Zestaw 10 uchwytów montażowych do taśmy LED Hue Flux
Dzięki tym specjalnym uchwytom montażowym łatwo zamontujesz taśmy HUE LED Flux lub Flux ultra-bright bądź zmienisz ich układ na dowolnej powierzchni wewnątrz domu. W zestawie znajdują się śruby i taśma samoprzylepna ułatwiające montaż pod szafkami, teksturowany montaż naścienny oraz długie instalacje. Przezroczystość zapewnia wysoką jakość i spójność oświetlenia.
Najważniejsze cechy produktu
- Montaż lub przyklejenie na różnych powierzchniach
- W zestawie śruby i taśma samoprzylepna
- Solidny, przezroczysty design
- Łatwa instalacja taśmy LED
- Zawiera 10 uchwytów
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Przezroczysty
Materiał
PC