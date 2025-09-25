Pomoc
Oferty na oświetlenie LED do każdego pomieszczenia

Zobacz swój dom w nowym świetle, korzystając z rabatów do 25% na wybrane produkty Hue

Do 25% zniżki na oświetlenie do każdego pomieszczenia

Oszczędź 15% przy zakupie dwóch lub więcej produktów - jeśli jednym z nich będzie Mostek Hue Bridge otrzymasz nawet 25% znizki.

Odblokuj dodatkowe oszczędności i funkcje

Dodaj Mostek Hue Bridge i oszczędź 25% na wartości całego zamówienia.

Dodatkowo odblokujesz pełen zestaw funkcji Hue!

Promocja
Bridge

Hue

Bridge

Obsługuje 50 świateł i 12 akcesoriów
Obsługuje oprogramowanie Hue Sync
Oświetlenie i bezpieczeństwo w jednym
Zaawansowane szyfrowanie

289,00 zł

Odmień każde pomieszczenie dzięki Hue!

Przeglądaj ofertę dostępną w ramach wyprzedaży oświetlenia do pomieszczeń i zacznij korzystać z zalet oświetlenia Hue w całym domu.

Salon z kilkoma lampami Philips Hue zapewniającymi ciepłe i przytulne oświetlenie.

Spraw, by Twój pokój stał się czymś więcej

Stwórz w domu niepowtarzalną i przytulną atmosferę, korzystając ze stylowych lamp i niezwykłego oświetlenia. Albo spraw, by wieczór filmowy nabrał magicznego charakteru dzięki wciągającemu oświetleniu, które zdaje się wykraczać poza ekran.

Kup oświetlenie do salonu
Sypialnia z lampami stołowymi i lampami podłogowymi Hue rozstawionymi po obu stronach łózka.

Śpij jak nigdy dotąd

Przyciemnij światła, aby móc się zrelaksować przed pójściem spać, a rano obudź się wypoczęty dzięki automatycznie włączającym się światłom. Użyj żywych kolorów i konfigurowalnych scen świetlnych, aby stworzyć dowolny nastrój w dowolnej chwili.

Kup oświetlenie do sypialni
Kuchnia, w której blaty robocze są oświetlone jasnym, białym światłem.

Kuchnia Twoich marzeń

Rozjaśnij każdy centymetr kuchni, korzystając z elastycznych taśm LED, którymi można sterować, używając poleceń głosowych — takie rozwiązanie sprawdza się idealnie podczas obierania, siekania oraz wyciągania smakołyków z piekarnika!

Kup oświetlenie do kuchni

Wszystko o promocji na oświetlenie

Kiedy jest promocja na oświetlenie?

Jakie produkty są objęte promocją?

Jak mogę być na bieżąco z ofertami i promocjami Philips Hue?

Regulamin

Promocja obowiązuje do godziny 23:59 dnia 12 października 2025 r.

• Dodaj dwa (2) lub więcej produktów promocyjnych do koszyka i otrzymaj 15% zniżki na łączną cenę kwalifikujących się produktów promocyjnych.

Jeśli mostek Hue Bridge jest jednym z tych produktów promocyjnych, otrzymasz 25% zniżki na łączną cenę kwalifikujących się produktów promocyjnych.• Rabat zostanie naliczony na całą wartość kwalifikujących się produktów promocyjnych w koszyku podczas realizacji transakcji.

• Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów, a każdy zakup podlega Warunkom sprzedaży Philips Hue.

• W przypadku zwrotu części zamówienia, jeżeli jest to możliwe, proporcjonalna wartość rabatu zostanie odliczona od kwoty zwrotu. · Promocji tej nie można łączyć z żadną inną ofertą na www.philips-hue.com.

• Signify Poland zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym momencie lub do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez jego ponowną publikację.

Zapoznaj się z procesem zwrotu

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

