100 lm*
- Ciepłe, białe światło
- Mostek Hue Bridge w zestawie
- Inteligentny przycisk w zestawie
Steruj światłem będąc poza domem
Dzięki aplikacji mobilnej Philips Hue możesz sterować domowym oświetleniem również spoza domu. Korzystaj z możliwości włączenia i wyłączenia dowolnych świateł, sterowania ich jasnością i dostosowania do Twoich wymagań.
Niech światło Cię przywita
Ustaw oświetlenie Philips Hue tak, aby wykrywało Twoją obecność, gdy tylko zbliżasz się do domu - światło włączy się automatycznie. Zapewnij sobie komforty i wygodę, korzystając łatwej z automatyzacji oświetlenia za pomocą aplikacji mobilnej Philips Hue.
Stwórz wrażenie obecności w domu
Aplikacja Philips Hue umożliwia stworzenie harmonogramu automatycznego włączania i wyłączania się światła. Uruchom wybrane ustawienia, gdy będziesz poza domem - inteligentne światła będą włączały się o wybranych porach, tak aby stworzyć wrażenie Twojej obecności w domu, nawet gdy Cię tam nie ma.
Steruj oświetleniem za pomocą głosu
Po podłączeniu świateł do mostka Hue możesz zsynchronizować je z rozwiązaniami Alexa, Apple HomeKit i Asystentem Google, umożliwiającymi sterowanie oświetleniem za pomocą głosu. Proste polecenia głosowe pozwalają na włączanie i wyłączanie świateł, ściemnianie lub rozjaśnianie ich, a nawet tworzenie scen świetlnych.
Steruj oświetleniem jednym kliknięciem
Jednym kliknięciem możesz sterować swoim inteligentnym oświetleniem bez użycia smartfona. Po prostu naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć światła albo naciśnij go i przytrzymaj, aby przyciemnić lub rozjaśnić. Przycisk Philips Hue Smart button jest od razu skonfigurowany do obsługi wszystkich potrzebnych funkcji i gotowy do użycia wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz.
Elastyczne, bezprzewodowe mocowanie
Przycisk Philips Hue Smart Button jest urządzeniem bezprzewodowym, które możesz w kilka sekund zainstalować w dowolnym miejscu w domu. Zamień istniejący wyłącznik oświetlenia na dołączoną płytę montażową lub użyj miniaturowego uchwytu, aby zamocować przycisk na dowolnej powierzchni. A może chcesz, żeby był przenośny? Nie ma problemu. Przycisk Smart Button jest wyposażony w magnes, który pozwala umieścić go na dowolnej powierzchni magnetycznej, np. na lodówce.
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
61x110