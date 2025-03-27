Gör din köksbelysning smart! Philips Hue hjälper dig att få lite mer smak – och färg – till ditt kök, oavsett vad du föredrar.
Köksbelysning: dag och kväll
Smarta kökslampor gör matlagningen enklare och roligare än någonsin! Använd klara toner för att fokusera på att skapa din maträtt och mjukare varma toner när du njuter av måltiden!
Bästa kökslamporna för vardagsbelysning
Hue White and color ambiance
GU10 – smart spotlight – (3-pack)
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Lightstrip Plus, 2 meter
699,00 kr
Hue White ambiance
Enrave stor taklampa
2999,00 kr
Hue White and color ambiance
Ensis pendellampa
5529,00 kr
Hue White ambiance
GU10 – smart spotlight – (3-pack)
819,00 kr
Hue White and color ambiance
GU10 – smart spotlight
749,00 kr
Hue White and color ambiance
A67 – E27 smart ljuskälla – 1600
929,00 kr
Hue White
Starter kit E27
Hue White and color ambiance
Arbetsbelysning som övergår till stämningsbelysning i köket
Med smart köksbelysning kan du göra hjärtat i ditt hem redo för allt. Klart vitt ljus hjälper dig att förbereda en måltid, medan mjukare toner förvandlar köket till det perfekta utrymmet för underhållning.
Bästa kökslamporna för stämningsbelysning
Hue White and color ambiance
Perifo linjär ljusskena
2319,00 kr
Hue
Perifo skena 1 m
819,00 kr
Hue White and color ambiance
Perifo cylinderspotlight
1389,00 kr
Hue White and color ambiance
Hue White and color ambiance
Flourish pendellampa
4839,00 kr
Hue White and color ambiance
Startpaket: 3 st E27 ljuskällor (1100lm) + Dimmer switch
2189,00 kr
Hue White and color ambiance
Hue White and color ambiance
Lightstrip Plus förlängning V4, 1 meter
299,00 kr
Belysningsinspiration
Se hur andra använder Philips Hue smarta belysning för att ställa in stämningen – och dela dina egna inställningar på Instagram med hashtaggen #philipshue
Guide till smart belysning för köket
Hur gör jag för att lysa upp ett mörkt kök?
Vilken är den bästa belysningen för en köksö?
Fler smarta idéer för köksbelysning
6 idéer för köksbelysning
De bästa idéerna för köksbelysning från experterna på Hue. Lys upp alla delarna i ditt kök för att bättre kunna laga mat, chilla och umgås.
Guide till infälld köksbelysning
Infälld belysning passar alla typer av kök. Behöver du inspiration? Läs vår guide om hur du använder infälld belysning i köket på bästa sätt