Taśma LED Hue Essential Flex 10 m

Dekoruj i baw się światłem z taśmą LED Hue Essential flex! Nadaj jej dowolne kształty, tworząc dekoracyjne akcenty w salonie, biurze albo pokoju dziecięcym. Ta elastyczna taśma LED idealna świetnie nadaje się do podkreślenia luster i mebli. Ustaw dowolny gradient kolorów, w tym efektowne neonowe odcienie, by dodać wnętrzu wyjątkowej energii. Zrób pierwszy krok w świecie inteligentnego oświetlenia Hue — steruj światłami za pomocą aplikacji Hue lub głosu dzięki asystentowi smart home, ustawiaj automatyzacje i wybieraj spośród dziesiątek gotowych scen świetlnych.