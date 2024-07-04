Jedną z największych zalet taśm oświetleniowych LED jest możliwość ich dostosowywania. Przycinając taśmy oświetleniowe LED, możesz płynnie rozprowadzić strumień światła także w kątach pomieszczeń. Niezależnie od tego, czy chcesz dodatkowo oświetlić blaty robocze w kuchni, czy podświetlić telewizor, paski LED można przyciąć tak, aby pasowały do Twoich potrzeb i dostępnej przestrzeni.
Czy można przyciąć taśmy LED?
Jak przycinać taśmy oświetleniowe LED
Ważne jest, aby przyciąć taśmy LED we właściwym miejscu, aby mieć pewność, że będą nadal działać. Taśmy LED składają się z wielu pojedynczych obwodów. Wyznaczone linie cięcia wyznaczają koniec jednego obwodu i początek drugiego. Dlatego należy ciąć tylko wzdłuż tych linii, które zwykle znajdują się pomiędzy miedzianymi kropkami.
W którym miejscu przycinać taśmy oświetleniowe LED
O ile będziesz ciąć tylko wzdłuż oznaczonych linii cięcia, paski LED – w tym niektóre paski świetlne Philips Hue – będą działać po przycięciu. Wiele osób ma problemy z taśmami LED, jeśli przecinają je poza tymi liniami. Linie cięcia są również najbezpieczniejszym miejscem do cięcia taśm LED, ponieważ obwody w tym miejscu są zamknięte.
Czy można przycinać taśmy oświetleniowe Philips Hue?
Chcesz ponownie wykorzystać odcięty fragment taśmy LED Philips Hue? Bez problemu, zwłaszcza z taśmą świetlną Philips Hue lightstrip V4, która zawiera złącze do ponownego wykorzystania odciętych części z innymi taśmami świetlnymi Philips Hue. Oznacza to, że resztki nie zostaną zmarnowane, a rozmieszczenie taśm LED można jeszcze bardziej dostosować.
Jak zginać taśmy oświetleniowe LED
Taśmy LED są zaprojektowane tak, aby można je było łatwo wyginać. Jeśli chcesz owinąć taśmę oświetleniową wokół powierzchni lub tylnej części ekranu telewizora lub komputera, masz dwie opcje.
1. Zginanie taśmy LED bezpośrednio
Najprostszą techniką jest bezpośrednie zginanie paska LED, ale ważne jest, aby zginać tylko zgodnie z wyznaczonymi liniami cięcia, aby uniknąć uszkodzenia paska LED. Taśmy oświetleniowe Philips Hue mają wyraźnie wyznaczone linie do przecinania, które ułatwią Ci to zadanie.
2. Za pomocą złącza zginaj pasek LED o 90 stopni
Jeśli chcesz zamontować taśmę oświetleniową na narożniku, pod kątem prostym, na przykład wzdłuż rogu blatu roboczego lub na linii schodów, najlepszym rozwiązaniem będzie użycie złącza narożnego. Złącza narożne mają kształt litery L i pozwalają na łatwe połączenie dwóch sztuk pasków LED. W porównaniu z efektami prób bezpośredniego zaginania taśm LED wokół narożników pod kątem prostym, dają one lepszy ogólny efekt wykończenia.
Odkryj różnorodne taśmy LED Philips Hue , które można zginać i przycinać.