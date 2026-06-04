Våra smarta belysningsappar är kostnadsfria att ladda ner, enkla att använda och har alla funktioner du gillar i Philips Hue-systemet.
Styr lamporna med telefonen
Officiella Philips Hue-appar
Hue-app
Styr alla dina Philips Hue-lampor, oavsett om du använder Hue Bridge eller Bluetooth. Med huvudappen för Philips Hue-systemet kan du slå på och släcka lampor, skapa automatiseringar och timers, synkronisera din belysning med musik och tv:n, styra ditt smarta hemsäkerhetssystem – till och med uppgradera ditt Bluetooth-system genom att lägga till en Hue Bridge.
Hue Sync-skrivbordsapp
Hue Sync-datorappen har gjorts speciellt för stationära datorer. Spelare gillar appen som parar ihop dina Philips Hue färglampor med det du spelar på din datorskärm.
Hue Sync är endast tillgängligt att hämta till dator
Hue Sync TV-appen
Synkronisera lamporna i ditt hemmabiosystem med allt du ser på tv:n – oavsett hur du spelar upp det – med Hue Sync TV-appen. Finns på tv-apparater från Samsung från 2022 och senare.¹
1. Kan användas med Samsung QLED tv-apparater från 2022 och senare i Q60-serien och högre serier (stöd för Q700 kommer snart). Om din tv har stöd för Hue Sync TV-appen visas den när du söker efter den i Appar. Alternativt kan du titta på produktspecifikationerna för din tv-modell på www.samsung.com.