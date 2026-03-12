Pakiet: podłużne lampy Play + mostek Hue Bridge

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Informacje o Pakiet: podłużne lampy Play + mostek Hue Bridge

Mostek Hue Bridge zapewnia dostęp do pełnego zestawu funkcji inteligentnego oświetlenia. Umieść te czarne podłużne lampy Play wokół kina domowego lub zestawu do gier, aby zapewnić sobie nową jakość korzystania z multimediów.

  • Światło białe i kolorowe
  • Przeznaczone do pomieszczeń z telewizorem
  • Sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów
  • Przelewy24
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