Rozświetlaj większe przestrzenie wewnętrzne dzięki łatwemu w montażu przedłużeniu do taśm LED Hue Flux i Hue Flux „ultra bright”. Stwórz spójne oświetlenie bez utraty jakości światła ani nastroju. Wprowadź do wnętrz gradienty bogatych kolorów i jasnego, naturalnego światła białego. Technologia Chromasync™ pozwala precyzyjnie mieszać kolory i uzyskiwać idealne efekty świetlne.