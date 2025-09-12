Dzięki tym specjalnym uchwytom montażowym łatwo zamontujesz taśmy HUE LED Flux lub Flux ultra-bright bądź zmienisz ich układ na dowolnej powierzchni wewnątrz domu. W zestawie znajdują się śruby i taśma samoprzylepna ułatwiające montaż pod szafkami, teksturowany montaż naścienny oraz długie instalacje. Przezroczystość zapewnia wysoką jakość i spójność oświetlenia.