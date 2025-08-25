Pomoc

Jak skonfigurować inteligentny dzwonek do drzwi Hue

Wszystkie produkty Hue korzystają z tej samej, prostej konfiguracji kodu QR, dzięki czemu możesz zeskanować i skonfigurować wszystkie urządzenia Hue w tym samym czasie.

Przeczytaj to najpierw!

1. Czy masz do dodania więcej niż jedno urządzenie Hue?
Trzymaj wszystkie razem! Będziesz skanować wszystkie ich kody QR w tym samym kroku..

2. Czy masz aplikację Hue?
Pobierz na telefon ze sklepu z aplikacjami.

 

Pobierz w App Store Pobierz w Google Play
Połączenie za pomocą Hue Bridge
Połączenie bez Hue Bridge

Połączenie za pomocą Hue Bridge

Instrukcje konfiguracji Hue inteligentnego dzwonka do drzwi

Hue Bridge powinien być połączony i dodany do aplikacji Hue. 

Jeszcze nie jest? Zobacz, jak skonfigurować Hue Bridge.

 

1. Otwórz aplikację Hue.

2. Na karcie Dom dotknij ikony trzech kropek (…). Następnie dotknij Dodaj urządzenia

Aplikacja Hue z widoczną kartą Dom oraz wskaźnikiem myszy umieszczonym na ikonie z trzema kropkami, aplikacja Hue z widocznym menu rozwijanym po kliknięciu ikony trzech kropek oraz wskaźnikiem myszy umieszczonym na opcji Dodaj urządzenia

Uwaga: Możesz także otworzyć kartę Ustawienia , a następnie dotknąć opcji Urządzenia. Stuknij niebieską ikonę plusa (+) w prawym górnym rogu.

Aplikacja Hue wyświetlająca kartę Ustawienia ze wskaźnikiem nad Urządzeniami, aplikacja Hue wyświetlająca menu Urządzenia ze wskaźnikiem nad niebieską ikoną plus (dodaj)

3. Wybierz pomieszczenie, do którego chcesz dodać Hue inteligentny dzwonek do drzwi.

4. Zeskanuj kod QR.

Jeśli chcesz dodać więcej urządzeń Hue, zeskanuj je teraz. Po pomyślnym zeskanowaniu dotknij Dalej.
        

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aplikacja wyjaśni Ci ostatnie kroki konfiguracji i personalizacji Hue Inteligentego dzwonka do drzwi.

Aby połączyć go z Hue Secure inteligentnym dzwonkiem wideo, sprawdź stronę zawierającą instrukcje łączenia

Połączenie bez Hue Bridge

Instrukcje konfiguracji Hue Inteligentnego dzwonka do drzwi

1. Otwórz aplikację Hue.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować konto i ustawienia aplikacji.

3. Gdy zostaniesz poproszony o dodanie Bridge, wybierz Nie.

iPhone wyświetlający Centrum sterowania, iPhone wyświetlający ustawienia aplikacji Hue

4. Zeskanuj kod QR. 
    

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać, skonfigurować i dostosować Hue inteligentny dzwonek do drzwi.
    

Aby podłączyć go do Hue Secure inteligentnego dzwonka wideo, zapoznaj się ze stroną z instrukcją łączenia. Upewnij się, że oba urządzenia znajdują się w zasięgu 20 metrów/65 stóp.

Potrzebujesz pomocy?

Przejrzyj nasze FAQ lub skontaktuj się z pomocą techniczną. 

Przeczytaj FAQ dotyczące aplikacji Philips Hue >

Przejdź do sekcji Pomoc >

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay