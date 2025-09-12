Rozpocznij przygodę z inteligentnym oświetleniem w prosty sposób z zestawem startowym, w którym znajdziesz taśmę LED Philips Hue Flux i mostek Hue Bridge Pro do inteligentnego domu. Dekoruj i rozświetlaj wnętrza najczystszymi tonami białego światła i idealnie dobranymi kolorami Chromasync™. Przycinaj, wykorzystuj ponownie lub przedłużaj taśmy LED, by dopasowywać ją do każdej przestrzeni. Zaawansowane mostek Bridge Pro z ultraszybkim procesorem zapewnia szybsze działanie, większą wydajność i funkcje oparte na AI. Steruj oświetleniem za pomocą wyróżnionej nagrodami aplikacji Hue i poleceń głosowych przez asystenta.