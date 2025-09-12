Zestaw 4 złączy do taśmy LED Hue Flux
Prosty montaż niezależnie od doświadczenia. Wystarczy przeciąć taśmę Flux lub Flux „ultra-bright”, by łatwo łączyć ze sobą poszczególne fragmenty. Łącznik pozwala łączyć ze sobą dwa fragmenty taśmy LED w linii, pozwalając na montaż wzdłuż dłuższych powierzchni bez utraty spójności ani jakości światła. Jest to idealne rozwiązanie do oświetlania całych pomieszczeń, wnęk lub sufitów wielopoziomowych.
Najważniejsze cechy produktu
- Połącz ze sobą 2 odcinki taśmy LED
- Łącznik narożny 90 stopni
- Zapewnia spójność światła
- Można zamontować samodzielnie
- W zestawie 4 złącza narożne
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Plastik