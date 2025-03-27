Support
Köksbelysning

Köksbelysning

Gör din köksbelysning smart! Philips Hue hjälper dig att få lite mer smak – och färg – till ditt kök, oavsett vad du föredrar.

Köp kökslampor
Modernt kök med klar vit köksbelysning

Köksbelysning: dag och kväll

Smarta kökslampor gör matlagningen enklare och roligare än någonsin! Använd klara toner för att fokusera på att skapa din maträtt och mjukare varma toner när du njuter av måltiden!

Bästa kökslamporna för vardagsbelysning

Black Friday 2 för 30%
GU10 – smart spotlight – (3-pack)

Hue White and color ambiance

GU10 – smart spotlight – (3-pack)

Vitt och färgat ljus
Upp till 400 lumen
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

1849,00 kr

Lightstrip Plus, 2 meter

Hue White and color ambiance

Lightstrip Plus, 2 meter

Strömförsörjningsenhet ingår
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

699,00 kr

För tillfället slut i lagret

Enrave stor taklampa

Hue White ambiance

Enrave stor taklampa

Inbyggd LED-lampa
Bluetooth-styrning via app
Dimmer switch medföljer
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

2999,00 kr

Black Friday 2 för 30%
Ensis pendellampa

Hue White and color ambiance

Ensis pendellampa

Integrerad LED-belysning
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

5529,00 kr

Black Friday 2 för 30%
GU10 – smart spotlight – (3-pack)

Hue White ambiance

GU10 – smart spotlight – (3-pack)

Varmt till kallvitt ljus
Upp till 400 lumen
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

819,00 kr

GU10 – smart spotlight

Hue White and color ambiance

GU10 – smart spotlight

Vitt och färgat ljus
Upp till 400 lumen
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

749,00 kr

A67 – E27 smart ljuskälla – 1600

Hue White and color ambiance

A67 – E27 smart ljuskälla – 1600

Upp till 1521 lumen*
Vitt och färgat ljus
Snabbstyrning med Bluetooth
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

929,00 kr

För tillfället slut i lagret

Starter kit E27

Hue White

Starter kit E27

Varmvitt ljus
Hue Bridge ingår
Styr med app eller röst*
Play gradient light tube kompakt

Hue White and color ambiance

Play gradient light tube kompakt

Särskilt framtagen för TV-apparater på 40 till 55 tum
Strömkälla medföljer
Blandar vitt och färgat ljus
Kräver Hue Bridge och Hue sync box

2319,00 kr

För tillfället slut i lagret

Play gradient light tube kompakt

Hue White and color ambiance

Play gradient light tube kompakt

Särskilt framtagen för TV-apparater på 40 till 55 tum
Blandar vitt och färgat ljus
Strömkälla medföljer
Kräver Hue Bridge och Hue sync box

2319,00 kr

Köp alla kökslampor
Modernt kök upplyst med belysningsskena för kök

Arbetsbelysning som övergår till stämningsbelysning i köket

Med smart köksbelysning kan du göra hjärtat i ditt hem redo för allt. Klart vitt ljus hjälper dig att förbereda en måltid, medan mjukare toner förvandlar köket till det perfekta utrymmet för underhållning.

Bästa kökslamporna för stämningsbelysning

Endast i Philips Hue-shop
Perifo linjär ljusskena

Hue White and color ambiance

Perifo linjär ljusskena

29 W
95 cm på skenan
Upp till 2 050 lumen
Perfekt för större utrymmen

2319,00 kr

Perifo skena 1 m

Hue

Perifo skena 1 m

1 meter
Passar upp till fem spottar/pendellampor
Passar upp till 1 kompakt lysrör

819,00 kr

Perifo cylinderspotlight

Hue White and color ambiance

Perifo cylinderspotlight

5,3 W
17,7 cm på skenan
Upp till 510 lumen
Roterar 350 grader

1389,00 kr

Lightstrip Plus, 2 meter

Hue White and color ambiance

Lightstrip Plus, 2 meter

Strömförsörjningsenhet ingår
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

