1. Jeszcze nie podłączaj Hue Bridge.

Będziesz musiał zeskanować kod QR, więc trzymaj go w łatwo dostępnym miejscu.

2. Czy masz do dodania więcej niż jedno urządzenie Hue?

Trzymaj wszystkie razem! Podczas jednego kroku zeskanujesz wszystkie ich kody QR.

3. Czy masz aplikację Hue?

Pobierz na telefon ze sklepu z aplikacjami.