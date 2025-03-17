Ekscytująca współpraca z
Partnerstwo, które łączy to, co najlepsze w inteligentnym oświetleniu z najlepszym zespołem F1.
Stworzone światłem, napędzane wydajnością.
Signify, marka macierzysta Hue, jest dumnym partnerem Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Nasze innowacje w dziedzinie oświetlenia są kluczowe dla realizacji wizji stania się jednym z najbardziej zrównoważonych zespołów sportowych na świecie.
Te nowe rozwiązania poprawiają samopoczucie i wydajność kierowców oraz pozostałych członków zespołu, a przy tym zapewniają niesamowite wrażenia fanom — zarówno podczas wydarzeń na żywo, jak i w czasie kibicowania z wygodnej kanapy. Łączy nas wspólna pasja do technologii i innowacji, co widać nie tylko w naszych produktach oświetleniowych, ale również w tym, jak wzbogacają one całościowe doświadczenia.
Znajdź blask w każdej sekundzie
Na każdym zakręcie, w każdej chwili. To jest nasze zobowiązanie. Każdy produkt Philips Hue — bez wyjątku — spełnia najwyższe standardy jakości i doskonale wpasowuje się w wymagania konsumentów.
Od dobrego nastroju po bezpieczeństwo, w tym rozrywkę — pomagamy Ci w budowie inteligentnego domu, o jakim marzysz. Nie tylko na teraz, ale i na przyszłość.
Zespół działający w pełnej synchronizacji
Nasze zespoły pracują wspólnie nad najdrobniejszymi szczegółami, aby w Twoim salonie mogła zagościć moc w najczystszej postaci za sprawą jednego z naszych flagowych produktów: HDMI Sync Box 8K. To urządzenie zmienia zwykły wyścig w przeżycie, które sprawia, że czujesz się, jakbyś był na torze wyścigowym.
Poczuj w domu emocje jak na torze F1 i ciesz się rozrywką w całkowicie nowy, nieznany dotąd sposób.
Poczuj moc kontroli
