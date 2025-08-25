Zdecydowana większość produktów Hue obsługuje technologię Hue MotionAware™. Niektóre urządzenia mogą jednak nie obsługiwać technologii MotionAware™, ponieważ są to starsze modele, w których nie ma wystarczającej ilości pamięci na nowe funkcje lub też charakter ich funkcji może uniemożliwiać efektywną pracę z tą funkcją (np. szybsze rozładowywanie się baterii w niektórych zasilanych bateryjnie akcesoriach). Poniżej znajduje się lista urządzeń i ich identyfikatorów modeli, które nie obsługują funkcji Hue MotionAware™. Możesz sprawdzić, czy Twoje urządzenia mają te identyfikatory modeli za pomocą aplikacji Hue, przechodząc do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.