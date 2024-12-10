Jak przenieść się na Hue Bridge Pro

Planujesz przeniesienie się na Hue Bridge Pro? W tym przewodniku znajdziesz wszystkie informacje, które musisz znać na temat migracji z obecnego Hue Bridge do nowego Hue Bridge Pro.

Skonfiguruj swój nowy Bridge Pro

Gotowy zacząć korzystać z nowego Bridge Pro? Wystarczy, że wykonasz kroki podane w linku , aby dokończyć proces wdrażania i wykorzystać jego pełen potencjał.

Rozpoczęcie migracji

Po zintegrowaniu Hue Bridge Pro z aplikacją Hue zostanie wyświetlony komunikat o migracji treści z istniejącego urządzenia Bridge. Możesz zdecydować się na natychmiastową migrację lub odroczyć ją, jeśli nie masz czasu lub jeśli Twój system nie jest jeszcze przygotowany do migracji, ponieważ nie spełnia pewnych warunków. Większość urządzeń i konfiguracji zostanie przeniesiona automatycznie, choć istnieją pewne wyjątki.

Migracja wielu Hue Bridge

Już wkrótce będziesz mieć możliwość migracji zawartości wielu Hue Bridge do Hue Bridge Pro. Obecnie system obsługuje automatyczną migrację tylko jednego Hue Bridge. W zależności od sytuacji możesz zachować dodatkowe Hue Bridge w dotychczasowej formie (nie będzie to miało na nie wpływu) do momentu ich udostępnienia lub możesz ręcznie przenieść ich zawartość i urządzenia do Hue Bridge Pro. Twój Hue Bridge Pro pozostanie sprawny, a Ty nadal będziesz mógł korzystać z nowych funkcji, takich jak MotionAwareTM.

Co zostanie przeniesione automatycznie

Urządzenia

Oświetlenie Hue, wtyczki, przełączniki, czujniki, kamery, dzwonki do drzwi i dzwonki Hue (muszą być zasilane, znajdować się w zasięgu i mieć zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania).

Urządzenia Friends of Hue: Ustawienia zostaną przeniesione, ale konieczne będzie ich ponowne ręczne dodanie (np. oświetlenie, przełączniki, wtyczki itp., które nie zostały wyprodukowane przez Philips Hue)

Urządzenia SmartLink: Nieobsługiwane w Hue Bridge Pro.

Konfiguracje

Nazwy i ustawienia urządzeń

Pokoje i strefy

Sceny

Automatyzacje

Ustawienia akcesoriów

Ustawienia rozrywki

Ustawienia bezpieczeństwa

Preferencje specyficzne dla aplikacji (np. widżety, sceny oparte na zdjęciach, kolejność sortowania)

Konfiguracje aplikacji innych firm: aplikacje będą wymagały ponownego połączenia z Bridge (w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów skontaktuj się z pomocą techniczną aplikacji innej firmy).

Integracje i kompatybilność

Spotify: migracja nastąpi automatycznie.

Apple HomeKit: Ponowne połączenie będzie możliwe tylko za pośrednictwem Matter w Hue Bridge Pro

Aplikacje synchronizujące z TV/PC: Konfiguracja zostanie przeniesiona automatycznie.

Co musisz wiedzieć przed migracją:

Jedno konto i Dom: Oba Bridge muszą być połączone z tym samym kontem i Domem oraz mieć zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania.

Korzystanie z aplikacji: Podczas migracji, zwłaszcza przez pierwsze 1–2 minuty, trzymaj otwartą aplikację Hue i odblokowany telefon. Oczekuje się, że proces migracji potrwa do 30 minut, w zależności od rozmiaru konfiguracji Hue

Światła: zapalą się, aby potwierdzić zakończenie migracji.

Kontrola urządzeń: Ograniczona funkcjonalność i brak dostępu do urządzeń podczas migracji.

System bezpieczeństwa: Będzie rozbrojony podczas migracji. Następnie należy uzbroić ponownie ręcznie.

Unikaj: korzystania z innych aplikacji Hue lub integracji z aplikacjami innych firm podczas migracji.

Prywatność

Rozpoczynając migrację, wyrażasz zgodę na przeniesienie danych z Hue Bridge za pośrednictwem usługi migracji do chmury Hue zgodnie z naszą Informacją o ochronie prywatności. Usługa migracji do chmury Hue to zabezpieczona usługa w chmurze zlokalizowana zlokalizowana w Europie.

Twoje dane osobowe zostaną przetworzone w celu migracji danych z Hue Bridge do nowego urządzenia Hue Bridge Pro. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych obejmują: dane dotyczące użytkowania, dane urządzenia, konfiguracje, integracje, przybliżone dane dotyczące lokalizacji (jeśli użytkownik aktywował usługi lub funkcje korzystające z nich).

Aby uzyskać więcej informacji na temat Twoich praw dotyczących prywatności lub sposobu przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.





Rozwiązywanie problemów z migracją

Zakłócenia (np. utrata zasilania lub połączenia z Internetem): Aplikacja poprowadzi Cię przez kolejne etapy odzyskiwania. W razie potrzeby przywróć ustawienia fabryczne Hue Bridge Pro i ponownie skonfiguruj.

Brakujące urządzenia: Po migracji podłącz je ponownie ręcznie (wszystkie ustawienia również zostaną przeniesione)

Brak opcji migracji: Upewnij się, że oba urządzenia znajdują się w tym samym domu Hue.

Kroki po migracji

Stary Bridge: Po potwierdzeniu migracji przywróć ustawienia fabryczne.

Często zadawane pytania

Czy mogę cofnąć migrację?

Nie. Migracja jest jednokierunkowa z Bridge v2 do Hue Bridge Pro.

Czy mogę dokonać migracji później?

Tak. Użyj aplikacji Hue: Ustawienia > Bridges.

Czy muszę być w domu?

Zalecane w celu rozwiązania wszelkich problemów z urządzeniem.

Czy wymagany jest dostęp do Internetu?

Tak. Aplikacja powiadomi Cię o wszelkich problemach z łącznością.

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.