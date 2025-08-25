Wszystkie produkty Hue korzystają z tej samej, prostej konfiguracji kodu QR, dzięki czemu możesz zeskanować i skonfigurować wszystkie urządzenia Hue w tym samym czasie.
Jak skonfigurować żarówkę lub lampę Hue
Najpierw przeczytaj!
1. Nie instaluj jeszcze świateł.
Będziesz musiał zeskanować ich kody QR, dlatego trzymaj je w łatwo dostępnym miejscu.
2. Czy masz do dodania więcej niż jedno urządzenie Hue?
Trzymaj wszystkie razem! Podczas jednego kroku zeskanujesz wszystkie ich kody QR.
3. Czy masz aplikację Hue?
Pobierz ją na telefon ze sklepu z aplikacjami.
Połączenie za pomocą Hue Bridge
Instrukcje dotyczące ustawiania żarówek i lamp
Hue Bridge powinien być połączony i dodany do aplikacji Hue.
Jeszcze nie jest? Zobacz, jak skonfigurować Hue Bridge.
1. Otwórz aplikację Hue.
2. Na karcie Dom dotknij ikony trzech kropek (…). Następnie dotknij Dodaj urządzenia
Uwaga: Możesz także otworzyć kartę Ustawienia , a następnie dotknąć opcji Urządzenia. Stuknij niebieską ikonę plusa (+) w prawym górnym rogu.
3. Wybierz pokój, do którego chcesz dodać inteligentny przycisk.
4. Zeskanuj kod QR.
Jeśli chcesz dodać więcej urządzeń Hue, zeskanuj je również. Po pomyślnym zeskanowaniu urządzeń dotknij przycisku Dalej.
Uwaga: Jeśli urządzenie nie ma kodu QR, możesz dotknąć opcji Brak kodu QR i dodać produkt poprzez jego wyszukanie lub wprowadzenie numeru seryjnego.
5. Zainstaluj światła i włącz ich zasilanie.
Po zainstalowaniu dotknij przycisku Dalej. Światła pojawią się w wybranym pomieszczeniu.
6. Nazwij swoje światła.
Następnie będziesz mógł nadać nazwę i wybrać ikony dla każdego dodanego światła.
Połączenie bez mostka Hue Bridge
Instrukcje konfiguracji Bluetooth
1. Upewnij się, że na urządzeniu mobilnym jest włączony Bluetooth.
2. Otwórz aplikację Hue.
3. Otwórz kartę Ustawienia , a następnie stuknij Urządzenia. Stuknij niebieską ikonę plusa (+) w prawym górnym rogu.
4. Zeskanuj kod QR.
Jeśli chcesz dodać więcej urządzeń Hue, możesz je zeskanować i skonfigurować pojedynczo.
Uwaga: Jeśli urządzenie nie ma kodu QR, możesz dotknąć opcji Brak kodu QR i dodać produkt poprzez jego wyszukanie lub wprowadzenie numeru seryjnego.
Połącz bez mostka (bezpośrednio przez żarówki obsługujące technologię Matter)
Czego potrzebujesz
· Lampa Hue z obsługą Matter (z logo Matter na opakowaniu).
· Hub kontrolera Matter, który wspiera protokół thread ‘Router graniczny Thread’ (np. Apple HomePod Mini, Google Nest Hub 2. generacji, Amazon Echo 4. generacji).
Instrukcje konfiguracji
1. Otwórz aplikację inteligentnego domu (Apple Home, Google Home, Alexa)
2. Dodaj nowe urządzenie
3. Zeskanuj kod QR z instrukcji instalacyjnej (kod QR Matter) lub wprowadź 11-cyfrowy kod parowania.
4. Włącz żarówkę i upewnij się, że jest w trybie parowania (miga lub resetuje się, jeśli to konieczne).
5. Dostosuj żarówkę: Nadaj jej nazwę, przypisz do pomieszczenia i przetestuj automatyzacje.
Wskazówka: Jeśli żarówka była wcześniej podłączona do mostka Hue, należy ją odłączyć od mostka przed sparowaniem jej bezpośrednio za pomocą Matter.
Potrzebujesz pomocy?
Przejrzyj nasze FAQ lub skontaktuj się z pomocą techniczną.
Przeczytaj FAQ dotyczące aplikacji Philips Hue >
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.