Startpaket för LED-belysning

Smarta startpaket för LED-belysning

Med en Philips Hue Bridge, ljuskällor och smarta tillbehör har de här startpaketen allt du behöver för att komma igång med ditt smarta belysningssystem.

20%
Närbild på framsidan av Paket: 4 GU10 white ambience + Bridge

Paket: 4 GU10 white ambience + Bridge
Varmt-till-kallt vitt ljus
Lägg till upp till 50 lampor
Kontrollera med app, röst eller dimmers eller tillbehör

1 857,00 kr

1 485,60 kr

Bara hos Philips-hue.com
Närbild på framsidan av Startpaket: 4 st E27 smarta ljuskällor (1100) + dimmerströmbrytare

White and color ambiance

Startpaket: 4 st E27 smarta ljuskällor (1100) + dimmerströmbrytare
Upp till 1100 lumen*
Vitt och färgat ljus
Hue Bridge ingår
Dimmer switch medföljer

2 649,00 kr

Närbild på framsidan av Startpaket: 3 st E27 ljuskällor (1100lm) + Dimmer switch

White and color ambiance

Startpaket: 3 st E27 ljuskällor (1100lm) + Dimmer switch
Upp till 1055 lumen*
Vitt och färgat ljus
Hue Bridge ingår
Dimmer switch medföljer

2 189,00 kr

Närbild på framsidan av Startpaket: 2 st E27 ljuskällor (1100lm) + Dimmer switch + Smart plug

White and color ambiance

Startpaket: 2 st E27 ljuskällor (1100lm) + Dimmer switch + Smart plug
Upp till 1055 lumen*
Vitt och färgat ljus
Hue Bridge ingår
Smart plug medföljer

2 079,00 kr

Närbild på framsidan av Startpaket: 2 st E27 ljuskällor (1100lm) + Smart button

White and color ambiance

Startpaket: 2 st E27 ljuskällor (1100lm) + Smart button
Upp till 1055 lumen*
Vitt och färgat ljus
Hue Bridge ingår
Smart button medföljer

1 649,00 kr

Bara hos Philips-hue.com
Närbild på framsidan av Startpaket: 4 st E27 smarta ljuskällor (1100) + dimmerströmbrytare

White ambiance

Startpaket: 4 st E27 smarta ljuskällor (1100) + dimmerströmbrytare
Upp till 1100 lumen
Varmt till kallvitt ljus
Hue Bridge ingår
Dimmer switch medföljer

1 849,00 kr

Närbild på framsidan av Startpaket: 3 st E27 ljuskällor (1100lm) + Smart button

White

Startpaket: 3 st E27 ljuskällor (1100lm) + Smart button
Upp till 1100 lumen*
Varmvitt ljus
Hue Bridge ingår
Smart button medföljer

1 159,00 kr

Närbild på framsidan av Startpaket: 2 st E27 ljuskällor (1100lm) + Smart button

White

Startpaket: 2 st E27 ljuskällor (1100lm) + Smart button
Upp till 1055 lumen*
Mjukt vitt
Snabbstyrning med Bluetooth
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

1 039,00 kr

Närbild på framsidan av Startpaket: 3 st E27 ljuskällor (1100lm) + Smart button

White ambiance

Startpaket: 3 st E27 ljuskällor (1100lm) + Smart button
Upp till 1055 lumen*
Varmt till kallvitt ljus
Hue Bridge ingår
Smart button medföljer

1 499,00 kr

Value pack
Närbild på framsidan av Startpaket: 2 st E27 ljuskällor (1100lm)

White

Startpaket: 2 st E27 ljuskällor (1100lm)
Upp till 1055 lumen*
Mjukt vitt ljus
Enkel installation
Hue Bridge ingår

929,00 kr

Närbild på framsidan av Startpaket: 3 st E27 ljuskällor (1100lm) + Dimmer switch

White

Startpaket: 3 st E27 ljuskällor (1100lm) + Dimmer switch
Upp till 1055 lumen*
Varmvitt ljus
Hue Bridge ingår
Hue Bridge ingår

1 159,00 kr

Närbild på framsidan av Startpaket: 2 st E27 ljuskällor (1100lm) + Dimmer switch

White ambiance

Startpaket: 2 st E27 ljuskällor (1100lm) + Dimmer switch
Upp till 1055 lumen*
Varmt till kallvitt ljus
Hue Bridge ingår
Dimmer switch medföljer

1 319,00 kr

Guide till smarta startpaket för LED-belysning

Varför ska jag skaffa ett startpaket för LED-belysning?

Hur använder jag ett startpaket för smart belysning?

Vilket startpaket för LED-belysning ska jag köpa?

Vad är ett startpaket för smart belysning?

Hur ställer jag in smarta LED-lampor?

Läs mer om smarta startpaket för LED-belysning

LED-startpaket och smart belysning

Introduktion till smart belysning

Innan du installerar ditt första smartljusstartpaket ska du lära dig grunderna för smart belysning och hur det fungerar.

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

