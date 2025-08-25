Wszystkie produkty Hue korzystają z tej samej, prostej konfiguracji kodu QR, dzięki czemu możesz zeskanować i skonfigurować wszystkie urządzenia Hue w tym samym czasie.
Jak skonfigurować Hue inteligentny dzwonek wideo.
Przeczytaj to najpierw!
1. Czy masz do dodania więcej niż jedno urządzenie Hue?
Dodaj je wszystkie razem! Będziesz skanować wszystkie ich kody QR w tym samym kroku..
2. Czy masz aplikację Hue?
Pobierz ją na telefon ze sklepu z aplikacjami.
Połączenie za pomocą Hue Bridge
Instrukcje dotyczące instalacji inteligentego dzwonka wideo
Hue Bridge powinien być połączony i dodany do aplikacji Hue.
Jeszcze nie jest? Zobacz, jak skonfigurować Hue Bridge.
1. Otwórz aplikację Hue.
2. Na karcie Dom dotknij ikony trzech kropek (…). Następnie dotknij Dodaj urządzenia
Uwaga: Możesz także otworzyć kartę Ustawienia , a następnie dotknąć opcji Urządzenia. Stuknij niebieską ikonę plusa (+) w prawym górnym rogu.
3. Zeskanuj kod QR.
Kod QR przewodowego wideodomofonu znajdziesz na jego karcie właściciela.
4. Dotknij inteligetnego dzwonka wideo, który chcesz dodać
Jeśli masz wiele dzwonków do drzwi, pojawią się na ekranie. Najpierw dotknij inteligentnego dzwonka wideo, który chcesz dodać.
5. Ważne! Przechowuj hasło i kartę właściciela w bezpiecznym miejscu.
Hasło: wymagane do uzyskania dostępu do podglądu na żywo i klipów wideo z inteligentnego dzwonka wideo.
Karta właściciela: wymagana do zresetowania dzwonka wideo lub przeniesienia dzwonka wideo do innego Bridge.
Jeśli chcesz podłączyć go do Hue inteligentnego dzwonka do drzwi, sprawdź stronę, jak podłączyć Hue inteligentny dzwonek do drzwi.
Połączenie bez Hue Bridge
Instrukcje dotyczące instalacji inteligentnego dzwonka wideo
1. Otwórz aplikację Hue.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować konto i ustawienia aplikacji.
3. Gdy zostaniesz poproszony o dodanie Bridge, wybierz Nie.
4. Zeskanuj kod QR.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać, skonfigurować i dostosować swój inteligentny dzwonek wideo.
6. Ważne! Przechowuj hasło i kartę właściciela w bezpiecznym miejscu.
Hasło: wymagane do uzyskania dostępu do podglądu na żywo i klipów wideo z inteligentnego dzwonka wideo.
Karta właściciela: wymagana do zresetowania inteligentnego dzwonka wideo lub przeniesienia inteligentnego dzwonka wideo do innego Bridge.
Jeśli chcesz podłączyć go do Hue inteligetnego dzwonka do drzwi, sprawdź stronę, jak podłączyć Hue inteligentny dzwonek do drzwi. Upewnij się również, że oba urządzenia znajdują się w zasięgu 20 metrów / 65 stóp.
Potrzebujesz pomocy?
Przejrzyj nasze FAQ lub skontaktuj się z pomocą techniczną.
Przeczytaj FAQ dotyczące aplikacji Philips Hue >
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.