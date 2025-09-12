Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu LIGHTSTRIPS Zestaw 4 złączy do taśmy LED Hue Flux

Zestaw 4 złączy do taśmy LED Hue Flux

Prosty montaż niezależnie od doświadczenia. Wystarczy przeciąć taśmę Flux lub Flux „ultra-bright”, by łatwo łączyć ze sobą poszczególne fragmenty. Łącznik pozwala łączyć ze sobą dwa fragmenty taśmy LED w linii, pozwalając na montaż wzdłuż dłuższych powierzchni bez utraty spójności ani jakości światła. Jest to idealne rozwiązanie do oświetlania całych pomieszczeń, wnęk lub sufitów wielopoziomowych.

Najważniejsze cechy produktu

  • Połącz ze sobą 2 odcinki taśmy LED
  • Łącznik narożny 90 stopni
  • Zapewnia spójność światła
  • Można zamontować samodzielnie
  • W zestawie 4 złącza narożne
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Znajdź instrukcję obsługi produktu

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Biały

  • Materiał

    Plastik

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Różne

Wymiary i waga opakowania

Wymiary i waga produktu

Serwis

Obsługiwane wersje

Inne

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay