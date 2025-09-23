Pomoc
  • Stałe, równomierne światło
  • Technologia Chromasync™ zapewnia precyzyjne mieszanie kolorów
  • Ultrajasne, prawdziwie białe światło
Zobacz swój dom w nowym świetle, dzięki nowym taśmom LED

Taśmy LED Philips Hue — są jaśniejsze, bardziej wyraziste i lepsze niż kiedykolwiek.
Najnowocześniejsza technologia łączy się z elastycznym wzornictwem, aby stworzyć nastrojowe i funkcjonalne oświetlenie, które idealnie pasuje do każdej przestrzeni.   

Długość taśm LED Flux i OmniGlow
Sypialnia oświetlona pośrednim światłem w odcieniach różu i ciepłej bieli, pochodzącym z taśm świetlnych ukrytych pod łóżkiem oraz za wnękami sufitowymi i ściennymi, co tworzy efekt rozświetlenia ściany.

Zadbaj o odpowiednie oświetlenie w każdej przestrzeni wewnętrznej

Wybierz spośród dopasowanych do nastroju kolorowych lub białych odcieni światła, aby stworzyć idealną atmosferę z rozproszoną poświatą, która rozświetla ściany, podłogi i sufity. Technologia Chomasync™ umożliwia precyzyjne i spójne mieszanie kolorów, tworząc płynne przejścia w każdym zakątku Twojego domu. Dostosuj swoją przestrzeń za pomocą pięknych scen świetlnych i dynamicznych efektów, które pasują do każdego nastroju i okazji. Można je przyciąć tak, aby pasowały wszędzie — od narożników po ściany, od sufitów po schody.  

Kuchnia oświetlona jasnym pośrednim białym światłem, emitowanym przez taśmy oświetleniowe ukryte pod blatami oraz wnękami sufitowymi i ściennymi, tworzącymi efekt oblewania ścian.

Jaśniejsze i bielsze niż kiedykolwiek

Spraw, aby każdy zakątek był rozświetlony jasnym, wyjątkowo jasnym i białym światłem. Taśmy LED oferują najczystsze i najjaśniejsze odcienie bieli, dzięki specjalnym białym i ciepłobiałym diodom LED. Dzięki niezwykle jasnemu strumieniowi światła sięgającemu 6000 lumenów możesz cieszyć się także mocnym podświetleniem ściennym lub oświetleniem funkcjonalnym, pomagając sobie skupić się na zadaniach lub codziennych czynnościach. Poczuj naturalne światło dzienne we wnętrzu dzięki pełnospektralnemu światłu dziennemu. Ciesz się najszerszą gamą odcieni bieli, od najcieplejszych bursztynowych barw letniego zachodu słońca po najchłodniejsze odcienie bieli błękitnego zimowego nieba.   

Para siedzi na sofie w salonie, którego narożniki i linie sufitu są oświetlone bezpośrednim światłem z taśmy świetlnej OmniGlow.

Doskonałe światło, stworzone, by je widzieć

Taśma oświetleniowa OmniGlow oferuje najlepsze wrażenia świetlne w klasie. Technologia OmniGlow zapewnia najbardziej spójną i jednolitą linię światła, a obudowa umożliwia ukrycie diod LED. OmniGlow jest na tyle wyrazista, że może służyć jako oświetlenie bezpośrednie i stać się centralnym punktem wystroju pomieszczenia. Dzięki wysokiemu strumieniowi świetlnemu idealnie sprawdzi się jako oświetlenie zadaniowe, a mikro diody LED oparte na CSP (chip-scale-package) zapewniają wyjątkowo płynne i naturalne efekty, które nadadzą każdej przestrzeni wyjątkową głębię i atmosferę.

Para siedzi na kanapie i ogląda telewizję w otoczeniu pośredniego światła w odcieniach różu, emitowanego przez listwę oświetleniową Hue Flux. Mężczyzna steruje oświetleniem za pomocą aplikacji Hue na swoim smartfonie.

Doskonała kontrola, bez wysiłku 

Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć piękną scenę świetlną, ustawić efekty pasujące do nastroju, czy po prostu sterować taśmami LED — możesz to wszystko zrobić bez wysiłku za pomocą aplikacji Hue lub sterowania głosowego. Integracja taśm LED ze wszystkimi światłami Philips Hue, żarówkami i inteligentnymi przełącznikami poprzez Hue Bridge Pro. Bridge Pro umożliwia również sterowanie taśmami oświetleniowymi w całym domu z dowolnego miejsca na świecie oraz określanie harmonogramu automatyzacji.   

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

