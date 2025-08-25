1. Nie instaluj jeszcze świateł.

Będziesz musiał zeskanować ich kody QR, dlatego trzymaj je w łatwo dostępnym miejscu.

2. Czy masz do dodania więcej niż jedno urządzenie Hue?

Trzymaj wszystkie razem! Podczas jednego kroku zeskanujesz wszystkie ich kody QR.

3. Czy masz aplikację Hue?

Pobierz ją na telefon ze sklepu z aplikacjami.