Przewód przedłużający do taśmy LED Hue Flux 5 m
Umieść wewnętrzną elastyczną taśmę LED Flux lub Flux „ultra-bright” dokładnie tam, gdzie chcesz. To 5-metrowe przedłużenie zostało zaprojektowane w dyskretnym, minimalistycznym stylu, co pozwala swobodnie poprowadzić taśmę z dala od zasilacza. Można też łatwo ukryć zasilacz, by nie był widoczny.
Najważniejsze cechy produktu
- Przewód przedłużający 5 m / 16 ft
- Łatwa instalacja
- Dyskretny, minimalistyczny design
- Bezpieczna instalacja niskonapięciowa (IP20)
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
PCV