Styr lamporna med telefonen

Officiella Philips Hue-appar

Våra smarta belysningsappar är kostnadsfria att ladda ner, enkla att använda och har alla funktioner du gillar i Philips Hue-systemet.

Hue-app

Hue-app

Styr alla dina Philips Hue-lampor, oavsett om du använder Hue Bridge eller Bluetooth. Med huvudappen för Philips Hue-systemet kan du slå på och släcka lampor, skapa automatiseringar och timers, synkronisera din belysning med musik och tv:n, styra ditt smarta hemsäkerhetssystem – till och med uppgradera ditt Bluetooth-system genom att lägga till en Hue Bridge.

Ladda ned från App Store Hämta det från google play
Utforska Hue-appen
Synkroniseringsapp för dator

Hue Sync-skrivbordsapp

Hue Sync-datorappen har gjorts speciellt för stationära datorer. Spelare gillar appen som parar ihop dina Philips Hue färglampor med det du spelar på din datorskärm.

Ladda ned från App Store

Mac Big Sur och senare

Ladda ned från Windows Store

Windows 10 (x64)

Hue Sync är endast tillgängligt att hämta till dator

Utforska synkronisering med PC
Philips Hue Sync TV-appen på TV-skärmen i vardagsrummet

Hue Sync TV-appen

Synkronisera lamporna i ditt hemmabiosystem med allt du ser på tv:n – oavsett hur du spelar upp det – med Hue Sync TV-appen. Finns på tv-apparater från Samsung från 2022 och senare.¹

Utforska Hue Sync TV-appen

Lär känna Hue

Så fungerar Hue

Så fungerar Hue
Vad kan Hue göra

Vad kan Hue göra
Utforska Hue Go

Utforska Hue Go

1. Kan användas med Samsung QLED tv-apparater från 2022 och senare i Q60-serien och högre serier (stöd för Q700 kommer snart). Om din tv har stöd för Hue Sync TV-appen visas den när du söker efter den i Appar. Alternativt kan du titta på produktspecifikationerna för din tv-modell på www.samsung.com.

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