699,00 kr

För tillfället slut i lagret

Play gradient lightstrip 75 tum

Hue White and color ambiance

Play gradient lightstrip 75 tum

Passar för TV-apparater på 75 tum och större
Inkluderar strömförsörjningsenhet och fästen
Blandar vitt och färgat ljus
Kräver Hue Bridge och Hue sync box

2879,00 kr

För tillfället slut i lagret

Flourish pendellampa

Hue White and color ambiance

Flourish pendellampa

Inbyggd LED-lampa
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

4839,00 kr

Artikeln är nästan slut i lager

Startpaket: 3 st E27 ljuskällor (1100lm) + Dimmer switch

Hue White and color ambiance

Startpaket: 3 st E27 ljuskällor (1100lm) + Dimmer switch

Upp till 1055 lumen*
Vitt och färgat ljus
Hue Bridge ingår
Dimmer switch medföljer

2189,00 kr

För tillfället slut i lagret

A67 – E27 smart ljuskälla – 1600

Hue White and color ambiance

A67 – E27 smart ljuskälla – 1600

Upp till 1521 lumen*
Vitt och färgat ljus
Snabbstyrning med Bluetooth
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

929,00 kr

För tillfället slut i lagret

Play gradient light tube kompakt

Hue White and color ambiance

Play gradient light tube kompakt

Särskilt framtagen för TV-apparater på 40 till 55 tum
Strömkälla medföljer
Blandar vitt och färgat ljus
Kräver Hue Bridge och Hue sync box

2319,00 kr

För tillfället slut i lagret

Play gradient light tube kompakt

Hue White and color ambiance

Play gradient light tube kompakt

Särskilt framtagen för TV-apparater på 40 till 55 tum
Blandar vitt och färgat ljus
Strömkälla medföljer
Kräver Hue Bridge och Hue sync box

2319,00 kr

Lightstrip Plus förlängning V4, 1 meter

Hue White and color ambiance

Lightstrip Plus förlängning V4, 1 meter

Inbyggda LED-lampor
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

299,00 kr

För tillfället slut i lagret

Köp alla kökslampor
image by janarts containing Furniture, Countertop, Property, Cabinetry, Table

Belysningsinspiration

Se hur andra använder Philips Hue smarta belysning för att ställa in stämningen – och dela dina egna inställningar på Instagram med hashtaggen #philipshue

image by janarts containing Furniture, Countertop, Property, Cabinetry, Table

@janarts

image by huisje_azul containing Window, Cabinetry, Light, Sink, Wood

@huisje_azul

image by inciyuyucu containing Plant, Property, Table, Wood, Houseplant

@inciyuyucu

image by snaideroamsterdam containing Furniture, Table, Building, Cabinetry, Plant

@snaideroamsterdam

image by anonymous containing Furniture, Purple, Light, Chair, Interior design

@airtibo

image by anonymous containing Table, Furniture, Property, Chair, Couch

@living_in_ladepladsen

image by anonymous containing Cabinetry, Property, Furniture, Building, Countertop

@luckyenki

Guide till smart belysning för köket

Vilken ljusfärg är bäst för kök?

Hur gör jag för att lysa upp ett mörkt kök?

Vilken är den bästa belysningen för en köksö?

Fler smarta idéer för köksbelysning

6 idéer för köksbelysning

6 idéer för köksbelysning

De bästa idéerna för köksbelysning från experterna på Hue. Lys upp alla delarna i ditt kök för att bättre kunna laga mat, chilla och umgås.

Utforska fler idéer för köksbelysning
Guide till infälld köksbelysning

Guide till infälld köksbelysning

Infälld belysning passar alla typer av kök. Behöver du inspiration? Läs vår guide om hur du använder infälld belysning i köket på bästa sätt

Utforska fler tips för infälld köksbelysning

Utforska andra rum

Vardagsrumsbelysning

Sovrumsbelysning
Badrumsbelysning

Badrumsbelysning

Matrumsbelysning

Belysning för hemmakontoret

Smart belysning för både trädgård och altan
  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay