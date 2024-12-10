Informacje o Hue Labs

Po 7 latach testowania nowych funkcji eksperyment Hue Labs dobiegł końca! Wiele formuł zostało awansowanych do wbudowanych funkcji aplikacji (z jeszcze większą funkcjonalnością!), więc zamiast tego zacznij ich używać.

Co się dzieje z Hue Labs?



Hue Labs było platformą testową, która pomogła nam opracować najbardziej niestandardowe pomysły. Wiele z tych pomysłów przekształcono w formuły, które następnie zaowocowały ulubionymi funkcjami użytkowników.



Dzięki jego sukcesowi znaczną część testów beta przenieśliśmy prosto do aplikacji, więc osoba platforma Hue Labs przestała być potrzebna. Przy funkcjach, które możesz wypróbować, zobaczysz oznaczenie „Beta”!



Co powinienem zrobić?



Dostęp do Hue Labs będziesz mieć do czerwca 2024 r. Po tym czasie automatyczne formuły będą działać bez zmian, ale nie będzie można ich edytować. Ręcznie aktywowane formuły można zastąpić odpowiednimi scenami w galerii scen. Wszystkie formuły i odpowiadające im funkcje są wymienione w poniższej tabeli.

Pytania i odpowiedzi

Co to jest Hue Labs?

Hue Labs było platformą testową, na której każdy posiadacz systemu Philips Hue mógł wypróbować prototypy nowych funkcjonalności zwanych formułami. Zebraliśmy tak wiele opinii od użytkowników Hue Labs, że większość formuł jest teraz dostępna w aplikacji Philips Hue — niektóre z jeszcze bogatszymi funkcjami niż wcześniej!

Co się dzieje z Hue Labs?

Hue Labs zawsze miało mieć charakter eksperymentalny. Była to przestrzeń, w której mogliśmy opracowywać nowe funkcje, a użytkownicy dzielili się z nami opiniami na temat naszych najbardziej nieszablonowych pomysłów. Wiele z tych pomysłów zyskało taką popularność, że wbudowaliśmy je w aplikację.

Dzięki sukcesowi Hue Labs zakończyliśmy przenoszenie większości naszych testów beta do samej aplikacji. Możesz teraz testować funkcje bezpośrednio w aplikacji, więc nie ma już potrzeby tworzenia osobnej społeczności Hue Labs!

Czy Hue Labs jest nadal dostępne?

Hue Labs zostanie zamknięte w czerwcu 2024 r. Do tego czasu będziesz mieć możliwość edytowania zainstalowanych formuł. Po czerwcu 2024 r. formuły automatyczne będą nadal działać bez zmian, ale nie będzie można ich edytować. Ręcznie aktywowane formuły nie będą dostępne, ale odpowiadające im sceny znajdziesz w galerii scen.

Jak usunąć istniejące formuły Hue Labs?

Przejdź do karty Automatyzacje i dotknij Hue Labs. Po wejściu na platformę Hue Labs dotknij Moje formuły, aby wyświetlić i usunąć zainstalowane formuły.

Gdzie mogę sprawdzić, które formuły Hue Labs są częścią aplikacji Philips Hue?

Zapoznaj się z tabelą poniżej, aby zobaczyć, które formuły Hue Labs mają odpowiadające im funkcje w aplikacji Philips Hue. Niektóre formuły nie będą działać dokładnie tak samo, jak w Hue Labs — mogą nawet mieć większą funkcjonalność.

Czy moje istniejące formuły Hue Labs będą nadal działać po zamknięciu Hue Labs?

Zalecamy korzystanie z funkcji wbudowanych, ponieważ często mają one większą funkcjonalność niż formuły. Dodamy jeszcze kilka, które przedstawiono w poniższej tabeli. Jeśli jakaś formuła nie została uwzględniona na liście, możliwe, że nie istnieje odpowiadająca jej funkcja.

Dlaczego niektóre formuły Hue Labs nie są częścią aplikacji Philips Hue?

Hue Labs było platformą testową, na której użytkownicy mogli wypróbowywać prototypy nowych funkcji. Niektóre formuły nie pasowały do ​​aplikacji. Podobne funkcje można znaleźć w aplikacjach innych firm, które współpracują z Philips Hue.

Czy więcej formuł Hue Labs stanie się częścią aplikacji Philips Hue?

Taki jest plan! Wiele formuł Hue Labs ma już odpowiadające im funkcje w aplikacji. Dodamy jeszcze kilka, które przedstawiono w poniższej tabeli. Jeśli jakaś formuła nie została uwzględniona na liście, możliwe, że nie istnieje odpowiadająca jej funkcja.

Czy zamknięcie Hue Labs będzie miało wpływ na resztę mojego systemu Philips Hue?

Twój system będzie nadal działał normalnie! Nawet jeśli wcześniej zainstalowano formuły, światła, przełączniki, czujniki, automatyzacje, strefy rozrywki, integracje innych firm i wszystkie inne części systemu pozostaną bez zmian.

Czy nadal mogę testować funkcje?

Tak — bezpośrednio w aplikacji Philips Hue! Obok funkcji, które obecnie testujemy, zobaczysz informację „Beta”.

Dlaczego nie widzę odpowiedniej funkcji dla panelu temperatury?

Rozumiemy, że może to wywoływać frustrację. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie najpopularniejsze funkcje zostały wbudowane w aplikację. Niektóre funkcje, takie jak panel czujnika temperatury, nie pasowały do ​​aplikacji. Nadal możesz wyświetlać temperaturę w aplikacjach innych firm, takich jak Apple Home i Google Home.

Przewodnik po formułach Hue Labs