Czy można przyciąć taśmy LED?

1. Zginanie taśmy LED bezpośrednio

Najprostszą techniką jest bezpośrednie zginanie paska LED, ale ważne jest, aby zginać tylko zgodnie z wyznaczonymi liniami cięcia, aby uniknąć uszkodzenia paska LED. Taśmy oświetleniowe Philips Hue mają wyraźnie wyznaczone linie do przecinania, które ułatwią Ci to zadanie.

2. Za pomocą złącza zginaj pasek LED o 90 stopni

Jeśli chcesz zamontować taśmę oświetleniową na narożniku, pod kątem prostym, na przykład wzdłuż rogu blatu roboczego lub na linii schodów, najlepszym rozwiązaniem będzie użycie złącza narożnego. Złącza narożne mają kształt litery L i pozwalają na łatwe połączenie dwóch sztuk pasków LED. W porównaniu z efektami prób bezpośredniego zaginania taśm LED wokół narożników pod kątem prostym, dają one lepszy ogólny efekt wykończenia.