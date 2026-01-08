Rozświetl swoje postanowienia na 2026 rok z Philips Hue!
- Darmowa dostawa powyżej 200 zł
- 30 dni na zwrot
- Kup teraz, zapłać później z Klarna
Noworoczna promocja
Oszczędź 30%
Kup 2 lub więcej produktów objętych Noworoczną promocją i zyskaj 30% zniżki.
Rabat zostanie naliczony przy kasie.
White ambiance
Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)
Obecna cena to 338 zł
White and color ambiance
Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)
Obecna cena to 769 zł
Hue
Bridge Pro
Obecna cena to 409,99 zł
Hue
Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Obecna cena to 1 689 zł
White and color ambiance
Lampa podłogowa Signe gradient
Obecna cena to 1 589 zł
White and color ambiance
Lampa podłogowa Signe gradient
Obecna cena to 1 589 zł
LIGHTSTRIPS
Taśma LED Flux o długości 3 metrów
Obecna cena to 314,99 zł
White and color ambiance
Inteligentna żarówka A60 E27 - 1100
Obecna cena to 495,99 zł
Hue
Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)
Obecna cena to 109 zł
White and color ambiance
Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play
Obecna cena to 679 zł
White and color ambiance
Zewnętrzny reflektor Lily
Obecna cena to 1 689 zł
White and color ambiance
Lampa sufitowa Infuse large
Obecna cena to 1 449 zł
Nowości na rok 2026
Sprawdź najnowsze produkty objęte promocją!
Idealne na rozświetlenie nadchodzącego roku…
Hue
Bridge Pro
409,99 zł
LIGHTSTRIPS
Zewnętrzna taśma oświetleniowa Neon o długości 3 metrów
629,99 zł
LIGHTSTRIPS
Zewnętrzna taśma oświetleniowa Neon o długości 5 metrów
899,99 zł
Hue White and color ambiance
Hue Festavia girlanda ogrodowa 7 m
719,99 zł
Hue White and color ambiance
Inteligentna żarówka A60 E27 - 810
674,99 zł
Hue White ambiance
Inteligentna żarówka A60 E27 - 810
359,99 zł
LIGHTSTRIPS
Taśma LED Flux o długości 3 metrów
314,99 zł
LIGHTSTRIPS
Taśma oświetleniowa Flux do zastosowań zewnętrznych o długości 5 metrów
674,99 zł
Hue White and color ambiance
Podstawowy zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki z trzonkami GU10 (345 lm)
405,99 zł
Hue White and color ambiance
Podstawowy zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki z trzonkami E27 (806 lm)
405,99 zł
Hue White and color ambiance
Hue Festavia girlanda ogrodowa 14 m
989,99 zł
Hue White and color ambiance
Essential A60 — Inteligentna żarówka E27 — 806 lm — 8 W — 2 szt.
179,99 zł
Hue White ambiance
Inteligentna żarówka A60 E27 - 1100
292,99 zł
LIGHTSTRIPS
Taśma LED Flux o długości 4 metrów
382,99 zł
Spraw, aby Twoje noworoczne postanowienia rozbłysły!
Inteligentne oświetlenie Philips Hue idealnie nadaje się do poprawy samopoczucia.
Sprawia, że czas spędzony z bliskimi staje się wyjątkowy, a Ty możesz skupić się na swoich hobby.
Popraw swoje samopoczucie
Potrzebujesz się skupić, odświeżyć lub odpocząć? Dla Philips Hue to nie problem! Sceny świetlne jak Energia, Koncentracja lub Relaks w aplikacji Hue zapewniają światło dopasowane do nastroju. Możesz także stworzyć poranną rutynę budzenia, przypominającą naturalny wschód słońca.
Spraw, by więcej wyjątkowych chwil rozbłysło
Chcesz spędzić w tym roku więcej czasu z bliskimi? Każda chwila zyskuje wyjątkowy charakter dzięki inteligentnemu oświetleniu. Stwórz idealną atmosferę na rodzinne spotkania, romantyczne kolacje i niezapomniane przyjęcia. Czas zacząć planować!
Odkryj na nowo swoje ulubione hobby
Niezależnie od tego, czy jesteś graczem, czy kinomaniakiem, Philips Hue spełni Twoje oczekiwania. Stwórz idealny nastrój, dzięki scenom świetlnym — możesz wykorzystać gotową scenę z galerii lub utworzyć własną. Zsynchronizuj światła z treścią wyświetlaną na ekranie, aby uzyskać niesamowicie wciągające wrażenia.
Informacje o Noworocznej promocji na inteligentne oświetlenie
Kiedy rozpoczyna się i kończy Noworoczna promocja 2026?
Kiedy rozpoczyna się i kończy Noworoczna promocja 2026?
Jak inteligentne oświetlenie wspiera dobry nastrój i zdrowe nawyki w nowym roku?
Jak inteligentne oświetlenie wspiera dobry nastrój i zdrowe nawyki w nowym roku?
W jaki sposób oświetlenie LED może poprawić jakość mojego snu w nowym roku?
W jaki sposób oświetlenie LED może poprawić jakość mojego snu w nowym roku?
Regulamin
Noworoczna promocja - 30% zniżki
- Promocja obowiązuje od 8 do 21 stycznia 2026 r.
- Wybierz dwa lub więcej produktów z oferty Noworocznej promocji i oszczędź 30% na wszystkich produktach objętych wyprzedażą. Do żadnych produktów w koszyku, które nie są objęte promocją, nie zostanie naliczona żadna zniżka.
- Podczas finalizacji zakupu zniżka zostaje automatycznie naliczona na produkty objęte Noworoczną promocją.
- Rabat obowiązuje wyłącznie na produkty objęte promocją Noworoczną 2026.
- W przypadku zwrotu części zamówienia, o ile jest to możliwe, proporcjonalna wartość zniżki zostanie odjęta od kwoty zwrotu.
- Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.
- Promocja nie łączy się z żadną inną ofertą w sklepie Philips Hue.
- Ceny i/lub asortyment produktów objętych promocją mogą ulec zmianie; oferta promocyjna może też zawierać błędy w pisowni, druku i składzie tekstu.
- Organizatorem jest Signify Poland. Signify zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym momencie lub do zmiany niniejszego regulaminu poprzez jego ponowną publikację.