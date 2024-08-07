Smarta belysningspaket

Oavsett om du vill komplettera din smarta belysningskollektion eller börja om från början kan du använda dessa noggrant utvalda Philips Hue-paket, som innehåller Philips Hue Bridge-paket, för att skapa smart LED-belysning i varje hörn av ditt hem.
-15%
Multipack: Slim infälld spot 6-pack vit
1000 lumen
90 mm
Tunn profil
Dimbar
5 758,00 kr
4 894,30 kr
-10%
Multipack: GU10 – spotlight – 6-pack
Vitt och färgat ljus
Upp till 400 lumen
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
3 698,00 kr
3 328,20 kr
-10%
Utomhuspaket: 4st Calla piedestal + 100W strömförsörjningsenhet
Belysning för trädgårdsgångar
Vitt och färgat ljus
LowVolt-system
Hue Bridge krävs
7 035,00 kr
6 331,50 kr
-10%
Multipack: GU10 – spotlight – 6-pack
Varmt till kallvitt ljus
Upp till 400 lumen
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
1 638,00 kr
1 474,20 kr
Paket: 4 x Secure kontaktsensor + 2 x Motion sensor
Två Secure kontaktsensorer
Två inomhussensorer
Styrning med Philips Hue-appen
*kräver Hue Bridge
2 576,00 kr
Paket: 3 x Secure batterikamera
End-to-end kryptering
1080P HD-video
Batteridriven
Väggmontering ingår
6 237,00 kr
10%
Utomhuspaket: Outdoor lightstrip 5m + 2m
Enkel plug&play lösning
1 x 2m + 1 x 5m
Vitt och färgat ljus
Hue Bridge krävs
4 388,00 kr
3 949,20 kr
Paket: 2 x Secure batterikamera
End-to-end kryptering
1080P HD-video
Batteridriven
Väggmontering ingår
4 158,00 kr
Paket: 2 x Secure trådbunden kamera
End-to-end kryptering
1080P HD-video
Ansluts till eluttag
Väggmontering ingår
3 458,00 kr
-10%
Paket: Ambiance gradient lightstrip 2m + 1m förlängning
Lyser i flera färger samtidigt
Styr med Bridge eller Bluetooth
Baspaketet (2m) klipps vid markerade punkterna
Självhäftande tejpmedföljer
2 598,00 kr
2 338,20 kr
-10%
Paket: Lightstrip + förlängning
Vitt och färgat ljus
Förlängning ingår
Kontrollera med app, röst, tillbehör
998,00 kr
898,20 kr
Multipack: Dimmer switch 3-pack
Trådlös installation
Batteridriven
Kan styra upp till 10 ljuskällor
Tänd, släck, dimra eller välj mellan förinställda ljuslägen
777,00 kr
Guide till smarta belysningspaket
Finns det Philips Hue Bridge-paket?
Vilka produkter ingår i ett belysningspaket?
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.