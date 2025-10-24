Zewnętrzna lampa postumentowa Fuzo
Odkryj możliwości Hue na zewnątrz domu. Lampę postumentową Fuzo można podłączyć do istniejącego mostka Hue, aby cieszyć się korzystaniem z różnych funkcji, takich jak sterowanie spoza domu i harmonogramy. Mostek Hue nie jest elementem zestawu.
Obecna cena to 555,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White
- Mostek Hue Bridge jest wymagany
- Wbudowane źródło światła LED
- Ciepłe białe światło (2700 K)
- Zasilanie sieciowe
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Metal