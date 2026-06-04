1. Kan användas med Samsung QLED tv-apparater från 2022 och senare i Q60-serien och högre serier (stöd för Q700 kommer snart). Om din tv har stöd för Hue Sync TV-appen visas den när du söker efter den i Appar. Alternativt kan du titta på produktspecifikationerna för din tv-modell på www.samsung.com.