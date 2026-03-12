Pakiet: kinkiet Appear + czujnik zewnętrzny

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Informacje o Pakiet: kinkiet Appear + czujnik zewnętrzny

Oświetl wejście do domu i werandę parą czarnych kinkietów Appear, a dzięki dołączonemu czujnikowi zewnętrznemu światła mogą włączać się automatycznie, witając Ciebie i Twoich gości.

  • Światło białe i kolorowe
  • Światło do góry i w dół
  • Włącznie świateł ruchem
  • Przelewy24
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