Do 25% zniżki na oświetlenie do każdego pomieszczenia
Oszczędź 15% przy zakupie dwóch lub więcej produktów - jeśli jednym z nich będzie Mostek Hue Bridge otrzymasz nawet 25% znizki.
Odblokuj dodatkowe oszczędności i funkcje
Dodaj Mostek Hue Bridge i oszczędź 25% na wartości całego zamówienia.
Dodatkowo odblokujesz pełen zestaw funkcji Hue!
Hue
Bridge
289,00 zł
Odmień każde pomieszczenie dzięki Hue!
Przeglądaj ofertę dostępną w ramach wyprzedaży oświetlenia do pomieszczeń i zacznij korzystać z zalet oświetlenia Hue w całym domu.
Spraw, by Twój pokój stał się czymś więcej
Stwórz w domu niepowtarzalną i przytulną atmosferę, korzystając ze stylowych lamp i niezwykłego oświetlenia. Albo spraw, by wieczór filmowy nabrał magicznego charakteru dzięki wciągającemu oświetleniu, które zdaje się wykraczać poza ekran.
Śpij jak nigdy dotąd
Przyciemnij światła, aby móc się zrelaksować przed pójściem spać, a rano obudź się wypoczęty dzięki automatycznie włączającym się światłom. Użyj żywych kolorów i konfigurowalnych scen świetlnych, aby stworzyć dowolny nastrój w dowolnej chwili.
Kuchnia Twoich marzeń
Rozjaśnij każdy centymetr kuchni, korzystając z elastycznych taśm LED, którymi można sterować, używając poleceń głosowych — takie rozwiązanie sprawdza się idealnie podczas obierania, siekania oraz wyciągania smakołyków z piekarnika!
Wszystko o promocji na oświetlenie
Kiedy jest promocja na oświetlenie?
Jakie produkty są objęte promocją?
Jak mogę być na bieżąco z ofertami i promocjami Philips Hue?
Regulamin
Promocja obowiązuje do godziny 23:59 dnia 12 października 2025 r.
• Dodaj dwa (2) lub więcej produktów promocyjnych do koszyka i otrzymaj 15% zniżki na łączną cenę kwalifikujących się produktów promocyjnych.
Jeśli mostek Hue Bridge jest jednym z tych produktów promocyjnych, otrzymasz 25% zniżki na łączną cenę kwalifikujących się produktów promocyjnych.• Rabat zostanie naliczony na całą wartość kwalifikujących się produktów promocyjnych w koszyku podczas realizacji transakcji.
• Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów, a każdy zakup podlega Warunkom sprzedaży Philips Hue.
• W przypadku zwrotu części zamówienia, jeżeli jest to możliwe, proporcjonalna wartość rabatu zostanie odliczona od kwoty zwrotu. · Promocji tej nie można łączyć z żadną inną ofertą na www.philips-hue.com.
• Signify Poland zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym momencie lub do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez jego ponowną publikację.
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.