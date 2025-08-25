Pomoc

Jak skonfigurować żarówkę lub lampę Hue

Wszystkie produkty Hue korzystają z tej samej, prostej konfiguracji kodu QR, dzięki czemu możesz zeskanować i skonfigurować wszystkie urządzenia Hue w tym samym czasie.

Najpierw przeczytaj!

1. Nie instaluj jeszcze świateł.
Będziesz musiał zeskanować ich kody QR, dlatego trzymaj je w łatwo dostępnym miejscu.

2. Czy masz do dodania więcej niż jedno urządzenie Hue?
Trzymaj wszystkie razem! Podczas jednego kroku zeskanujesz wszystkie ich kody QR.

3. Czy masz aplikację Hue?
Pobierz ją na telefon ze sklepu z aplikacjami.

Połączenie za pomocą Hue Bridge
Połączenie bez Hue Bridge
Połącz bez Bridge (bezpośrednio przez żarówki obsługujące Matter)

Połączenie za pomocą Hue Bridge

Instrukcje dotyczące ustawiania żarówek i lamp

Hue Bridge powinien być połączony i dodany do aplikacji Hue. 

Jeszcze nie jest? Zobacz, jak skonfigurować Hue Bridge.

 

1. Otwórz aplikację Hue.

2. Na karcie Dom dotknij ikony trzech kropek (…). Następnie dotknij Dodaj urządzenia

Aplikacja Hue z widoczną kartą Dom oraz wskaźnikiem myszy umieszczonym na ikonie z trzema kropkami, aplikacja Hue z widocznym menu rozwijanym po kliknięciu ikony trzech kropek oraz wskaźnikiem myszy umieszczonym na opcji Dodaj urządzenia

Uwaga: Możesz także otworzyć kartę Ustawienia , a następnie dotknąć opcji Urządzenia. Stuknij niebieską ikonę plusa (+) w prawym górnym rogu.

Aplikacja Hue wyświetlająca kartę Ustawienia ze wskaźnikiem nad Urządzeniami, aplikacja Hue wyświetlająca menu Urządzenia ze wskaźnikiem nad niebieską ikoną plus (dodaj)

3. Wybierz pokój, do którego chcesz dodać inteligentny przycisk.

Aplikacja Hue z widocznym oknem Dodaj urządzenia do pomieszczenia z instrukcją nakazującą użytkownikowi wybranie pomieszczenia

4. Zeskanuj kod QR.
     Jeśli chcesz dodać więcej urządzeń Hue, zeskanuj je również. Po pomyślnym zeskanowaniu urządzeń dotknij przycisku Dalej.

Uwaga: Jeśli urządzenie nie ma kodu QR, możesz dotknąć opcji Brak kodu QR i dodać produkt poprzez jego wyszukanie lub wprowadzenie numeru seryjnego.

Aplikacja Hue z widocznym oknem Dodaj urządzenia oraz wskaźnikiem myszy umieszczonym na przycisku Zeskanuj kod QR, aplikacja Hue z widocznym oknem Zeskanuj kod QR oraz wskaźnikiem myszy umieszczonym na przycisku Dalej

5. Zainstaluj światła i włącz ich zasilanie.
    Po zainstalowaniu dotknij przycisku Dalej. Światła pojawią się w wybranym pomieszczeniu.
        

Aplikacja Hue z widoczną listą urządzeń, które zostały przeskanowane, oraz wskaźnikiem myszy umieszczonym na przycisku Dalej, aplikacja Hue z widocznym oknem potwierdzenia zawierającym dodane urządzenia

6. Nazwij swoje światła. 
    Następnie będziesz mógł nadać nazwę i wybrać ikony dla każdego dodanego światła.
        

Aplikacja Hue z widoczną listą urządzeń, które zostały przeskanowane, oraz wskaźnikiem myszy umieszczonym na przycisku Dalej, aplikacja Hue z widocznym oknem potwierdzenia zawierającym dodane urządzenia

Połączenie bez mostka Hue Bridge

Instrukcje konfiguracji Bluetooth

1. Upewnij się, że na urządzeniu mobilnym jest włączony Bluetooth.

iPhone wyświetlający Centrum sterowania, iPhone wyświetlający ustawienia aplikacji Hue

2. Otwórz aplikację Hue.

iPhone wyświetlający Centrum sterowania, iPhone wyświetlający ustawienia aplikacji Hue

3. Otwórz kartę Ustawienia , a następnie stuknij Urządzenia. Stuknij niebieską ikonę plusa (+) w prawym górnym rogu.

iPhone wyświetlający Centrum sterowania, iPhone wyświetlający ustawienia aplikacji Hue

4. Zeskanuj kod QR. 
    Jeśli chcesz dodać więcej urządzeń Hue, możesz je zeskanować i skonfigurować pojedynczo.

Uwaga: Jeśli urządzenie nie ma kodu QR, możesz dotknąć opcji Brak kodu QR i dodać produkt poprzez jego wyszukanie lub wprowadzenie numeru seryjnego.

iPhone wyświetlający Centrum sterowania, iPhone wyświetlający ustawienia aplikacji Hue

Połącz bez mostka (bezpośrednio przez żarówki obsługujące technologię Matter)

Czego potrzebujesz

· Lampa Hue z obsługą Matter (z logo Matter na opakowaniu).

· Hub kontrolera Matter, który wspiera protokół thread ‘Router graniczny Thread’ (np. Apple HomePod Mini, Google Nest Hub 2. generacji, Amazon Echo 4. generacji).

Instrukcje konfiguracji

1. Otwórz aplikację inteligentnego domu (Apple Home, Google Home, Alexa)

2. Dodaj nowe urządzenie

3. Zeskanuj kod QR z instrukcji instalacyjnej (kod QR Matter) lub wprowadź 11-cyfrowy kod parowania.

4. Włącz żarówkę i upewnij się, że jest w trybie parowania (miga lub resetuje się, jeśli to konieczne).

5. Dostosuj żarówkę: Nadaj jej nazwę, przypisz do pomieszczenia i przetestuj automatyzacje.

Wskazówka: Jeśli żarówka była wcześniej podłączona do mostka Hue, należy ją odłączyć od mostka przed sparowaniem jej bezpośrednio za pomocą Matter.

Potrzebujesz pomocy?

Przejrzyj nasze FAQ lub skontaktuj się z pomocą techniczną. 

