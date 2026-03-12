Pakiet: kinkiet Appear + czujnik zewnętrzny

Oświetl wejście do domu i werandę parą czarnych kinkietów Appear, a dzięki dołączonemu czujnikowi zewnętrznemu światła mogą włączać się automatycznie, witając Ciebie i Twoich gości.

Światło białe i kolorowe

Światło do góry i w dół

Włącznie świateł ruchem