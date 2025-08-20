Support
En kvinna står i ett vardagsrum som är upplyst med Philips Hue-lampor och belysning. Ask ChatGPT

Förnya ditt hem

Oändliga möjligheter. Med bara ett tryck.

Utforska den smarta Philips Hue-belysningen

Hitta allt du behöver veta här!

En soffa och ett soffbord står i ett rum där väggarna är upplysta med färgglad accentbelysning.

Grunderna

En bild över axeln av någon som justerar sina lampor med Hue-appen

Så här fungerar det

Ett vardagsrum inrett i neutrala färger och upplyst med vitt ljus.

Funktioner

Två personer sitter i en soffa med en färgglad lampa ovanför sig, medan en tredje person sitter vid ett bord i bakgrunden.

Kom igång

En närbild av en Amazon-enhet med en Hue-lampa i bakgrunden.

Fungerar med Hue

Rätt belysning för alla tillfällen

En kvinna läser en bok i soffan med Hue-lampor bakom sig.

Skapa rätt stämning

Utforska stämningsbelysning
En Hue Secure-kamera och lampa på en möbel i trä.

Känn dig säkrare

Utforska säkerhetsbelysning
En kvinna äter vid ett bord med Hue lampor ovanför och en ljuslist bakom.

Må bättre

Utforska belysning för välmående
En kvinna spelar tv-spel medan väggen bakom tv:n lyses upp av ett fängslande ljus.

Skapa fängslande ljusupplevelser

Utforska surroundbelysning

Smart belysning på ett enkelt sätt!

En närbild på en person som justerar belysningen med Hue appen

Enkla kontroller

Styr belysningen som du vill, antingen med Hue appen eller genom röststyrning.

En hand som håller en fjärrkontroll för att dimma deras lampor.

Enkel dimring

Justera lampornas ljusstyrka gradvis, utan dimring, för den perfekta stämningen.
En närbild på någon som använder Hue-appen för att installera Bridge Pro.

Snabb installation

Vi har gjort installationen enkel, så att du snabbt kan komma igång med dina lampor.

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay