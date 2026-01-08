Pomoc
Sypialnia w ciepłej bieli dzięki lampie stołowej Signe.

New year, new Hue: zyskaj 30% zniżki

Rozświetl swoje postanowienia na 2026 rok z Philips Hue!

Noworoczna promocja

Oszczędź 30%

Kup 2 lub więcej produktów objętych Noworoczną promocją i zyskaj 30% zniżki.

Rabat zostanie naliczony przy kasie.

 

Zbliżenie przedniej części produktu Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)

White ambiance

Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)

Światło białe w odcieniach od ciepłych do chłodnych
Do 400 lm
Dodaj mostek Hue Bridge, aby odblokować więcej funkcji
Zbliżenie przedniej części produktu Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)

White and color ambiance

Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)

Światło białe i kolorowe
Do 400 lm
Dodaj mostek Hue Bridge, aby odblokować więcej funkcji
Zbliżenie przedniej części produktu Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Obsługuje ponad 150 świateł i ponad 50 akcesoriów
Obsługuje oprogramowanie Hue Sync i MotionAware™
Steruj całym domem
Zaawansowane szyfrowanie za pomocą rozwiązania Zigbee Trust Center
Zbliżenie przedniej części produktu Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Hue

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Synchronizuje światła z zawartością w telewizorze w rozdzielczości 8K 60 Hz i 4K 120 Hz
Certyfikat HDMI 2.1
Tworzy synchronizację kolorów 1:1 z tym, co widać na ekranie
Możliwość podłączenia maksymalnie 10 lamp oświetlenia Philips Hue
Zbliżenie przedniej części produktu Lampa podłogowa Signe gradient

White and color ambiance

Lampa podłogowa Signe gradient

Czarny
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Zbliżenie przedniej części produktu Lampa podłogowa Signe gradient

White and color ambiance

Lampa podłogowa Signe gradient

Biały
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Flux o długości 3 metrów

LIGHTSTRIPS

Taśma LED Flux o długości 3 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
1200 lumenów
Zbliżenie przedniej części produktu Inteligentna żarówka A60 E27 - 1100

White and color ambiance

Inteligentna żarówka A60 E27 - 1100

Do 1100 lumenów
Pełne spektrum światła dziennego
Możliwość bardzo mocnego przyciemnienia do poziomu 0,2%
Precyzyjny kolor Chromasync™
Zbliżenie przedniej części produktu Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)

Hue

Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)

Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
Używaj jako przełącznika do sterowania
Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play

White and color ambiance

Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play

Dwupak
Wbudowane źródło światła LED
Czarny
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Zbliżenie przedniej części produktu Zewnętrzny reflektor Lily

White and color ambiance

Zewnętrzny reflektor Lily

Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
System niskonapięciowy – moduł podstawowy
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Zbliżenie przedniej części produktu Lampa sufitowa Infuse large

White and color ambiance

Lampa sufitowa Infuse large

Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Nowości na rok 2026

Sprawdź najnowsze produkty objęte promocją!

Idealne na rozświetlenie nadchodzącego roku…

Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Obsługuje ponad 150 świateł i ponad 50 akcesoriów
Obsługuje oprogramowanie Hue Sync i MotionAware™
Steruj całym domem
Zaawansowane szyfrowanie za pomocą rozwiązania Zigbee Trust Center

409,99 zł

Zewnętrzna taśma oświetleniowa Neon o długości 3 metrów

LIGHTSTRIPS

Zewnętrzna taśma oświetleniowa Neon o długości 3 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
1100 lumenów

629,99 zł

Zewnętrzna taśma oświetleniowa Neon o długości 5 metrów

LIGHTSTRIPS

Zewnętrzna taśma oświetleniowa Neon o długości 5 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
1100 lumenów

899,99 zł

Hue Festavia girlanda ogrodowa 7 m

Hue White and color ambiance

Hue Festavia girlanda ogrodowa 7 m

Girlanda o długości 7 m
10 żarówek Lightguide
Światło białe i gradientowe światło kolorowe
Jasne żarówki o strumieniu światła 50 lumenów

719,99 zł

Inteligentna żarówka A60 E27 - 810

Hue White and color ambiance

Inteligentna żarówka A60 E27 - 810

Do 810 lumenów
Pełne spektrum światła dziennego
Możliwość bardzo mocnego przyciemnienia do poziomu 0,2%
Precyzyjny kolor Chromasync™

674,99 zł

Inteligentna żarówka A60 E27 - 810

Hue White ambiance

Inteligentna żarówka A60 E27 - 810

Do 810 lumenów
Pełne spektrum światła dziennego
Możliwość bardzo mocnego przyciemnienia do poziomu 0,2%
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu

359,99 zł

Taśma LED Flux o długości 3 metrów

LIGHTSTRIPS

Taśma LED Flux o długości 3 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
1200 lumenów

314,99 zł

Taśma oświetleniowa Flux do zastosowań zewnętrznych o długości 5 metrów

LIGHTSTRIPS

Taśma oświetleniowa Flux do zastosowań zewnętrznych o długości 5 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
3000 lumenów

674,99 zł

Podstawowy zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki z trzonkami GU10 (345 lm)

Hue White and color ambiance

Podstawowy zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki z trzonkami GU10 (345 lm)

Do 345 lumenów
Podstawowe kolorowe światło
Przyciemnianie do niskiego poziomu intensywności (2%)​
Hue Bridge w zestawie

405,99 zł

Podstawowy zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki z trzonkami E27 (806 lm)

Hue White and color ambiance

Podstawowy zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki z trzonkami E27 (806 lm)

Do 806 lumenów
Podstawowe kolorowe światło
Przyciemnianie do niskiego poziomu intensywności (2%)​
Hue Bridge w zestawie

405,99 zł

Hue Festavia girlanda ogrodowa 14 m

Hue White and color ambiance

Hue Festavia girlanda ogrodowa 14 m

Girlanda o długości 14 m
20 żarówek Lightguide
Światło białe i gradientowe światło kolorowe
Jasne żarówki o strumieniu światła 50 lumenów

989,99 zł

Chwilowy brak towaru

Essential A60 — Inteligentna żarówka E27 — 806 lm — 8 W — 2 szt.

Hue White and color ambiance

Essential A60 — Inteligentna żarówka E27 — 806 lm — 8 W — 2 szt.

Do 806 lumenów
Essential, białe
Przyciemnianie do niskiego poziomu intensywności (2%)​
Essential, kolorowe ​

179,99 zł

Inteligentna żarówka A60 E27 - 1100

Hue White ambiance

Inteligentna żarówka A60 E27 - 1100

Do 1100 lumenów
Pełne spektrum światła dziennego
Możliwość bardzo mocnego przyciemnienia do poziomu 0,2%
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu

292,99 zł

Taśma LED Flux o długości 4 metrów

LIGHTSTRIPS

Taśma LED Flux o długości 4 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
1600 lumenów

382,99 zł

Spraw, aby Twoje noworoczne postanowienia rozbłysły!

Inteligentne oświetlenie Philips Hue idealnie nadaje się do poprawy samopoczucia.
Sprawia, że czas spędzony z bliskimi staje się wyjątkowy, a Ty możesz skupić się na swoich hobby.

Mężczyzna budzi się delikatnie przy miękkim, ciepłym świetle lampy podłogowej Signe.

Popraw swoje samopoczucie

Potrzebujesz się skupić, odświeżyć lub odpocząć? Dla Philips Hue to nie problem! Sceny świetlne jak Energia, Koncentracja lub Relaks w aplikacji Hue zapewniają światło dopasowane do nastroju. Możesz także stworzyć poranną rutynę budzenia, przypominającą naturalny wschód słońca.

Najlepsze oświetlenie do salonu dla dobrego samopoczucia
Trzech przyjaciół spożywa razem posiłek w domu oświetlonym inteligentnym oświetleniem, emitującym ciepłe barwy.

Spraw, by więcej wyjątkowych chwil rozbłysło

Chcesz spędzić w tym roku więcej czasu z bliskimi? Każda chwila zyskuje wyjątkowy charakter dzięki inteligentnemu oświetleniu. Stwórz idealną atmosferę na rodzinne spotkania, romantyczne kolacje i niezapomniane przyjęcia. Czas zacząć planować!

Poznaj oświetlenie nastrojowe
Para cieszy się grą komputerową, otoczona niebieskim oświetleniem emitowanym przez inteligentne oświetlenie.

Odkryj na nowo swoje ulubione hobby

Niezależnie od tego, czy jesteś graczem, czy kinomaniakiem, Philips Hue spełni Twoje oczekiwania. Stwórz idealny nastrój, dzięki scenom świetlnym — możesz wykorzystać gotową scenę z galerii lub utworzyć własną. Zsynchronizuj światła z treścią wyświetlaną na ekranie, aby uzyskać niesamowicie wciągające wrażenia.

Poznaj oświetlenie strefy rozrywki

Informacje o Noworocznej promocji na inteligentne oświetlenie

Kiedy rozpoczyna się i kończy Noworoczna promocja 2026?

Jak inteligentne oświetlenie wspiera dobry nastrój i zdrowe nawyki w nowym roku?

W jaki sposób oświetlenie LED może poprawić jakość mojego snu w nowym roku?

Regulamin

Noworoczna promocja - 30% zniżki

  • Promocja obowiązuje od 8 do 21 stycznia 2026 r.
  • Wybierz dwa lub więcej produktów z oferty Noworocznej promocji i oszczędź 30% na wszystkich produktach objętych wyprzedażą. Do żadnych produktów w koszyku, które nie są objęte promocją, nie zostanie naliczona żadna zniżka.
  • Podczas finalizacji zakupu zniżka zostaje automatycznie naliczona na produkty objęte Noworoczną promocją.
  • Rabat obowiązuje wyłącznie na produkty objęte promocją Noworoczną 2026.
  • W przypadku zwrotu części zamówienia, o ile jest to możliwe, proporcjonalna wartość zniżki zostanie odjęta od kwoty zwrotu. 
  • Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.
  • Promocja nie łączy się z żadną inną ofertą w sklepie Philips Hue.
  • Ceny i/lub asortyment produktów objętych promocją mogą ulec zmianie; oferta promocyjna może też zawierać błędy w pisowni, druku i składzie tekstu.
  • Organizatorem jest Signify Poland. Signify zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym momencie lub do zmiany niniejszego regulaminu poprzez jego ponowną publikację.
