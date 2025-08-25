Wszystkie produkty Hue korzystają z tej samej, prostej konfiguracji kodu QR, dzięki czemu możesz zeskanować i skonfigurować wszystkie urządzenia Hue w tym samym czasie.
Jak skonfigurować inteligentny dzwonek do drzwi Hue
Przeczytaj to najpierw!
1. Czy masz do dodania więcej niż jedno urządzenie Hue?
Trzymaj wszystkie razem! Będziesz skanować wszystkie ich kody QR w tym samym kroku..
2. Czy masz aplikację Hue?
Pobierz na telefon ze sklepu z aplikacjami.
Połączenie za pomocą Hue Bridge
Instrukcje konfiguracji Hue inteligentnego dzwonka do drzwi
Hue Bridge powinien być połączony i dodany do aplikacji Hue.
Jeszcze nie jest? Zobacz, jak skonfigurować Hue Bridge.
1. Otwórz aplikację Hue.
2. Na karcie Dom dotknij ikony trzech kropek (…). Następnie dotknij Dodaj urządzenia
Uwaga: Możesz także otworzyć kartę Ustawienia , a następnie dotknąć opcji Urządzenia. Stuknij niebieską ikonę plusa (+) w prawym górnym rogu.
3. Wybierz pomieszczenie, do którego chcesz dodać Hue inteligentny dzwonek do drzwi.
4. Zeskanuj kod QR.
Jeśli chcesz dodać więcej urządzeń Hue, zeskanuj je teraz. Po pomyślnym zeskanowaniu dotknij Dalej.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Aplikacja wyjaśni Ci ostatnie kroki konfiguracji i personalizacji Hue Inteligentego dzwonka do drzwi.
Aby połączyć go z Hue Secure inteligentnym dzwonkiem wideo, sprawdź stronę zawierającą instrukcje łączenia
Połączenie bez Hue Bridge
Instrukcje konfiguracji Hue Inteligentnego dzwonka do drzwi
1. Otwórz aplikację Hue.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować konto i ustawienia aplikacji.
3. Gdy zostaniesz poproszony o dodanie Bridge, wybierz Nie.
4. Zeskanuj kod QR.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać, skonfigurować i dostosować Hue inteligentny dzwonek do drzwi.
Aby podłączyć go do Hue Secure inteligentnego dzwonka wideo, zapoznaj się ze stroną z instrukcją łączenia. Upewnij się, że oba urządzenia znajdują się w zasięgu 20 metrów/65 stóp.
Potrzebujesz pomocy?
Przejrzyj nasze FAQ lub skontaktuj się z pomocą techniczną.
Przeczytaj FAQ dotyczące aplikacji Philips Hue >
