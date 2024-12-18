Produkter för smarta hem

Se hela kollektionen med smarta hemprodukter från Philips Hue! Inred ditt hem – inifrån och ut – med smarta armaturer, lampor, lampknappar, plugs och smarta övervakningskameror och sensorer. Vi har både för inom- och utomhusbruk!
White and color ambiance
Slim infälld belysning 90 mm
Tunn profil för rum med lågt i tak
Upp till 1000 lumen
90 mm
Vitt och färgat ljus
2 879,00 kr
White and color ambiance
Tento rund WCA LED-takpanel 54,2 cm vit
Subtilt uppåtriktat sken
⌀54,2 cm
Upp till 3500 lumen
Syntetisk profil
1 499,00 kr
Nyhet
White and color ambiance
Hue Play wall-washer
ColorCast-teknik
1035 lumen
Höjd x bredd: 15,7 x 9,1 cm
Matt svart
4 019,00 kr
-15%
Multipack: Slim infälld spot 6-pack vit
1000 lumen
90 mm
Tunn profil
Dimbar
5 758,00 kr
4 894,30 kr
20% rabatt med Bridge!
White and color ambiance
Lightstrip Plus, 2 meter
Strömförsörjningsenhet ingår
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
699,00 kr
White and color ambiance
Slim infälld belysning 90 mm
Tunn profil för rum med lågt i tak
Upp till 1000 lumen
90 mm
Vitt och färgat ljus
2 879,00 kr
Bara hos Philips-hue.com
Ljus för somna och vakna
Twilight sänglampa, svart
ColorCast-teknik
Dubbel ljuskälla
Sömnautomatisering med en knapptryckning
Ultralåg ljusreglering
3 229,00 kr
White and color ambiance
Perifo rak bassats för tak (4 spottar)
221,5 cm
Designad för tak
Innehåller allt du behöver
8 059,00 kr
Nyhet
White and color ambiance
Hue Play wall-washer
ColorCast-teknik
1035 lumen
Höjd x bredd: 15,7 x 9,1 cm
matt vit
4 019,00 kr
White and color ambiance
A60 – E27 smart ljuskälla – 800 (4-pack)
Upp till 806 lumen*
Vitt och färgat ljus
Snabbstyrning med Bluetooth
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
1 959,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Hue
Bridge
Enkel installation
Smart kontroll
Lägg till upp till 50 lampor
Styr med rösten
699,00 kr
White and color ambiance
Slim infälld belysning 170 mm
Tunn profil för rum med lågt i tak
Upp till 1500 lumen
170 mm
Vitt och färgat ljus
1 269,00 kr
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.