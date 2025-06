• Niniejsza promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów przeznaczonych na tę promocję. Po wyprzedaniu produktów promocja zakończy się automatycznie.

• Ten kod promocyjny musi zostać zastosowany przy kasie na stronie www.philips-hue.com/pl-pl, aby otrzymać zniżkę. Rabat jest naliczany dla maksymalnie 25 produktów w jednym zamówieniu.

• Ten kod promocyjny jest ważny dla każdego produktu zakupionego na www.philips-hue.com/pl-pl wyjątkiem: Perifo, Datura, LightGuide, Tap Dial Switch, Twilight, Portable Go, Flare, Dymera, Sync Box HDMI, PC gradient lighstrip (wszystkie warianty), Play gradient lightstrip (wszystkie warianty) oraz Hue uchwytów do gradientowych taśm oświetleniowych, a także zupełnie nowych produktów, np. Hue Play Lampa do podświetlania ściany.

• Ten kod promocyjny nie może być używany w połączeniu z żadną inną ofertą na philips-hue.com i nie może być łączony z innymi kodami.

• W przypadku zwrotu zamówienia, jeśli jest on kwalifikujący się, proporcjonalna wartość rabatu zostanie odliczona od kwoty zwrotu.

• Niniejsza promocja jest uzależniona od dostępności zapasów, a każdy zakup podlega dodatkowo Warunkom Sprzedaży Philips Hue.

• Signify Poland zastrzega sobie prawo do anulowania kodu promocyjnego w dowolnym momencie lub do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez jego ponowną publikację.