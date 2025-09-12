Taśma LED Hue Essential to prosty i przystępny sposób, aby wprowadzić dekoracyjne oświetlenie do każdej przestrzeni w domu, nie rezygnując przy tym z wysokiej jakości światła. Taśma LED Essential tworzy wyjątkowy nastrój, rozświetlając ściany gradientem kolorowego światła dopasowanego do nastroju i okazji. Łatwy montaż i możliwość dyskretnego ukrycia taśmy za telewizorem, pod półkami lub za meblami w sypialni. Możliwość przycięcia taśmy LED, by idealnie dopasować ją do przestrzeni. Wejdź do świata inteligentnego oświetlenia Hue — steruj światłem w aplikacji Hue lub głosem przez asystenta Smart Home, konfiguruj automatyzacje i wybieraj spośród wielu scen świetlnych.