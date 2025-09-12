Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + przycisk Hue Smart button

Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + przycisk Hue Smart button

Odkryj nowe możliwości oświetlenia dzięki zestawowi startowemu światła białego E27 Philips Hue. Podłącz do mostka Hue Bridge, który wchodzi w skład zestawu, aby korzystać z funkcji takich, jak bezprzewodowe ściemnianie, procedury i regulatory czasowe. Steruj oświetleniem za pomocą aplikacji, głosu lub dołączonego akcesorium Hue Smart button.

Pobierz kartę informacyjną produktu
  • Kup teraz, zapłać później z Klarna
  • Darmowa dostawa od 200 PLN
  • 30 dni na zwrot

Najważniejsze cechy produktu

  • White
  • Do 1100 lm*
  • Ciepłe, białe światło
  • Mostek Hue Bridge w zestawie
  • Inteligentny przycisk w zestawie
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Znajdź instrukcję obsługi produktu

Popularne produkty

Nowość
Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W — 4 szt.

Hue White and color ambiance

Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W — 4 szt.

Do 345 lumenów
Essential, białe
Przyciemnianie do niskiego poziomu intensywności (2%)​
Essential, kolorowe ​

269,99 zł

Steruj światłem będąc poza domem

Steruj światłem będąc poza domem

Dzięki aplikacji mobilnej Philips Hue możesz sterować domowym oświetleniem również spoza domu. Korzystaj z możliwości włączenia i wyłączenia dowolnych świateł, sterowania ich jasnością i dostosowania do Twoich wymagań.

Niech światło Cię przywita

Niech światło Cię przywita

Ustaw oświetlenie Philips Hue tak, aby wykrywało Twoją obecność, gdy tylko zbliżasz się do domu - światło włączy się automatycznie. Zapewnij sobie komforty i wygodę, korzystając łatwej z automatyzacji oświetlenia za pomocą aplikacji mobilnej Philips Hue.

Stwórz wrażenie obecności w domu

Stwórz wrażenie obecności w domu

Aplikacja Philips Hue umożliwia stworzenie harmonogramu automatycznego włączania i wyłączania się światła. Uruchom wybrane ustawienia, gdy będziesz poza domem - inteligentne światła będą włączały się o wybranych porach, tak aby stworzyć wrażenie Twojej obecności w domu, nawet gdy Cię tam nie ma.

Steruj oświetleniem za pomocą głosu

Steruj oświetleniem za pomocą głosu

Po podłączeniu świateł do mostka Hue możesz zsynchronizować je z rozwiązaniami Alexa, Apple HomeKit i Asystentem Google, umożliwiającymi sterowanie oświetleniem za pomocą głosu. Proste polecenia głosowe pozwalają na włączanie i wyłączanie świateł, ściemnianie lub rozjaśnianie ich, a nawet tworzenie scen świetlnych.

Steruj oświetleniem jednym kliknięciem

Steruj oświetleniem jednym kliknięciem

Jednym kliknięciem możesz sterować swoim inteligentnym oświetleniem bez użycia smartfona. Po prostu naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć światła albo naciśnij go i przytrzymaj, aby przyciemnić lub rozjaśnić. Przycisk Philips Hue Smart button jest od razu skonfigurowany do obsługi wszystkich potrzebnych funkcji i gotowy do użycia wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz.

Elastyczne, bezprzewodowe mocowanie

Elastyczne, bezprzewodowe mocowanie

Przycisk Philips Hue Smart Button jest urządzeniem bezprzewodowym, które możesz w kilka sekund zainstalować w dowolnym miejscu w domu. Zamień istniejący wyłącznik oświetlenia na dołączoną płytę montażową lub użyj miniaturowego uchwytu, aby zamocować przycisk na dowolnej powierzchni. A może chcesz, żeby był przenośny? Nie ma problemu. Przycisk Smart Button jest wyposażony w magnes, który pozwala umieścić go na dowolnej powierzchni magnetycznej, np. na lodówce.

Dane techniczne

Wymiary źródła światła

  • Wymiary (szer. × wys. × gł.)

    61x110

Stylistyka i wykończenie

Trwałość

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Właściwości światła

Wymiary i waga opakowania

Informacje o pakowaniu

Zużycie energii

Serwis

Dane techniczne

Mostek

Źródło światła

Przełącznik

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay