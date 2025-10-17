Pomoc
Gradientowa lampa podłogowa Philips Hue Signe oferowana podczas wyprzedaży oświetlenia z okazji Black Friday oświetla stolik nocny inteligentnym żółto-różowym światłem.

Zapisz się i zyskaj wcześniejszy dostęp do najlepszych ofert

Skorzystaj z promocji Black Friday jako pierwszy...

Zapisz się
  • Darmowa dostawa powyżej 200 zł
  • 30 dni na zwrot
  • 2 lata gwarancji

Zapisz się, aby uzyskać wcześniejszy dostęp do ofert na Black Friday

Podaj swój adres e-mail, a otrzymasz od nas powiadomienie o swoim wcześniejszym dostępie do promocji!

Zapisz się
Salon oświetlony różowym światłem dwóch opraw wiszących z inteligentnymi żarówkami Philips Hue,

Najlepsze promocje smart home

Odmień swój dom dzięki inteligentnemu oświetleniu w Black Friday!
Filmowy klimat, jasne miejsce do pracy czy przytulny nastrój w sypialni? Niezależnie od nastroju, jaki chcesz stworzyć – mamy wszystko, czego potrzebujesz i to w najlepszych cenach!

Zapisz się, by mieć pierwszeństwo w zakupach i nie przegapić tego, co najlepsze. Produkty z oferty Black Friday wyprzedają się błyskawicznie!

Zapisz się

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay