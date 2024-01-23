Zasilacz ten podłącza się do końca jednej z szyn Perifo i do gniazdka ściennego. Jeden zasilacz pozwala zasilić oświetlenie o mocy do 100 W — aby nie przekroczyć tego progu, wystarczy zsumować moc wszystkich potencjalnie podłączanych opraw. Tylko do oświetlenia szynowego Perifo.