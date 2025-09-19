Support
LED-taklampor

Smarta LED-taklampor

Vårt sortiment med smarta LED-taklampor finns i olika storlekar och stilar som ger dig möjlighet att komplettera din heminredning.

Guide till smarta LED-taklampor

Hur ska jag använda en taklampa i vardagsrummet?

Hur väljer jag en LED-taklampa för sovrummet?

Hur väljer jag takarmatur i badrum?

Vad är smart takbelysning?

Var kan jag placera en smart LED-taklampa?

Fungerar smart LED-takbelysning med röstassistenter?

Läs mer om smart LED-takbelysning

LED-takbelysning för kök

6 idéer till köksbelysningen

Lya upp ditt kök med dessa köksbelysningstips, inklusive hur du använder smarta taklampor.
takbelysning för vardagsrum

Såhär skapar du en snygg belysning i ditt vardagsrum

Använd smarta taklampor för att skapa en vacker atmosfär för alla tillfällen i ett av de mest besökta rummen i huset: vardagsrummet.
LED-taklampor för litet vardagsrum

Belysningsidéer för små vardagsrum

Genom att använda smarta taklampor för att spara utrymme kan du få ditt lilla vardagsrum att se större ut.

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

