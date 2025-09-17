Przekształć przestrzenie zewnętrzne za pomocą światła

Rozświetl swoje tereny zewnętrzne niezależnie od tego, czy pada, czy świeci słońce. Wybierz spośród żywych kolorowych lub białych odcieni światła, aby stworzyć idealną atmosferę z rozproszoną poświatą, rozświetlającą ścieżki, tarasy i rośliny. Technologia Chomasync™ umożliwia precyzyjne i spójne mieszanie kolorów, tworząc płynne przejścia. Spraw, by czas spędzony na podwórku stał się magiczny dzięki konfigurowalnym scenom świetlnym i dynamicznym efektom. Wodoszczelne i odporne na działanie czynników atmosferycznych taśmy LED zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do balustrad balkonowych, wnęk sufitowych patio i stopni ganku. Wystarczy podłączyć je do gniazdka elektrycznego za pomocą dołączonego zasilacza niskonapięciowego.