Pakiet: kinkiet Appear + czujnik zewnętrzny
Cena zestawu wynosi 955,79 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 1061,99 zł
Cena zestawu wynosi 955,79 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 1061,99 zł
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Informacje o Pakiet: kinkiet Appear + czujnik zewnętrzny
Oświetl wejście do domu i werandę parą czarnych kinkietów Appear, a dzięki dołączonemu czujnikowi zewnętrznemu światła mogą włączać się automatycznie, witając Ciebie i Twoich gości.
- Światło białe i kolorowe
- Światło do góry i w dół
- Włącznie świateł ruchem
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514870772
Informacje o produkcie
- Hue White and color ambiance Kinkiet zewnętrzny Appear
- 1
- Hue Czujnik zewnętrzny
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