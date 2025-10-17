Skorzystaj z promocji Black Friday jako pierwszy...
- Darmowa dostawa powyżej 200 zł
- 30 dni na zwrot
- 2 lata gwarancji
Zapisz się, aby uzyskać wcześniejszy dostęp do ofert na Black Friday
Podaj swój adres e-mail, a otrzymasz od nas powiadomienie o swoim wcześniejszym dostępie do promocji!
Najlepsze promocje smart home
Odmień swój dom dzięki inteligentnemu oświetleniu w Black Friday!
Filmowy klimat, jasne miejsce do pracy czy przytulny nastrój w sypialni? Niezależnie od nastroju, jaki chcesz stworzyć – mamy wszystko, czego potrzebujesz i to w najlepszych cenach!
Zapisz się, by mieć pierwszeństwo w zakupach i nie przegapić tego, co najlepsze. Produkty z oferty Black Friday wyprzedają się błyskawicznie!
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.