Prosty montaż niezależnie od doświadczenia. Wystarczy przeciąć taśmę Flux lub Flux „ultra-bright”, by łatwo łączyć ze sobą poszczególne fragmenty. Łącznik pozwala łączyć ze sobą dwa fragmenty taśmy LED w linii, pozwalając na montaż wzdłuż dłuższych powierzchni bez utraty spójności ani jakości światła. Jest to idealne rozwiązanie do oświetlania całych pomieszczeń, wnęk lub sufitów wielopoziomowych.