Wodoodporność

Ta lampa Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do zastosowań zewnętrznych.