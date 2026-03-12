Pakiet: podłużne lampy Play + mostek Hue Bridge
Cena zestawu wynosi 799,98 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 999,98 zł
Cena zestawu wynosi 799,98 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 999,98 zł
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Informacje o Pakiet: podłużne lampy Play + mostek Hue Bridge
Mostek Hue Bridge zapewnia dostęp do pełnego zestawu funkcji inteligentnego oświetlenia. Umieść te czarne podłużne lampy Play wokół kina domowego lub zestawu do gier, aby zapewnić sobie nową jakość korzystania z multimediów.
- Światło białe i kolorowe
- Przeznaczone do pomieszczeń z telewizorem
- Sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514871229
Informacje o produkcie
- Hue White and color ambiance Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play
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- Hue Bridge
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