Zasilacze do zastosowań zewnętrznych Philips Hue

Program wymiany

Zasilacz do zastosowań zewnętrznych Philips Hue

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze

Po szeroko zakrojonych testach odkryliśmy, że w bardzo rzadkich przypadkach niektóre zewnętrzne zasilacze (PSU) Philips Hue o mocy 20 W i 40 W mogą ulec uszkodzeniu na skutek wycieku wody, co może spowodować zwarcie i w efekcie zasilacz pod napięciem. W wilgotnych warunkach może to potencjalnie prowadzić do porażenia prądem w przypadku dotknięcia lub spowodować ryzyko pożaru otaczających materiałów. 

Te zasilacze były dostarczane z pakietami podstawowymi następujących rodzin produktów lub sprzedawane osobno w latach 2018–2021:

Reflektor punktowy Philips Hue Lily do zastosowań zewnętrznych

Reflektory punktowe Lily

Reflektor punktowy Philips Hue Lily XL do zastosowań zewnętrznych

Reflektor punktowy Lily XL

Lampa o kształcie słupka Philips Hue Calla do zastosowań zewnętrznych

Lampa o kształcie słupka Calla

Lampy o kształcie słupka Philips Hue Econic do zastosowań zewnętrznych

Lampy o kształcie słupka Econic

Lampy o kształcie słupka Philips Hue Impress do zastosowań zewnętrznych

Lampy o kształcie słupka Impress

Duża lampa o kształcie słupka Philips Hue Calla do zastosowań zewnętrznych

Duża lampa o kształcie słupka Calla

Zewnętrzne źródło zasilania 40 W

Zewnętrzne źródło zasilania 40 W

Taśma oświetleniowa zewnętrzna Lightstrip Outdoor 5 m

Taśma oświetleniowa zewnętrzna Lightstrip Outdoor 5 m

Taśma oświetleniowa zewnętrzna Lightstrip Outdoor 5 m

Taśma oświetleniowa zewnętrzna Lightstrip Outdoor 2 m

W trosce o Twoje bezpieczeństwo podczas korzystania z produktów Philips Hue uruchamiamy program wymiany uszkodzonych zasilaczy. W przypadku awarii zalecamy najpierw odłączyć zasilanie przed dotknięciem zasilacza.

Czy ten problem dotyczy mojego zasilacza?

Aby sprawdzić, czy Twój zasilacz kwalifikuje się do wymiany, najpierw odłącz produkt lub wyłącz jego zasilanie.

Z przodu zasilacza zobaczysz czterocyfrowy kod produkcyjny w formacie YYWW. „YY” odnosi się do roku, a „WW” — do numeru tygodnia. Obok tego kodu zobaczysz numer części i zakres napięcia.

Ten program wymiany ma wpływ na następujące kombinacje:

Opis

Sprzedawane z

Zasilanie

Numer części

Kod produkcji

Zasilacz 40 W

Pakiet podstawowy lub osobno

220 V–240 V

S040WN2400167

2038 i niższe

Zasilacz 40 W

Pakiet podstawowy lub osobno

100 V–120 V

S040VN2400167

2037 i niższe

Zasilacz 40 W

Taśma oświetleniowa zewnętrzna 5 m

220 V–240 V

E040FP2400167

2051 i niższe

Zasilacz 40 W

Taśma oświetleniowa zewnętrzna 5 m

100 V–120 V

S040VN2400167

2044 i niższe

Zasilacz 20 W

Taśma oświetleniowa zewnętrzna 2 m

220 V–240 V

S024BI2400083

2143 i niższe

Zasilacz 20 W

Taśma oświetleniowa zewnętrzna 2 m

100 V–120 V

S024BI2400083

2146 i niższe

 

Przykład:

Kupiłeś/-aś słupek oświetleniowy Calla, który zawierał zasilacz 40 W. Zasilacz o napięciu 220 V–240 V ma numer części „S040WN2400167”. Problem może dotyczyć Twojego zasilacza. Aby to potwierdzić, pierwsze dwie cyfry (tj. rok) są poniżej 20 lub oba poniższe warunki są prawdziwe:

  • Dwie pierwsze cyfry kodu to 20
  • Dwie ostatnie cyfry kodu to 38 lub mniej

Zatem w tym przykładzie zasilacz o numerze części S040WN2400167 może mieć różne kody produkcyjne.

Problem dotyczy zasilacza z kodem produkcyjnym 2038.

Problem nie dotyczy zasilacza z kodem produkcyjnym 2111.

Jak mogę otrzymać nowy zasilacz nieodpłatnie?

Wypełnij formularz, do którego link znajduje się poniżej. Dołącz zdjęcie przodu zasilacza z wyraźnie widocznym czterocyfrowym kodem produkcji i numerem części. 

Przejdź do wniosku o wymianę

Dołącz zdjęcie przodu zasilacza z wyraźnie widocznym czterocyfrowym kodem produkcji.

Zasilacz Philips Hue AC/DC LED do zastosowań zewnętrznych (UE)
Sterownik LED Philips Hue do zastosowań zewnętrznych (USA)
Etykieta zasilacza

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub musisz wymienić więcej niż trzy zasilacze, skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Skontaktuj się z nami

