Zbliżenie przedniej części produktu LIGHTSTRIPS Taśma oświetleniowa Flux do zastosowań zewnętrznych o długości 6 metrów

Taśma oświetleniowa Flux do zastosowań zewnętrznych o długości 6 metrów

Taśma oświetleniowa Flux do zastosowań zewnętrznych podnosi estetykę ogrodów, ganków i tarasów, tworząc w nich żywą, dekoracyjną atmosferę. Technologia Chromasync™ precyzyjnie dopasowuje kolory, zapewniając piękne przejścia tonalne. Ukryj taśmę, aby uzyskać pośredni efekt rozświetlenia elewacji, ścian i ogrodzeń. Emitowane przez taśmy jasne, prawdziwe światło białe w wielu tonacjach świetnie sprawdza się praktycznie na zewnątrz. Twórz własne aranżacje oświetlenia zewnętrznego i dynamiczne efekty, którymi z łatwością sterujesz za pomocą aplikacji Hue lub poleceń głosowych dzięki inteligentnym asystentom. Montaż tej odpornej na warunki atmosferyczne taśmy jest prosty. Można ją podłączyć do standardowego gniazdka ściennego przez niskonapięciowy zasilacz dołączony w zestawie albo zintegrować z istniejącą instalacją niskiego napięcia.

Najważniejsze cechy produktu

  • Możliwość dostosowania scen i efektów
  • Technologia Chromasync™ zapewnia precyzyjne mieszanie kolorów
  • Jasne, prawdziwie białe światło
  • 3000 lumenów
  • Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Biały

  • Kolor(y)

    Multi Color

  • Materiał

    Silikon

Trwałość

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Właściwości światła

Girlanda/taśma oświetleniowa

Różne

Wymiary i waga opakowania

Informacje o pakowaniu

Zużycie energii

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Źródło światła

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

