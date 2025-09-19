Aby sprawdzić, czy Twój zasilacz kwalifikuje się do wymiany, najpierw odłącz produkt lub wyłącz jego zasilanie.
Z przodu zasilacza zobaczysz czterocyfrowy kod produkcyjny w formacie YYWW. „YY” odnosi się do roku, a „WW” — do numeru tygodnia. Obok tego kodu zobaczysz numer części i zakres napięcia.
Ten program wymiany ma wpływ na następujące kombinacje:
|
Opis
|
Sprzedawane z
|
Zasilanie
|
Numer części
|
Kod produkcji
|
Zasilacz 40 W
|
Pakiet podstawowy lub osobno
|
220 V–240 V
|
S040WN2400167
|
2038 i niższe
|
Zasilacz 40 W
|
Pakiet podstawowy lub osobno
|
100 V–120 V
|
S040VN2400167
|
2037 i niższe
|
Zasilacz 40 W
|
Taśma oświetleniowa zewnętrzna 5 m
|
220 V–240 V
|
E040FP2400167
|
2051 i niższe
|
Zasilacz 40 W
|
Taśma oświetleniowa zewnętrzna 5 m
|
100 V–120 V
|
S040VN2400167
|
2044 i niższe
|
Zasilacz 20 W
|
Taśma oświetleniowa zewnętrzna 2 m
|
220 V–240 V
|
S024BI2400083
|
2143 i niższe
|
Zasilacz 20 W
|
Taśma oświetleniowa zewnętrzna 2 m
|
100 V–120 V
|
S024BI2400083
|
2146 i niższe
Przykład:
Kupiłeś/-aś słupek oświetleniowy Calla, który zawierał zasilacz 40 W. Zasilacz o napięciu 220 V–240 V ma numer części „S040WN2400167”. Problem może dotyczyć Twojego zasilacza. Aby to potwierdzić, pierwsze dwie cyfry (tj. rok) są poniżej 20 lub oba poniższe warunki są prawdziwe:
- Dwie pierwsze cyfry kodu to 20
- Dwie ostatnie cyfry kodu to 38 lub mniej
Zatem w tym przykładzie zasilacz o numerze części S040WN2400167 może mieć różne kody produkcyjne.
Problem dotyczy zasilacza z kodem produkcyjnym 2038.
Problem nie dotyczy zasilacza z kodem produkcyjnym 2111.