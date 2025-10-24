Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + regulator przyciemniania Hue Dimmer switch
Zacznij przygodę z inteligentnym oświetleniem dzięki zestawowi startowemu, który składa się z 3 inteligentnych żarówek (zapewniających łagodne białe światło), mostka Hue Bridge oraz regulatora przyciemniania. Jest to kompletny zestaw, dzięki któremu możesz sterować światłem na wiele sposobów (poprzez aplikacje mobilną, głosowo lub przełącznikiem) i korzystać z wielu funkcji systemu Hue.
Obecna cena to 489,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White
- Do 1055 lm*
- Ciepłe, białe światło
- Mostek Hue Bridge w zestawie
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
61x110