Czy moje urządzenia Hue mogą korzystać z MotionAware™?

Zdecydowana większość produktów Hue obsługuje technologię Hue MotionAware™. Niektóre urządzenia mogą jednak nie obsługiwać technologii MotionAware™, ponieważ są to starsze modele, w których nie ma wystarczającej ilości pamięci na nowe funkcje lub też charakter ich funkcji może uniemożliwiać efektywną pracę z tą funkcją (np. szybsze rozładowywanie się baterii w niektórych zasilanych bateryjnie akcesoriach). Poniżej znajduje się lista urządzeń i ich identyfikatorów modeli, które nie obsługują funkcji Hue MotionAware™. Możesz sprawdzić, czy Twoje urządzenia mają te identyfikatory modeli za pomocą aplikacji Hue, przechodząc do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania. 

Typ produktu Identyfikator modelu
Lampa stołowa Go 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue Bloom LLC011, LLC012
Hue Color Downlight LCT002
Lampa Hue Color LCT001
Hue Go 7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
Hue Iris LLC010
Taśma LED Hue LST001
Hue Smart Plug LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
Hue Dimmer Switch RWL020, RWL021, RWL022
Smart Button ROM001, RDM003, RDM005
Moduł przełącznika naściennego Hue RDM001, RDM004
Tap dial switch RDM002, RDM006
Przycisk Tap ZGPSWITCH
Przyjaciele przełączników Hue PRZEŁĄCZNIK FOHS
Czujnik ruchu do wnętrz SML001, SML003
Czujnik ruchu zewnętrzny SML002, SML004
Czujnik kontaktowy SOC001
Kamera / Dzwonek wideo CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
Urządzenia innych firm (inne niż Hue i Friends of Hue) (Wiele możliwych)

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

