Oavsett om det är en romantisk middag, en familjesammankomst eller en dag när du arbetar hemifrån kan Philips Hue erbjuda smart matrumsbelysning som kan anpassas till alla tillfällen.
Förvandla måltider med matrumsbelysning
Vill du ha restaurangstämning hemma? Gör middagen så intim eller livlig som du vill med ett tryck i Philips Hue-appen. Ställ in varma, mysiga toner för en middag en vardagskväll eller välj klara, roliga färger för en middagsbjudning med vänner.
Hue White and color ambiance
Festavia ljusslingor
1389,00 kr
Hue White and color ambiance
Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8W – 3-pack
579,00 kr
Hue White and color ambiance
Festavia ljusslingor
2539,00 kr
Hue White and color ambiance
Essential startpaket: 4 E27 smarta ljuskällor (806 lm)
1159,00 kr
Hue White and color ambiance
Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8 W – 4-pack
699,00 kr
Lightstrips
Flux LED-list 3m
819,00 kr
Hue White and color ambiance
Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7 W – 4-pack
699,00 kr
Hue White and color ambiance
Festavia ljusslingor
4149,00 kr
Hue White and color ambiance
Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7W – 3-pack
579,00 kr
Hue
Dimmer switch
259,00 kr
Hue
Smart plug
419,00 kr
Lightstrips
Flux LED-list 5m
1159,00 kr
Lightstrips
Solo Lightstrip
819,00 kr
Lightstrips
OmniGlow LED-list 3m
1619,00 kr
Hue
Smart plug 3-pack
1149,00 kr
Lys upp ditt matrum när det är fest
Varje sammankomst behöver sitt perfekta soundtrack – och med Philips Hue kan du låta din matrumsbelysning dansa med musiken.
Bästa matrumsbelysningen för underhållning
Hue White and color ambiance
Signe gradient golvlampa
3799,00 kr
Hue
Dimmer switch
259,00 kr
Belysningsinspiration
Se hur andra använder Philips Hue smarta belysning för att ställa in stämningen – och dela dina egna inställningar på Instagram med hashtaggen #philipshue
@kimiefalk
@dutchguy84
@derby.shire.home
@ingbertsen
@Wouter van Foeken
@klusjesmam
@myhomeofzodiac
@nyifaget
Guide till matrumsbelysning
Vilken ljusfärg är bäst för matrum?
Hur högt bör en matrumslampa hänga över ett bord?
Ska matrums- och kökslampor matcha?
Fler smarta idéer för matrumsbelysning
Tips för belysning under skåp
Belysning under skåp är ett elegant sätt att skapa stämning och arbetsbelysning. Upptäck hur du bäst använder LED-ljusslingor under dina skåp.
Hur smart belysning kan förändra din upplevelse av matrummet
Undrar du vad smart belysning är? Här följer en enkel sammanfattning av hur smarta lampor fungerar och vad du kan göra med dem