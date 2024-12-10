Hue Secure Inteligentny dzwonek wideo i Inteligentny dzwonek do drzwi - Przewodnik

Hue Secure Inteligentny dzwonek wideo i Inteligentny dzwonek do drzwi

Wprowadzenie

Hue Secure inteligentny dzwonek do drzwi wideo jest zaprojektowany tak, aby płynnie integrować się z ekosystemem Philips Hue, oferując zwiększone bezpieczeństwo i wygodę . Ten artykuł opisuje wszystko, co musisz wiedzieć o konfigurowaniu, instalowaniu i korzystaniu z Hue Secure inteligentnego dzwonka wideo i inteligentnego dzwonka do drzwi.

Konfiguracja i instalacja

Konfigurowanie Hue Secure inteligentnego dzwonka wideo

Aby skonfigurować swój Hue Secure inteligentny dzwonek wideo, użyj aplikacji Philips Hue, aby zeskanować kod QR na karcie własności swojego dzwonka. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby podłączyć dzwonek. Jeśli posiadasz już Bridge, będziesz mógł go podłączyć. Jeśli nie, dzwonek do drzwi nadal będzie działał, ale z ograniczoną funkcjonalnością. Dzięki inteligentnym światłom Hue zyskasz ulepszone funkcje, takie jak włączanie światła na ruch. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony na Twoim urządzeniu mobilnym podczas konfiguracji.

Wymagania instalacyjne

Inteligentny dzwonek wideo wymaga istniejącego okablowania dzwonkowego (niski napięcie 12–24V AC), połączenia Wi-Fi (2,4 GHz) oraz opcjonalnie Philips Hue Bridge w celu pełnej funkcjonalności i automatyzacji. Narzędzia potrzebne do montażu obejmują ołówek, śrubokręt, wiertarkę, wiertło murarskie 6 mm, gumowy młotek lub młotek.

Montaż dzwonka wideo

Zamontuj dzwonek wideo w pobliżu wejścia, na wysokości około 1,4 metra, aby zapewnić optymalne wykrywanie ruchu. Kamera jest odporna na warunki atmosferyczne (IP54), co sprawia, że nadaje się do użytku na zewnątrz. Jeśli chcesz użyć adaptera wtykowego zamiast swojego transformatora przewodowego,upewnij się, że zasilacz jest umieszczony wewnątrz. Dzwonek można również zamontować pod kątem, korzystając z uchwytu kątowego, aby zapewnić mu lepszą widoczność.

Przedłużanie krótkich kabli

Jeśli twoje kable ze ściany są zbyt krótkie, łatwo można dodać kable przedłużające, korzystając z nakrętki przewodowej z przekrętem i śrubą. Instrukcje znajdują się w podręczniku. Uważaj, aby nie pozwolić, by istniejące kable wpadły do ściany; zginaj je, aby zapobiec przesuwaniu się i/lub zwiąż je taśmą po zdjęciu poprzedniego dzwonka do drzwi.

Użycie kołków rozporowych i dystansów

Aby zapewnić bezpieczny i solidny montaż, należy użyć dołączonych ściennych kołków rozporowych przeznaczonych do materiałów takich jak cegła i beton. Sprawdź, czy w ścianie nie ma żadnego okablowania przed wierceniem. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, aby uzyskać pomoc.

Jeśli powierzchnia nie pozwala na umieszczenie dzwonka na poziomie ściany lub jeśli potrzebujesz więcej miejsca na okablowanie i złącza kablowe, zalecamy użycie dołączonych dystansów, które łatwo przymocowują się do uchwytu za pomocą taśmy samoprzylepnej, aby stworzyć pewną odległość między ścianą a uchwytem.

Kompatybilne transformatory

Hue inteligetny dzwonek wideo jest kompatybilny wyłącznie z istniejącymi systemami dzwonków do drzwi zapewniającymi niskie napięcie 12–24 V AC. Odpowiednie transformatory to europejskie ABB Ltd. TM15/24 (transformator) i Zopule MYT240050 (adapter wtykowy), a w Stanach Zjednoczonych: RING T57-0052 (transformator) oraz jiooyy AC-AC 24V 500mA (wtyk).

Opcje zasilania

Dzwonek Hue Secure można również zasilać za pomocą zasilacza wtykowego. Odpowiednie adaptery to Europe Zopule MYT240050 (adapter wtyczkowy) oraz Stany Zjednoczone jiooyy AC-AC 24V 500mA (wtyczkowy).

Zgodność i integracja

Integracja ze światłami Hue

Dzwonek do drzwi Hue Secure bezproblemowo integruje się z Twoimi istniejącymi światłami Philips Hue. Możesz skonfigurować światła, aby migały lub włączały się automatycznie, gdy ktoś zadzwoni do drzwi lub wykryje ruch.

Integracja inteligentnego domu

Hue inteligentny dzwonek wideo może być używany z systemami Alexa, Asystentem Google i SmartThings w celu uzyskania podglądu na żywo. Apple Home (i bezpieczne wideo Home) nie jest obsługiwane.

Łączenie wielu urządzeń

Możesz połączyć wiele inteligentnych dzwonków do drzwi Hue z jednym dzwonkiem wideo, gdy Bridge jest częścią twojej konfiguracji. Bez Bridge możesz podłączyć jeden inteligentny dzwonek wideo do jednego inteligentnego dzwonka do drzwi. Podobnie, kilka Hue inteligentych dzwonków wideo można podłączyć do jednego inteligentnego dzwonka do drzwi, gdy Bridge jest częścią twojej konfiguracji.

Powiadomienia i alerty

Otrzymywanie powiadomień

Gdy ktoś zadzwoni do drzwi, otrzymasz telefon z dzwonka do drzwi lub powiadomienie push na swoim telefonie za pośrednictwem aplikacji Hue. Jeśli masz podłączone urządzenie Hue inteligentny dzwonek do drzwi, możesz otrzymywać powiadomienia dźwiękowe. Możesz także użyć świateł Hue do tworzenia alertów dźwiękowych.

Delikatne dzwonienie

Alerty świetlne to wyjątkowa funkcja Hue, dzięki której możesz włączyć miganie jednego lub większej liczby świateł w domu po naciśnięciu dzwonka. Funkcja ta przydaje się, gdy nie chcesz, aby przeszkadzał Ci dźwięk inteligentnego dzwonka do drzwi, na przykład gdy jesteś w pracy lub gdy członkowie rodziny śpią.

Plany subskrypcji

Darmowy okres próbny bezpiecznych planów subskrypcyjnych

Każda nowa kamera Secure lub inteligentny dzwonek wideo jest dostarczana z bezpłatną, 30-dniową wersją próbną planu Basic. Okres próbny rozpoczyna się natychmiast po skonfigurowaniu dzwonka i pozwala wypróbować wszystkie zaawansowane funkcje dostępne w ramach planu Secure.

Zakup planów Hue Secure

Po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego możesz zdecydować się na zakup jednego z planów Hue Secure, aby nadal korzystać z zaawansowanych funkcji. Dostępne plany to:

Plan podstawowy : Ten plan kosztuje $39.99 za kamerę rocznie i obejmuje 30 dni historii nagrań wideo, zaawansowane funkcje, takie jak strefy aktywności, klipy wideo i inteligentniejsze alerty.

: Ten plan kosztuje $39.99 za kamerę rocznie i obejmuje 30 dni historii nagrań wideo, zaawansowane funkcje, takie jak strefy aktywności, klipy wideo i inteligentniejsze alerty. Plan Plus: Ten plan kosztuje $99.99 rocznie i obejmuje do 10 kamer. Zawiera 60 dni historii nagrań wideo, zaawansowane funkcje, takie jak strefy aktywności, klipy wideo i inteligentniejsze alerty.

Dane techniczne

Zgodność napięciowa

Hue inteligentny dzwonek wideo jest kompatybilny wyłącznie z istniejącymi systemami dzwonków do drzwi zapewniającymi niskie napięcie 12–24 V AC. Podłączenie do napięcia sieciowego (220-240V w Europie, 120V w USA) jest niemożliwe i spowoduje uszkodzenie produktu.

Rozdzielczość kamery i pole widzenia

Rozdzielczość kamery wynosi 2K QHD w proporcjach 1:1 (1984 x 1984 pikseli), a pole widzenia jest większe niż 180 stopni, co pozwala na wykrywanie przesyłek umieszczonych w pobliżu drzwi i zapewnia dobry podgląd tego, kto znajduje się przed drzwiami.

Opcje widzenia nocnego

Hue Secure inteligentny dzwonek wideo oferuje zarówno widzenie nocne w podczerwieni, jak i widzenie kolorowe w warunkach słabego oświetlenia. Aby włączyć kolorową wizję nocną, wyłącz tryb nocny (wizję w podczerwieni).

Starlight Vision

Starlight vision to specyfikacja dla czujników obrazu zoptymalizowana do rejestrowania światła nawet w najciemniejsze dni i/lub miejscach, zapewniając wyraźne obrazy w warunkach słabego oświetlenia.

Zgodność z wytycznymi UE dotyczącymi ekoprojektu

Hue inteligentny dzwonek wideo jest zaprojektowany tak, aby oferować detekcję ruchu 24/7, zarówno w dzień, jak i w nocy, którą można skonfigurować jako aktywną lub nieaktywną, zgodnie z unijnymi wytycznymi w zakresie ekologicznego projektowania.

Zasięg WiFi

Zalecamy umieszczenie Hue inteligentnego dzwonka wideo w zasięgu 10 metrów od routera WiFi w domu.

Rozwiązywanie problemów i konserwacja

Resetowanie dzwonka

Z tyłu Hue inteligentnego dzwonka wideo znajduje się przycisk resetowania. Ostrożnie odkręć śrubę zabezpieczającą, przechyl dzwonek, aby uzyskać dostęp do przycisku resetowania, i delikatnie go naciskaj, aż dzwonek potwierdzi, że jest resetowany.

Czyszczenie dzwonka wideo i dzwonka do drzwi

Do czyszczenia inteligentnego dzwonka wideo i inteligentnego dzwonka do drzwi używaj bardzo miękkiej, wilgotnej ściereczki. Aby zapobiec zarysowaniom, nie należy stosować zbyt dużej siły.

Znaczenie wskaźników LED

Fioletowy : Produkt jest podłączony do zasilania i uruchamia się.

: Produkt jest podłączony do zasilania i uruchamia się. Niebieski : Naciśnięto przycisk resetowania.

: Naciśnięto przycisk resetowania. Czerwony : Przycisk resetowania jest naciskany dłużej niż 10 sekund, co oznacza przywrócenie ustawień fabrycznych.

: Przycisk resetowania jest naciskany dłużej niż 10 sekund, co oznacza przywrócenie ustawień fabrycznych. Czerwone migające światło : dzwonek wideo wymaga uwagi; sprawdź specyfikację napięcia transformatora.

: dzwonek wideo wymaga uwagi; sprawdź specyfikację napięcia transformatora. Czerwone pulsowanie : Inteligentny dzwonek wideo Hue nagrywa.

: Inteligentny dzwonek wideo Hue nagrywa. Zielone pulsowanie: Hue inteligentny dzwonek wideo jest aktualizowany.

Odłączanie istniejącego dzwonka do drzwi (EU i NAM)

W przypadku UE: Odłącz istniejący dzwonek do drzwi, postępując zgodnie z instrukcjami producenta dzwonka. Stwórz ciągły obwód, łącząc przewody za pomocą dostarczonego złącza przewodowego. Dla NAM: Użyj dostarczonego kabla obejściowego, aby odłączyć istniejący dzwonek do drzwi i podłączyć Hue inteligentny dzwonek wideo. W każdym razie sytuacja może się różnić, a w razie wątpliwości zapytaj wykwalifikowanego elektryka.

Zgodność transformatora

Aby ustalić napięcie istniejącego systemu dzwonka, należy sprawdzić specyfikację transformatora i w razie wątpliwości zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka.

Przechowywanie klipów wideo

Klipy wideo Hue Secure są bezpiecznie przechowywane i szyfrowane metodą end-to-end w naszej chmurze, co uniemożliwia nieautoryzowany dostęp.

Powierzchnie montażowe

Hue inteligentny dzwonek wideo można zamontować na większości powierzchni. Nie zaleca się jednak montażu go na powierzchniach metalowych, ponieważ może to powodować zakłócenia i osłabiać połączenie Wi-Fi. W przypadku powierzchni ceglanych i betonowych należy stosować dołączone kołki rozporowe.

Funkcje inteligentnego dzwonka do drzwi

Inteligentny dzwonek do drzwi można wyciszyć za pomocą aplikacji lub przycisku na urządzeniu. Jest zaprojektowany tak, aby łatwo podłączyć go do gniazdka, ale nie powinno być podłączany do przedłużacza. Produkt nie wymaga konserwacji, a przednia pokrywa jest stała. Głośna syrena (87 dB), pozwala ostrzec sąsiadów i odstraszyć intruzów.

Kolory diod LED na inteligentnym dzwonku do drzwi

Technologia MotionAwareTM

MotionAware to wyjątkowa technologia, która włącza oświetlenie w momencie wykrycia ruchu w pomieszczeniu, bez użycia czujnika ruchu. Działa z konfiguracją składającą się z trzech świateł i/lub dzwonka lub więcej.

Dodatkowe informacje o MultiChime

MultiChime umożliwia dostosowanie koloru i czasu trwania mignięć światła po naciśnięciu dzwonka. Oferujemy kilka zalecanych kolorów, ale zawsze możesz wybrać dowolny kolor, jaki preferujesz. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w przypadku świateł obsługujących kolory, oznaczonych jako „zalecane”.

Aby zapewnić lepszą widoczność, zalecamy wybór rekomendowanych świateł z możliwością zmiany koloru. Rozważ wybór kilku świateł w różnych pomieszczeniach, aby zrównoważyć niezakłócanie podstawowych warunków oświetleniowych z zapewnieniem, że zauważysz powiadomienie, niezależnie od tego, gdzie w domu się znajdujesz.

Możesz także wybrać liczbę mignięć, po których światła powrócą do poprzedniego stanu, dzięki czemu dostosujesz powiadomienie do swoich potrzeb.

Konfigurowanie Inteligentnego dzwonka do drzwi i MultiChime

Możesz skonfigurować głośność swojego inteligentnego dzwonka do drzwi za pomocą ekranu edycji aplikacji Twojego inteligentnego dzwonka wideo. Umożliwia to skonfigurowanie do 10 różnych przedziałów czasowych, w każdym z nich z innym dźwiękiem i głośnością dzwonka.

Podobnie, możesz skonfigurować różne kolory świateł dla swojego MultiChime za pomocą aplikacji. Można ustawić do 10 różnych przedziałów czasowych, w każdym z nich inny kolor świateł.

Nie musisz zawsze mieć dźwięku ani migania światłem, gdy naciśniesz ktoś naciśnie Twój dzwonek wideo. Można skonfigurować zachowanie inteligentnych dzwonków do drzwi i świateł w ciągu dnia, łącznie z ich wyciszaniem lub wyłączaniem. Możesz wybrać, aby mieć sam dźwięk bez świateł lub na odwrót.

Niektóre światła są określane jako „zalecane” podczas konfigurowania MultiChime, ponieważ są w stanie wyświetlać kolory, co zapewnia lepszy kontrast o każdej porze dnia. Niezalecane światła będą domyślnie migać na biało.

Światła biorące udział w MultiChime będą zawsze migać według ustalonego schematu, od wyłączenia do pełnej jasności.

Jeśli masz dalsze pytania lub potrzebujesz dodatkowego wsparcia, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.