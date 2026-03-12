Zestaw: 2 reflektory Runer + Ściemniacz + Żarówki GU10 białe światło
Cena zestawu wynosi 508,82 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 565,36 zł
Cena zestawu wynosi 508,82 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 565,36 zł
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Informacje o Zestaw: 2 reflektory Runer + Ściemniacz + Żarówki GU10 białe światło
Dostosuj swoje oświetlenie z zestawem 2 czarnych reflektorów Philips Runner, wyposażonych w ściemniacz Hue i żarówki Hue GU10 emitujące białe światło. Eleganckie i funkcjonalne.
- Natychmiastowe bezprzewodowe ściemnianie
- Kompatybilność z Bluetooth i mostkiem Hue
- Zawiera żarówki Hue i oprawę oświetleniową
- Zawiera ściemiacz
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514874473
Informacje o produkcie
- Reflektory punktowe sufitowe i ścienne Sufitowy/ścienny reflektor punktowy Runner 2 x
- 1
- Hue White Inteligentny reflektor punktowy GU10 (2 szt.)
- 1
- Hue Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)
- 1
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