Promocja obowiązuje do godziny 23:59 dnia 12 października 2025 r.

• Dodaj dwa (2) lub więcej produktów promocyjnych do koszyka i otrzymaj 15% zniżki na łączną cenę kwalifikujących się produktów promocyjnych.

Jeśli mostek Hue Bridge jest jednym z tych produktów promocyjnych, otrzymasz 25% zniżki na łączną cenę kwalifikujących się produktów promocyjnych.• Rabat zostanie naliczony na całą wartość kwalifikujących się produktów promocyjnych w koszyku podczas realizacji transakcji.

• Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów, a każdy zakup podlega Warunkom sprzedaży Philips Hue.

• W przypadku zwrotu części zamówienia, jeżeli jest to możliwe, proporcjonalna wartość rabatu zostanie odliczona od kwoty zwrotu. · Promocji tej nie można łączyć z żadną inną ofertą na www.philips-hue.com.

• Signify Poland zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym momencie lub do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez jego ponowną publikację.

