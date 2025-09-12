Zestaw 4 narożnych złączy do taśmy LED Hue Flux
Łatwo łącz odcinki taśmy Flux lub Flux „ultra-bright” i używaj ich ponownie bez wyginania ani ryzyka uszkodzenia. Łącznik narożny pozwala łączyć ze sobą dwa fragmenty taśmy LED pod kątem 90 stopni, dzięki czemu można estetycznie poprowadzić oświetlenie w narożnikach sufitowych, pod szafkami czy wokół ram i luster — bez utraty spójności ani jakości światła.
Najważniejsze cechy produktu
- Połącz ze sobą 2 odcinki taśmy LED
- Łącznik narożny 90 stopni
- Zapewnia spójność światła
- Można zamontować samodzielnie
- W zestawie 4 złącza narożne
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Plastik