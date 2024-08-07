Support
Smarta belysningspaket

Oavsett om du vill komplettera din smarta belysningskollektion eller börja om från början kan du använda dessa noggrant utvalda Philips Hue-paket, som innehåller Philips Hue Bridge-paket, för att skapa smart LED-belysning i varje hörn av ditt hem.

Mjukt varmvitt

Varmt till kallvitt

Färgat ljus

Gradient

-15%
Närbild på framsidan av Multipack: Slim infälld spot 6-pack vit

Multipack: Slim infälld spot 6-pack vit
1000 lumen
90 mm
Tunn profil
Dimbar

5 758,00 kr

4 894,30 kr

-10%
Närbild på framsidan av Multipack: GU10 – spotlight – 6-pack

Multipack: GU10 – spotlight – 6-pack
Vitt och färgat ljus
Upp till 400 lumen
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

3 698,00 kr

3 328,20 kr

-10%
Närbild på framsidan av Utomhuspaket: 4st Calla piedestal + 100W strömförsörjningsenhet

Utomhuspaket: 4st Calla piedestal + 100W strömförsörjningsenhet
Belysning för trädgårdsgångar
Vitt och färgat ljus
LowVolt-system
Hue Bridge krävs

7 035,00 kr

6 331,50 kr

-10%
Närbild på framsidan av Multipack: GU10 – spotlight – 6-pack

Multipack: GU10 – spotlight – 6-pack
Varmt till kallvitt ljus
Upp till 400 lumen
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

1 638,00 kr

1 474,20 kr

Närbild på framsidan av Paket: 4 x Secure kontaktsensor + 2 x Motion sensor

Paket: 4 x Secure kontaktsensor + 2 x Motion sensor
Två Secure kontaktsensorer
Två inomhussensorer
Styrning med Philips Hue-appen
*kräver Hue Bridge

2 576,00 kr

Närbild på framsidan av Paket: 3 x Secure batterikamera

Paket: 3 x Secure batterikamera
End-to-end kryptering
1080P HD-video
Batteridriven
Väggmontering ingår

6 237,00 kr

10%
Närbild på framsidan av Utomhuspaket: Outdoor lightstrip 5m + 2m

Utomhuspaket: Outdoor lightstrip 5m + 2m
Enkel plug&play lösning
1 x 2m + 1 x 5m
Vitt och färgat ljus
Hue Bridge krävs

4 388,00 kr

3 949,20 kr

Närbild på framsidan av Paket: 2 x Secure batterikamera

Paket: 2 x Secure batterikamera
End-to-end kryptering
1080P HD-video
Batteridriven
Väggmontering ingår

4 158,00 kr

Närbild på framsidan av Paket: 2 x Secure trådbunden kamera

Paket: 2 x Secure trådbunden kamera
End-to-end kryptering
1080P HD-video
Ansluts till eluttag
Väggmontering ingår

3 458,00 kr

-10%
Närbild på framsidan av Paket: Ambiance gradient lightstrip 2m + 1m förlängning

Paket: Ambiance gradient lightstrip 2m + 1m förlängning
Lyser i flera färger samtidigt
Styr med Bridge eller Bluetooth
Baspaketet (2m) klipps vid markerade punkterna
Självhäftande tejpmedföljer

2 598,00 kr

2 338,20 kr

-10%
Närbild på framsidan av Paket: Lightstrip + förlängning

Paket: Lightstrip + förlängning
Vitt och färgat ljus
Förlängning ingår
Kontrollera med app, röst, tillbehör

998,00 kr

898,20 kr

Närbild på framsidan av Multipack: Dimmer switch 3-pack

Multipack: Dimmer switch 3-pack
Trådlös installation
Batteridriven
Kan styra upp till 10 ljuskällor
Tänd, släck, dimra eller välj mellan förinställda ljuslägen

777,00 kr

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

