Zdecydowana większość produktów Hue obsługuje technologię Hue MotionAware™. Niektóre urządzenia mogą jednak nie obsługiwać technologii MotionAware™, ponieważ są to starsze modele, w których nie ma wystarczającej ilości pamięci na nowe funkcje lub też charakter ich funkcji może uniemożliwiać efektywną pracę z tą funkcją (np. szybsze rozładowywanie się baterii w niektórych zasilanych bateryjnie akcesoriach). Poniżej znajduje się lista urządzeń i ich identyfikatorów modeli, które nie obsługują funkcji Hue MotionAware™. Możesz sprawdzić, czy Twoje urządzenia mają te identyfikatory modeli za pomocą aplikacji Hue, przechodząc do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.
Czy moje urządzenia Hue mogą korzystać z MotionAware™?
|Typ produktu
|Identyfikator modelu
|Lampa stołowa Go
|929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
|Hue Aura
|LLC014
|Hue Bloom
|LLC011, LLC012
|Hue Color Downlight
|LCT002
|Lampa Hue Color
|LCT001
|Hue Go
|7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
|Hue Iris
|LLC010
|Taśma LED Hue
|LST001
|Hue Smart Plug
|LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
|Hue Dimmer Switch
|RWL020, RWL021, RWL022
|Smart Button
|ROM001, RDM003, RDM005
|Moduł przełącznika naściennego Hue
|RDM001, RDM004
|Tap dial switch
|RDM002, RDM006
|Przycisk Tap
|ZGPSWITCH
|Przyjaciele przełączników Hue
|PRZEŁĄCZNIK FOHS
|Czujnik ruchu do wnętrz
|SML001, SML003
|Czujnik ruchu zewnętrzny
|SML002, SML004
|Czujnik kontaktowy
|SOC001
|Kamera / Dzwonek wideo
|CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
|Urządzenia innych firm (inne niż Hue i Friends of Hue)
|(Wiele możliwych)
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.