Med en Philips Hue Bridge, ljuskällor och smarta tillbehör har de här startpaketen allt du behöver för att komma igång med ditt smarta belysningssystem.
18 produkter
20%
Paket: 4 GU10 white ambience + Bridge
Varmt-till-kallt vitt ljus
Lägg till upp till 50 lampor
Kontrollera med app, röst eller dimmers eller tillbehör
1 857,00 kr
1 485,60 kr
Bara hos Philips-hue.com
White and color ambiance
Startpaket: 4 st E27 smarta ljuskällor (1100) + dimmerströmbrytare
Upp till 1100 lumen*
Vitt och färgat ljus
Hue Bridge ingår
Dimmer switch medföljer
2 649,00 kr
White and color ambiance
Startpaket: 3 st E27 ljuskällor (1100lm) + Dimmer switch
Upp till 1055 lumen*
Vitt och färgat ljus
Hue Bridge ingår
Dimmer switch medföljer
2 189,00 kr
White and color ambiance
Startpaket: 2 st E27 ljuskällor (1100lm) + Dimmer switch + Smart plug
Upp till 1055 lumen*
Vitt och färgat ljus
Hue Bridge ingår
Smart plug medföljer
2 079,00 kr
White and color ambiance
Startpaket: 2 st E27 ljuskällor (1100lm) + Smart button
Upp till 1055 lumen*
Vitt och färgat ljus
Hue Bridge ingår
Smart button medföljer
1 649,00 kr
Bara hos Philips-hue.com
White ambiance
Startpaket: 4 st E27 smarta ljuskällor (1100) + dimmerströmbrytare
Upp till 1100 lumen
Varmt till kallvitt ljus
Hue Bridge ingår
Dimmer switch medföljer
1 849,00 kr
White
Startpaket: 3 st E27 ljuskällor (1100lm) + Smart button
Upp till 1100 lumen*
Varmvitt ljus
Hue Bridge ingår
Smart button medföljer
1 159,00 kr
White
Startpaket: 2 st E27 ljuskällor (1100lm) + Smart button
Upp till 1055 lumen*
Mjukt vitt
Snabbstyrning med Bluetooth
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
1 039,00 kr
White ambiance
Startpaket: 3 st E27 ljuskällor (1100lm) + Smart button
Upp till 1055 lumen*
Varmt till kallvitt ljus
Hue Bridge ingår
Smart button medföljer
1 499,00 kr
Value pack
White
Startpaket: 2 st E27 ljuskällor (1100lm)
Upp till 1055 lumen*
Mjukt vitt ljus
Enkel installation
Hue Bridge ingår
929,00 kr
White
Startpaket: 3 st E27 ljuskällor (1100lm) + Dimmer switch
Upp till 1055 lumen*
Varmvitt ljus
Hue Bridge ingår
Hue Bridge ingår
1 159,00 kr
White ambiance
Startpaket: 2 st E27 ljuskällor (1100lm) + Dimmer switch
Upp till 1055 lumen*
Varmt till kallvitt ljus
Hue Bridge ingår
Dimmer switch medföljer
1 319,00 kr
Guide till smarta startpaket för LED-belysning
Varför ska jag skaffa ett startpaket för LED-belysning?
Varför ska jag skaffa ett startpaket för LED-belysning?
Hur använder jag ett startpaket för smart belysning?
Hur använder jag ett startpaket för smart belysning?
Vilket startpaket för LED-belysning ska jag köpa?
Vilket startpaket för LED-belysning ska jag köpa?
Vad är ett startpaket för smart belysning?
Vad är ett startpaket för smart belysning?
Hur ställer jag in smarta LED-lampor?
Hur ställer jag in smarta LED-lampor?
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.