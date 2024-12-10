MotionAwareTM: Zmień swoje oświetlenie Hue w czujniki ruchu

Czym jest Hue MotionAwareTM?

MotionAwareTM to innowacyjna funkcja dostępna wyłącznie w Hue Bridge Pro. Zamienia oświetlenie Philips Hue w czujniki ruchu poprzez utworzenie strefy ruchu przy użyciu 3–4 świateł w pomieszczeniu. Funkcja ta umożliwia sterowanie oświetleniem po wykryciu ruchu lub wykorzystanie jej jako elementu systemu bezpieczeństwa poprzez wysyłanie alertów w przypadku wykrycia ruchu, uruchamianie alarmów oświetleniowych itp.

Jak działa Hue MotionAwareTM ?

Oświetlenie Philips Hue komunikuje się ze sobą za pomocą technologii Zigbee. MotionAwareTM mierzy wahania w sygnałach Zigbee w sieciach bezprzewodowych, które występują, gdy obiekt (np. osoba) przez nie przechodzi. Technologia ta umożliwia oświetleniu Philips Hue wykrywanie ruchu bez konieczności stosowania dodatkowych czujników, kamer lub fizycznej instalacji.

Konfigurowanie Hue MotionAwareTM

Aby skonfigurować obszar ruchu, potrzebne są co najmniej trzy kompatybilne światła. Oto kolejne kroki:

Wybierz pomieszczenie lub Strefę: Wybierz pomieszczenie lub Zone, w której chcesz utworzyć obszar ruchu. Aplikacja wyłączy pokoje, w których nie ma wystarczającej liczby kompatybilnych świateł Wybierz światła: Wybierz spośród dostępnych i kompatybilnych świateł. Wybrane światła zaczną migać, aby mieć pewność, że wybrano właściwe światła. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy przestrzegać kryteriów wyświetlanych w aplikacji (opisanych również poniżej). Kalibruj obszar: Opuść obszar i upewnij się, że nikt, w tym zwierzęta domowe, nie jest obecny podczas skanowania i kalibracji. Dostosuj reakcję: Zdecyduj, co się stanie, gdy zostanie wykryty ruch. Możesz sterować światłami, wysyłać alerty lub wykonywać obie te czynności.

Kluczowe zagadnienia dotyczące konfiguracji



Ten sam dom, ten sam Bridge : Wszystkie światła muszą być podłączone do tego samego Hue Bridge.

: Wszystkie światła muszą być podłączone do tego samego Hue Bridge. Liczba świateł : Użyj trzech lub czterech świateł, aby utworzyć obszar.

: Użyj trzech lub czterech świateł, aby utworzyć obszar. Lokalizacja : Wybierz oświetlenie obejmujące obszary o największym natężeniu ruchu, takie jak ścieżki i przejścia.

: Wybierz oświetlenie obejmujące obszary o największym natężeniu ruchu, takie jak ścieżki i przejścia. Odległość : Aby zapewnić optymalną wydajność, światła powinny być umieszczone w odległości od 1 do 7 metrów (lub od 3 do 23 stóp).

: Aby zapewnić optymalną wydajność, światła powinny być umieszczone w odległości od 1 do 7 metrów (lub od 3 do 23 stóp). Wysokość i kształt : Światła umieszczone na różnej wysokości tworzą przestrzeń trójwymiarową (nie wszystkie w liniach prostych), pokrywając obszar od podłogi do sufitu.

: Światła umieszczone na różnej wysokości tworzą przestrzeń trójwymiarową (nie wszystkie w liniach prostych), pokrywając obszar od podłogi do sufitu. Brak ścian : Ściany między światłami mogą zakłócać wydajność.

: Ściany między światłami mogą zakłócać wydajność. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń : Sygnały Zigbee muszą odbijać się od otoczenia, co sprawia, że użytkowanie na zewnątrz jest mniej efektywne.

: Sygnały Zigbee muszą odbijać się od otoczenia, co sprawia, że użytkowanie na zewnątrz jest mniej efektywne. Włączone: Upewnij się, że światła są podłączone do zasilania

Dostosowywanie MotionAwareTM

Można w pełni dostosować zachowanie MotionAwareTM, podobnie jak fizycznych czujników ruchu i kamer Hue motion sensor. Utwórz do 10 przedziałów czasowych w ciągu dnia, aby określić działanie świateł po wykryciu ruchu. Target: Jeśli chcesz tymczasowo zatrzymać funkcję MotionAwareTM przed włączaniem świateł, możesz ją tymczasowo wyłączyć w menu ustawień obszaru ruchu.

Tylko sterowanie światłami

Wybierz oświetlenie w maksymalnie 3 pomieszczeniach lub 1 Strefie, aby sterować oświetleniem i dostosowywać reakcję w przypadku wykrycia ruchu w obszarze ruchu. Nie muszą to być te same światła/pomieszczenia, które wybrałeś do przeprowadzenia pomiaru w poprzednich krokach. Jeśli zechcesz dostosować ustawienia później, możesz to zrobić w aplikacji Hue, wybierając kolejno Ustawienia > Urządzenia > Obszary ruchu.

Wysyłaj tylko alerty

Możesz skonfigurować MotionAwareTM tak, aby wysyłał alerty po wykryciu ruchu bez konieczności sterowania oświetleniem, a także wyświetlał oś czasu wykrytych zdarzeń. Taka konfiguracja jest idealna ze względów bezpieczeństwa. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, musisz wykupić jedną z naszych subskrypcji Hue Secure, jeśli już posiadasz kamerę. Alternatywnie możesz zakupić subskrypcję Motion Aware za 0,99 € miesięcznie lub 9,99 € rocznie. Obie opcje obejmują 30-dniowy okres próbny.

Kontroluj światła i wysyłaj alerty

Połącz funkcjonalność sterowania oświetleniem i wysyłania alertów, aby uzyskać kompleksowe rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo.

Grupuj z innymi czujnikami

MotionAwareTM można zintegrować z kamerami Hue i czujnikami ruchu, tworząc grupy urządzeń w aplikacji Hue. Dzięki temu wszystkie Twoje urządzenia będą mogły bezproblemowo ze sobą współpracować i zwiększy się ich zasięg.

Rozwiązywanie problemów

Sprawdź zasilanie : Wszystkie światła muszą być podłączone do zasilania.

: Wszystkie światła muszą być podłączone do zasilania. Aktualizacja oprogramowania : Upewnij się, że Twoja aplikacja, Bridge i światła korzystają z najnowszych wersji oprogramowania.

: Upewnij się, że Twoja aplikacja, Bridge i światła korzystają z najnowszych wersji oprogramowania. Sprawdź rozmieszczenie : Między światłami nie powinny znajdować się żadne ściany i nie powinny one znajdować się w linii prostej.

: Między światłami nie powinny znajdować się żadne ściany i nie powinny one znajdować się w linii prostej. Dostosuj czułość : W razie potrzeby zmień czułość obszaru ruchu. Możesz ją zwiększyć, jeśli wykrycie Cię po wejściu do pokoju zajmuje zbyt dużo czasu lub zmniejszyć, jeśli wykryje Cię zbyt wcześnie lub z sąsiednich pomieszczeń.

: W razie potrzeby zmień czułość obszaru ruchu. Możesz ją zwiększyć, jeśli wykrycie Cię po wejściu do pokoju zajmuje zbyt dużo czasu lub zmniejszyć, jeśli wykryje Cię zbyt wcześnie lub z sąsiednich pomieszczeń. Grupuj urządzenia : Jeśli w tym samym pomieszczeniu znajdują się czujniki ruchu lub kamery, rozważ utworzenie grupy urządzeń, aby wszystkie ze sobą współpracowały.

: Jeśli w tym samym pomieszczeniu znajdują się czujniki ruchu lub kamery, rozważ utworzenie grupy urządzeń, aby wszystkie ze sobą współpracowały. Wykrywanie sąsiednich pomieszczeń lub pięter : Jeśli w obszarze wykrywania ruchu wykrywane są osoby w sąsiednich pomieszczeniach lub piętrach, rozważ ustawienie świateł dalej od ścian lub sufitów, dodanie czwartego światła (jeśli masz tylko trzy) lub obniżenie czułości wykrywania ruchu w danym obszarze.

: Jeśli w obszarze wykrywania ruchu wykrywane są osoby w sąsiednich pomieszczeniach lub piętrach, rozważ ustawienie świateł dalej od ścian lub sufitów, dodanie czwartego światła (jeśli masz tylko trzy) lub obniżenie czułości wykrywania ruchu w danym obszarze. Wykrywanie zwierząt domowych : Jeśli nie chcesz, aby czujnik ruchu wykrywał Twoje zwierzęta, rozważ obniżenie czułości lub wybór świateł w miejscach, w których Twoje zwierzę rzadziej się porusza.

: Jeśli nie chcesz, aby czujnik ruchu wykrywał Twoje zwierzęta, rozważ obniżenie czułości lub wybór świateł w miejscach, w których Twoje zwierzę rzadziej się porusza. Wczesne wykrywanie : Jeśli obszar wykrywania ruchu wykryje Cię zbyt wcześnie, zanim wejdziesz do pomieszczenia, rozważ wybranie świateł znajdujących się dalej w pomieszczeniu lub obniżenie czułości wykrywania ruchu.

