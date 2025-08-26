Wszystkie produkty Hue korzystają z tej samej, prostej konfiguracji kodu QR, dzięki czemu możesz zeskanować i skonfigurować wszystkie urządzenia Hue w tym samym czasie.
How to set up a Hue Bridge Pro
Przeczytaj to najpierw!
1. Jeszcze nie podłączaj Hue Bridge.
Będziesz musiał zeskanować kod QR, więc trzymaj go w łatwo dostępnym miejscu.
2. Czy masz do dodania więcej niż jedno urządzenie Hue?
Trzymaj wszystkie razem! Podczas jednego kroku zeskanujesz wszystkie ich kody QR.
3. Czy masz aplikację Hue?
Pobierz na telefon ze sklepu z aplikacjami.
Instrukcje konfiguracji Bridge Pro
1. Otwórz aplikację Hue.
Jeśli ją otwierasz po raz pierwszy, zobaczysz pytanie, czy chcesz dodać Hue Bridge. Dotknij opcji Tak.
Jeśli kliknąłeś „Pomiń”, nie martw się! Otwórz Ustawienia, stuknij Urządzenia, a następnie stuknij niebieską ikonę plusa (+).
2. Zeskanuj kod QR.
Po pomyślnym zeskanowaniu dotknij Dalej.
Uwaga: Jeśli Twój produkt nie ma kodu QR, dotknij Potrzebuję pomocy, następnie wybierz Brak kodu QR i wybierz Bridge pro.
3. Wybierz, w jaki sposób chcesz podłączyć Hue Bridge Pro: przez Wi-Fi (w tym przypadku nie używaj dołączonego kabla Ethernet) czy za pomocą kabla Ethernet.
Podłącz urządzenie Hue Bridge Pro do dostarczonego kabla zasilającego USB-C. Aplikacja wyjaśni Ci teraz ostatnie kroki.
Potrzebujesz pomocy?
