Zbliżenie przedniej części produktu LIGHTSTRIPS Przewód przedłużający do taśmy LED Hue Flux 5 m

Przewód przedłużający do taśmy LED Hue Flux 5 m

Umieść wewnętrzną elastyczną taśmę LED Flux lub Flux „ultra-bright” dokładnie tam, gdzie chcesz. To 5-metrowe przedłużenie zostało zaprojektowane w dyskretnym, minimalistycznym stylu, co pozwala swobodnie poprowadzić taśmę z dala od zasilacza. Można też łatwo ukryć zasilacz, by nie był widoczny.  

Najważniejsze cechy produktu

  • Przewód przedłużający 5 m / 16 ft
  • Łatwa instalacja
  • Dyskretny, minimalistyczny design
  • Bezpieczna instalacja niskonapięciowa (IP20)
Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Biały

  • Materiał

    PCV

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Różne

Wymiary i waga opakowania

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Obsługiwane wersje

Inne