: Jeśli obszar wykrywania ruchu wykryje Cię zbyt wcześnie, zanim wejdziesz do pomieszczenia, rozważ wybranie świateł znajdujących się dalej w pomieszczeniu lub obniżenie czułości wykrywania ruchu. Późne wykrywanie : Jeśli obszar wykrywania ruchu wykryje Cię zbyt późno, po wejściu do pomieszczenia, rozważ wybranie świateł znajdujących się bliżej wejścia lub zwiększenie czułości wykrywania ruchu.

: Jeśli obszar wykrywania ruchu wykryje Cię zbyt późno, po wejściu do pomieszczenia, rozważ wybranie świateł znajdujących się bliżej wejścia lub zwiększenie czułości wykrywania ruchu. Problemy nieodwracalne: Jeśli obszar ruchu nie działa lub nie można go naprawić, oznacza to, że występuje problem ze światłami działającymi w tym obszarze. Upewnij się, że są włączone i ponownie zapisz obszar ruchu.

Często zadawane pytania

Czym MotionAware różni się od innych technologii wykrywania ruchu?

Kamery : W przeciwieństwie do kamer MotionAware TM nie nagrywa wideo. Najlepiej sprawdza się w wykrywaniu ruchu w miejscach, w których trudno jest ustawić kamerę lub w których uzyskanie szczegółowych informacji na temat tego, co się dzieje, nie jest istotne/konieczne

: W przeciwieństwie do kamer MotionAware nie nagrywa wideo. Najlepiej sprawdza się w wykrywaniu ruchu w miejscach, w których trudno jest ustawić kamerę lub w których uzyskanie szczegółowych informacji na temat tego, co się dzieje, nie jest istotne/konieczne Czujniki PIR : MotionAware TM wykorzystuje sygnały Zigbee, natomiast czujniki PIR wykrywają sygnały podczerwieni. MotionAware TM idealnie nadaje się do pomieszczeń nieprzejściowych lub przestrzeni z wieloma świateł.

: MotionAware wykorzystuje sygnały Zigbee, natomiast czujniki PIR wykrywają sygnały podczerwieni. MotionAware idealnie nadaje się do pomieszczeń nieprzejściowych lub przestrzeni z wieloma świateł. SpaceSense: Mimo że SpaceSense firmy WiZ jest podobny do MotionAwareTM, wykorzystuje Zigbee zamiast Wi-Fi.

Czy MotionAware TMmoże wykryć ruch za obiektami?

Tak, sygnały bezprzewodowe mogą przenikać przez obiekty, umożliwiając MotionAwareTM łatwiejsze wykrywanie ruchu za meblami.

Czy MotionAwareTM można używać z innymi czujnikami?

Tak, można ją zintegrować z kamerami i czujnikami ruchu Hue, tworząc grupy urządzeń w aplikacji Hue.

Co zrobić, jeśli nie chcę, aby światła włączały się o określonych porach?

W ustawieniach obszaru Ruch możesz dostosować przedziały czasowe, aby określić, kiedy światła powinny być wyzwalane.

Co zrobić, jeśli nie chcę, aby światło włączało się, gdy w pomieszczeniu jest już wystarczająco jasno?

Chociaż urządzenia obsługujące technologię MotionAwareTM nie mają dedykowanych czujników światła dziennego (tak jak nasze czujniki ruchu i kamery), nadal możesz zapobiec włączaniu się świateł, jeśli jeszcze nie jest ciemno. Można na przykład upewnić się, że będą one wyzwalane tylko przez obszar ruchu między zachodem a wschodem słońca. Można to dostosować, ustawiając czułość na światło dzienne dla każdego obszaru ruchu.

Czy MotionAwareTM zużywa więcej energii?

Może to zwiększyć zużycie energii w trybie czuwania o około 1%, ale nie ma mierzalnej różnicy, gdy światła są włączone.

Czy MotionAwareTM można wykorzystać w celach bezpieczeństwa?

Tak, można go zintegrować z systemem Hue Secure, aby wysyłał powiadomienia po wykryciu ruchu. Do korzystania z tych funkcji wymagany jest plan Secure.

Dlaczego potrzebuję co najmniej trzech lamp?

Do dokładnego i niezawodnego wykrywania ruchu wymagane są co najmniej trzy lampy.

Czy mogę używać MotionAwareTM na terenach zewnętrznych?

Choć technicznie jest to możliwe, nie jest to zalecane ze względu na zawodność działania na dużych, otwartych przestrzeniach.

Wniosek

MotionAwareTM to zaawansowana funkcja, która zwiększa funkcjonalność oświetlenia Philips Hue, zapewniając wygodę i bezpieczeństwo. Postępując zgodnie z wytycznymi konfiguracji i dostosowując ustawienia, możesz utworzyć wydajny i responsywny system wykrywania ruchu w swoim domu.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.