Aby sprawdzić, czy Twój zasilacz kwalifikuje się do wymiany, najpierw odłącz produkt lub wyłącz jego zasilanie.

Z przodu zasilacza zobaczysz czterocyfrowy kod produkcyjny w formacie YYWW. „YY” odnosi się do roku, a „WW” — do numeru tygodnia. Obok tego kodu zobaczysz numer części i zakres napięcia.

Ten program wymiany ma wpływ na następujące kombinacje:

Opis Sprzedawane z Zasilanie Numer części Kod produkcji Zasilacz 40 W Pakiet podstawowy lub osobno 220 V–240 V S040WN2400167 2038 i niższe Zasilacz 40 W Pakiet podstawowy lub osobno 100 V–120 V S040VN2400167 2037 i niższe Zasilacz 40 W Taśma oświetleniowa zewnętrzna 5 m 220 V–240 V E040FP2400167 2051 i niższe Zasilacz 40 W Taśma oświetleniowa zewnętrzna 5 m 100 V–120 V S040VN2400167 2044 i niższe Zasilacz 20 W Taśma oświetleniowa zewnętrzna 2 m 220 V–240 V S024BI2400083 2143 i niższe Zasilacz 20 W Taśma oświetleniowa zewnętrzna 2 m 100 V–120 V S024BI2400083 2146 i niższe

Przykład:

Kupiłeś/-aś słupek oświetleniowy Calla, który zawierał zasilacz 40 W. Zasilacz o napięciu 220 V–240 V ma numer części „S040WN2400167”. Problem może dotyczyć Twojego zasilacza. Aby to potwierdzić, pierwsze dwie cyfry (tj. rok) są poniżej 20 lub oba poniższe warunki są prawdziwe:

Dwie pierwsze cyfry kodu to 20

Dwie ostatnie cyfry kodu to 38 lub mniej

Zatem w tym przykładzie zasilacz o numerze części S040WN2400167 może mieć różne kody produkcyjne.

Problem dotyczy zasilacza z kodem produkcyjnym 2038.

Problem nie dotyczy zasilacza z kodem produkcyjnym 2111.