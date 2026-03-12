Pakiet: podłużne lampy Play + przedłużenie + mostek Hue Bridge
Cena zestawu wynosi 1055,97 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 1319,97 zł
Cena zestawu wynosi 1055,97 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 1319,97 zł
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Informacje o Pakiet: podłużne lampy Play + przedłużenie + mostek Hue Bridge
Mostek Hue Bridge zapewnia dostęp do pełnego zestawu funkcji inteligentnego oświetlenia. Umieść te czarne podłużne lampy Play wokół kina domowego lub zestawu do gier, aby zapewnić sobie nową jakość korzystania z multimediów.
- Światło białe i kolorowe
- Przeznaczone do pomieszczeń z telewizorem
- Sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514870819
Informacje o produkcie
- Hue White and color ambiance Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play
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- Hue White and color ambiance Zestaw do rozbudowy podłużnej lampy Play
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- Hue Bridge
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