Przedłużenie taśmy LED Hue Flux 2 m
Rozświetlaj większe przestrzenie wewnętrzne dzięki łatwemu w montażu przedłużeniu do taśm LED Hue Flux i Hue Flux „ultra bright”. Stwórz spójne oświetlenie bez utraty jakości światła ani nastroju. Wprowadź do wnętrz gradienty bogatych kolorów i jasnego, naturalnego światła białego. Technologia Chromasync™ pozwala precyzyjnie mieszać kolory i uzyskiwać idealne efekty świetlne.
Najważniejsze cechy produktu
- Przedłużenie taśmy LED 2 m / 6,5 ft
- Łatwa instalacja
- Maksymalne przedłużenie 20 m / 65 ft
- Jasne, prawdziwie białe światło
- Technologia Chromasync™ zapewnia precyzyjne mieszanie kolorów
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Kolor(y)
Multi Color
Materiał
Silikon