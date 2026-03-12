Zestaw: 2 białe reflektory Runner + Żarówki GU10 z możliwością zmiany kolorów
Cena zestawu wynosi 688,42 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 764,91 zł
Cena zestawu wynosi 688,42 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 764,91 zł
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Informacje o Zestaw: 2 białe reflektory Runner + Żarówki GU10 z możliwością zmiany kolorów
Stwórz dynamiczne oświetlenie, wybierając zestaw 2 białych reflektorów Philips Runner,zawierających ściemniacz Hue oraz Hue GU10 z możliwością zmiany kolorów. Jasne i personalizowane.
- Natychmiastowe bezprzewodowe ściemnianie
- Kompatybilność z Bluetooth i mostkiem Hue
- Zawiera żarówki Hue i oprawę oświetleniową
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514874510
Informacje o produkcie
- Reflektory punktowe sufitowe i ścienne Sufitowy/ścienny reflektor punktowy Runner 2 x
- 1
- Hue White and color ambiance Inteligentny reflektor punktowy GU10 (2 szt.)
- 1
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