Pakiet: podłużne lampy Play + przedłużenie + mostek Hue Bridge

Mostek Hue Bridge zapewnia dostęp do pełnego zestawu funkcji inteligentnego oświetlenia. Umieść te białe podłużne lampy Play wokół kina domowego lub zestawu do gier, aby zapewnić sobie nową jakość korzystania z multimediów.

Światło białe i kolorowe

Przeznaczone do pomieszczeń z telewizorem

Sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów