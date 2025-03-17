Signify, marka macierzysta Hue, jest dumnym partnerem Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Nasze innowacje w dziedzinie oświetlenia są kluczowe dla realizacji wizji stania się jednym z najbardziej zrównoważonych zespołów sportowych na świecie.

Te nowe rozwiązania poprawiają samopoczucie i wydajność kierowców oraz pozostałych członków zespołu, a przy tym zapewniają niesamowite wrażenia fanom — zarówno podczas wydarzeń na żywo, jak i w czasie kibicowania z wygodnej kanapy. Łączy nas wspólna pasja do technologii i innowacji, co widać nie tylko w naszych produktach oświetleniowych, ale również w tym, jak wzbogacają one całościowe doświadczenia.