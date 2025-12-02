Support
Matrumsbelysning

Oavsett om det är en romantisk middag, en familjesammankomst eller en dag när du arbetar hemifrån kan Philips Hue erbjuda smart matrumsbelysning som kan anpassas till alla tillfällen.

Köp matrumslampor
Matrumsbelysning: förvandla måltider

Förvandla måltider med matrumsbelysning

Vill du ha restaurangstämning hemma? Gör middagen så intim eller livlig som du vill med ett tryck i Philips Hue-appen. Ställ in varma, mysiga toner för en middag en vardagskväll eller välj klara, roliga färger för en middagsbjudning med vänner.

Belysningsinspiration

Se hur andra använder Philips Hue smarta belysning för att ställa in stämningen – och dela dina egna inställningar på Instagram med hashtaggen #philipshue

image by anonymous containing Table, Furniture, Computer, Laptop, Personal computer

@kimiefalk

image by dutchguy84 containing Table, Furniture, White, Building, Wood

@dutchguy84

image by anonymous containing Table, Property, Furniture, Chair, Building

@derby.shire.home

image by anonymous containing Plant, Furniture, Table, Chair, Lighting

@ingbertsen

image by Wouter van Foeken containing Table, Furniture, Property, Building, Decoration

@Wouter van Foeken

image by anonymous containing Table, Furniture, Property, Light, Wood

@klusjesmam

image by myhomeofzodiac containing Table, Furniture, Window blind, Window, Houseplant

@myhomeofzodiac

image by nyifaget containing Property, Window, Furniture, Blue, Building

@nyifaget

Guide till matrumsbelysning

Vilken ljusfärg är bäst för matrum?

Hur högt bör en matrumslampa hänga över ett bord?

Ska matrums- och kökslampor matcha?

Fler smarta idéer för matrumsbelysning

Tips för belysning under skåp

Tips för belysning under skåp

Belysning under skåp är ett elegant sätt att skapa stämning och arbetsbelysning. Upptäck hur du bäst använder LED-ljusslingor under dina skåp.

Utforska idéer för belysning under skåp
Hur smart belysning kan förändra din upplevelse av matrummet

Hur smart belysning kan förändra din upplevelse av matrummet

Undrar du vad smart belysning är? Här följer en enkel sammanfattning av hur smarta lampor fungerar och vad du kan göra med dem

Utforska smarta belysningslösningar

