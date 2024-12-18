Support
Produkter för smarta hem

Produkter för smarta hem

Se hela kollektionen med smarta hemprodukter från Philips Hue! Inred ditt hem – inifrån och ut – med smarta armaturer, lampor, lampknappar, plugs och smarta övervakningskameror och sensorer. Vi har både för inom- och utomhusbruk!

657 produkter
Alla produkter Starterkits (18) Ljuskällor (85) Lightstrips (22) Säkerhet (32)
Mjukt varmvitt

Mjukt varmvitt

(33)

Varmt till kallvitt

Varmt till kallvitt

(77)

Färgat ljus

Färgat ljus

(140)

Gradient

Gradient

(26)

Antracit

Antracit

(6)

Svart

Svart

(105)

Aluminium

Aluminium

(2)

Rostfritt stål

Rostfritt stål

(6)

Vit

Vit

(75)

Ek

Ek

(2)

Närbild på framsidan av Slim infälld belysning 90 mm

White and color ambiance

Slim infälld belysning 90 mm
Tunn profil för rum med lågt i tak
Upp till 1000 lumen
90 mm
Vitt och färgat ljus

2 879,00 kr

Närbild på framsidan av Tento rund WCA LED-takpanel 54,2 cm vit

White and color ambiance

Tento rund WCA LED-takpanel 54,2 cm vit
Subtilt uppåtriktat sken
⌀54,2 cm
Upp till 3500 lumen
Syntetisk profil

1 499,00 kr

Nyhet
Närbild på framsidan av Hue Play wall-washer

White and color ambiance

Hue Play wall-washer
ColorCast-teknik
1035 lumen
Höjd x bredd: 15,7 x 9,1 cm
Matt svart

4 019,00 kr

-15%
Närbild på framsidan av Multipack: Slim infälld spot 6-pack vit

Multipack: Slim infälld spot 6-pack vit
1000 lumen
90 mm
Tunn profil
Dimbar

5 758,00 kr

4 894,30 kr

20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Lightstrip Plus, 2 meter

White and color ambiance

Lightstrip Plus, 2 meter
Strömförsörjningsenhet ingår
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

699,00 kr

Närbild på framsidan av Slim infälld belysning 90 mm

White and color ambiance

Slim infälld belysning 90 mm
Tunn profil för rum med lågt i tak
Upp till 1000 lumen
90 mm
Vitt och färgat ljus

2 879,00 kr

Bara hos Philips-hue.com
Närbild på framsidan av Twilight sänglampa, svart

Ljus för somna och vakna

Twilight sänglampa, svart
ColorCast-teknik
Dubbel ljuskälla
Sömnautomatisering med en knapptryckning
Ultralåg ljusreglering

3 229,00 kr

Närbild på framsidan av Perifo rak bassats för tak (4 spottar)

White and color ambiance

Perifo rak bassats för tak (4 spottar)
221,5 cm
Designad för tak
Innehåller allt du behöver

8 059,00 kr

Nästan slut på lagret

Nyhet
Närbild på framsidan av Hue Play wall-washer

White and color ambiance

Hue Play wall-washer
ColorCast-teknik
1035 lumen
Höjd x bredd: 15,7 x 9,1 cm
matt vit

4 019,00 kr

Närbild på framsidan av A60 – E27 smart ljuskälla – 800 (4-pack)

White and color ambiance

A60 – E27 smart ljuskälla – 800 (4-pack)
Upp till 806 lumen*
Vitt och färgat ljus
Snabbstyrning med Bluetooth
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

1 959,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Bridge

Hue

Bridge
Enkel installation
Smart kontroll
Lägg till upp till 50 lampor
Styr med rösten

699,00 kr

Närbild på framsidan av Slim infälld belysning 170 mm

White and color ambiance

Slim infälld belysning 170 mm
Tunn profil för rum med lågt i tak
Upp till 1500 lumen
170 mm
Vitt och färgat ljus

1 269,00 kr

1-12 av (totalt}

Guide till smarta hemprodukter

Vad är smarta hemprodukter?

Vilka smarta hemprodukter fungerar med Google Home?

Vilka smarta hemprodukter fungerar med Alexa?

Vad har vi för belysningsenheter för smarta hem?

Vilka andra typer av smarta hemprodukter erbjuder vi?

Mer information om smarta produkter för hemmet

smart belysning och smarta produkter för hemmet

Introduktion till smart belysning

Om du fortfarande undrar vad smarta lampor verkligen kan göra, börja med vår guide till smart belysning.
smarta säkerhetsprodukter

Vad är säkerhetsbelysning?

Effektiv säkerhetsbelysning handlar inte längre om att installera några starka lampor här och där.

smart automatisering för hemmet

Smart automatisering för hemmet

Låt Philips Hue-belysning, -sensorer, -övervakningskameror och Hue-appen arbeta tillsammans så att du kan känna dig trygg, oavsett om du är hemma eller bortrest.

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay