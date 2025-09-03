Taśma LED Solo 3 metry

Steruj światłem jak chcesz

Podłącz oświetlenie Philips Hue do mostka i zacznij odkrywać niezliczone możliwości kontroli światła. Steruj oświetleniem za pomocą smartfonu lub tabletu przez aplikację mobilną Philips Hue lub skorzystaj z dedykowanych przełącznikóww obsługujących lampy i żarówki Hue. Ustawiaj zautomatyzowane harmonogramy świecenia, powiadomienia, alarmy i wiele innych funkcji, aby w pełni wykorzystać możliwości systemu Philips Hue. Philips Hue współpracuje takżę z technologiami Amazon Alexa, Apple HomeKit i Google Home, które umożliwiają sterowanie oświetleniem za pomocą głosu.