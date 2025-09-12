Umieść wewnętrzną elastyczną taśmę LED Flux lub Flux „ultra-bright” dokładnie tam, gdzie chcesz. To 5-metrowe przedłużenie zostało zaprojektowane w dyskretnym, minimalistycznym stylu, co pozwala swobodnie poprowadzić taśmę z dala od zasilacza. Można też łatwo ukryć zasilacz, by nie był widoczny.