Zewnętrzne taśmy LED Philips Hue stanowią praktyczny i zabawny sposób, aby rozświetlić tereny zewnętrzne. Najnowocześniejsza technologia łączy się z elastycznym wzornictwem, tworząc kolorowe nastroje, ekscytujące funkcje i jasne, funkcjonalne oświetlenie.
- Technologia Chromasync™ zapewnia precyzyjne mieszanie kolorów
- Jasne, prawdziwie białe światło
- Możliwość dostosowania scen i efektów
Zobacz swój dom w nowym świetle, dzięki nowym taśmom LED
Przekształć przestrzenie zewnętrzne za pomocą światła
Rozświetl swoje tereny zewnętrzne niezależnie od tego, czy pada, czy świeci słońce. Wybierz spośród żywych kolorowych lub białych odcieni światła, aby stworzyć idealną atmosferę z rozproszoną poświatą, rozświetlającą ścieżki, tarasy i rośliny. Technologia Chomasync™ umożliwia precyzyjne i spójne mieszanie kolorów, tworząc płynne przejścia. Spraw, by czas spędzony na podwórku stał się magiczny dzięki konfigurowalnym scenom świetlnym i dynamicznym efektom. Wodoszczelne i odporne na działanie czynników atmosferycznych taśmy LED zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do balustrad balkonowych, wnęk sufitowych patio i stopni ganku. Wystarczy podłączyć je do gniazdka elektrycznego za pomocą dołączonego zasilacza niskonapięciowego.
Wypełnij noc jasnym, prawdziwie białym światłem
Ciesz się światłem dziennym po zachodzie słońca dzięki zewnętrznym taśmom LED. Rozświetl ogród, podwórze i patio odcieniami światła białego, dzięki diodom LED o barwie jasnej i ciepłej bieli. Te taśmy LED doskonale sprawdzą się podczas prac ogrodowych późnym wieczorem, uprawiania sportu po zmroku lub przygotowywania grilla. Zapewniają one niezwykle funkcjonalne oświetlenie podczas wszelkich prac wykonywanych na zewnątrz. Twoje tereny zewnętrzne będą lśniły jaśniej niż kiedykolwiek – niezależnie od pory dnia.
Rozświetl otoczenie neonami
Zginaj, kształtuj i pokochaj. Elastyczna taśma LED Neon może przekształcić podwórko w wyjątkową przestrzeń, rozświetlając ją neonowym blaskiem. Zaprojektowana, aby przyciągać wzrok, wykorzystaj bezpośrednie światło, aby stworzyć wyjątkowy nastrój – od swobodnej atmosfery w salonie po szaloną imprezę taneczną pod gwiazdami! Technologia Chromasync™ umożliwia precyzyjne dopasowanie kolorów, dzięki czemu na drzewach, roślinach, fontannach i ścianach ogrodu pojawią się piękne neonowe gradienty. Odporna na warunki atmosferyczne i łatwa w montażu — podłącz tę taśmę LED do standardowego gniazdka za pomocą dołączonego zasilacza niskonapięciowego.
Całkowita kontrola, bez wysiłku
Aplikacja Hue lub sterowanie głosowe umożliwi Ci skonfigurowanie wielu scen świetlnych niezależnie od tego, czy chcesz ustawić piękne oświetlenie na imprezę na podwórku, ustawić efekty dopasowane do nastroju podczas kolacji na patio, czy po prostu sterować taśmami oświetleniowymi, aby pomóc Ci w wykonywaniu zadań. Integracja zewnętrznych taśm oświetleniowych ze wszystkimi zewnętrznymi światłami Philips Hue poprzez Hue Bridge Pro. Bridge Pro umożliwia również sterowanie taśmami oświetleniowymi w całym domu z dowolnego miejsca na świecie oraz określanie harmonogramu automatyzacji.
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Kolor(y)
Multi Color
Materiał
Silikon
Trwałość
Trwałość
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
Właściwości światła
Właściwości światła
Girlanda/taśma oświetleniowa
Girlanda/taśma oświetleniowa
Różne
Różne
Wymiary i waga opakowania
Wymiary i waga opakowania
Informacje o pakowaniu
Informacje o pakowaniu
Zużycie energii
Zużycie energii
Wymiary i waga produktu
Wymiary i waga produktu
Serwis
Serwis
Dane techniczne
Dane techniczne
Zawartość opakowania
Zawartość opakowania
Obsługiwane wersje
Obsługiwane wersje
Inne
Inne
Potrzebujesz pomocy?
Obsługa klienta jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.