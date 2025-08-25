Support

Det här behöver du för Philips Hue

Om du undrar "Hur får jag mina lampor att reagera på min musik?" eller "Hur konfigurerar jag ett säkerhetssystem med lampor?" så har vi en översikt över allt du behöver för att få det att hända. 

Jag vill...

Få praktisk smart styrning

Få coola ljuseffekter

Få utomhusbelysning

Installera ett säkerhetssystem

Få sömn- och uppvakningsbelysning

Synkronisera belysning till TV

Synkronisera belysning med musik

Synkronisera belysning till PC

Philips Hue praktisk styrning

Jag vill...

Få praktisk smart styrning

Med den här smarta belysningsinstallationen kan du automatisera din belysning, använda rörelsesensorer och strömbrytare och styra din belysning var du än är med appen.

Det här behöver du
– Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
– Alla Philips Hue lampor
– Hue app
- Hue MotionAware™
– Philips Hue dimmer switch (tillval)

Kan jag få till det här systemet utan en Hue Bridge eller Bridge Pro?

Vi rekommenderar…

Nyhet
Bridge Pro

Hue

Bridge Pro
Stöd för över 150 lampor och 50 tillbehör
Förberedd för Hue Sync och MotionAware™
Ger dig kontroll i hela hemmet
Avancerad kryptering med Zigbee Trust Center

1039,00 kr

Flash sale -25%
Bridge

Hue

Bridge
Enkel installation
Smart kontroll
Lägg till upp till 50 lampor
Styr med rösten

699,00 kr

526,00 kr

Flash sale -25%
Motion sensor

Hue

Motion sensor
Trådlös installation
Batteridriven
Automatiserar belysningen
Kan monteras var du vill

519,00 kr

436,00 kr

Flash sale -25%
Dimmer switch

Hue

Dimmer switch
Trådlös installation
Batteridriven
Lätt att ändra ljusscen
Använd som en fjärrkontroll

259,00 kr

219,00 kr

Flash sale -25%
Smart plug

Hue

Smart plug
Anslut vilken lampa som helst till ditt Hue-system
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

419,00 kr

Flash sale -25%
Tap dial switch

Hue

Tap dial switch
Trådlös installation
Batteridriven
Lätt att ändra ljusscen
Använd som en fjärrkontroll

579,00 kr

Flash sale -25%
Smart button

Hue

Smart button
Styr lamporna med ett tryck
Ställ in ljuset efter tiden på dagen
Anpassade funktioner
Flexibel, trådlös montering

259,00 kr

Philips Hue coola ljuseffekter

Jag vill...

Få coola ljuseffekter

Få ditt hus att se ut som ett Instagram-inlägg. Med den här smarta belysningen kan du ställa in scener, animera din belysning och använda effekter.

Det här behöver du
– Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
– Philips Hue White och Color Ambiance lampor
– Hue app
– Philips Hue Dimmer eller Tap dial switch (tillval)

Kan jag få coola ljuseffekter utan en Hue Bridge?

Vi rekommenderar…

Flash sale -25%
Starter kit: 3 GU10 smarta spotlights

Hue White and color ambiance

Starter kit: 3 GU10 smarta spotlights
Vitt och färgat ljus
Smart styrning
Styr med app eller röst*
Hue Bridge ingår

2079,00 kr

För tillfället slut i lagret

Flash sale -25%
Startpaket: 3 st E27 ljuskällor (1100lm)

Hue White and color ambiance

Startpaket: 3 st E27 ljuskällor (1100lm)
Upp till 1055 lumen*
Vitt och färgat ljus
Smart kontroll
Hue Bridge ingår

1959,00 kr

Flash sale -25%
Festavia ljusslingor

Hue White and color ambiance

Festavia ljusslingor
Skapa en gradient av färgglatt ljus
250 smarta lysdioder
20 meter sladd
Inomhus- och utomhusbruk

2539,00 kr

Flash sale -25%
Ambiance gradient lightstrip 2 meter

Hue White and color ambiance

Ambiance gradient lightstrip 2 meter
Inbyggda LED-lampor
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

1849,00 kr

Flash sale -25%
Signe gradient golvlampa

Hue White and color ambiance

Signe gradient golvlampa
Ek
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

4029,00 kr

Philips Hue utomhusbelysning

Jag vill...

Få utomhusbelysning

Få din trädgård, veranda eller uteplats att skina. Med den här konfigurationen kan du installera smart belysning utanför hemmet, oavsett om du kopplar dem till el eller använder lågspänning för att placera dem där det passar dig.

Det här behöver du
– Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
- Philips Hue utomhuslampor
– Hue app

Kan jag få utomhusbelysning utan Hue Bridge?

Vi rekommenderar…

Flash sale -25%
Lily spotlight för utomhusbruk

Hue White and color ambiance

Lily spotlight för utomhusbruk
Integrerad LED-belysning
Vitt och färgat ljus
Lågvolt – basenhet
Smart styrning med Hue bridge*

4029,00 kr

3433,00 kr

Flash sale -25%
Lily XL spotlight för utomhusbruk

Hue White and color ambiance

Lily XL spotlight för utomhusbruk
Integrerad LED-belysning
Vitt och färgat ljus
Lågvolt – förlängning
Smart styrning med Hue bridge*

1849,00 kr

Flash sale -25%
Lightstrip Outdoor 2 meter

Hue White and color ambiance

Lightstrip Outdoor 2 meter
1 × 2 meter ljusslinga
Vitt och färgat ljus
Lågvolt – basenhet
Smart styrning med Hue Bridge*

1619,00 kr

Flash sale -25%
Resonate vägglampa utomhus

Hue White and color ambiance

Resonate vägglampa utomhus
Integrerad LED-belysning
Vitt och färgat ljus
Drivs med nätström
Smart styrning med Hue bridge*

1849,00 kr

Flash sale -25%
Calla piedestal för utomhusbruk

Hue White and color ambiance

Calla piedestal för utomhusbruk
Lågvolt
Mattsvart yta
Lågvolt – förlängning
Nätaggregat säljs separat

1499,00 kr

Artikeln är nästan slut i lager

Flash sale -25%
Appear vägglampa utomhus

Hue White and color ambiance

Appear vägglampa utomhus
Integrerad LED-belysning
Vitt och färgat ljus
Drivs med nätström
Smart styrning med Hue bridge*

1849,00 kr

Flash sale -25%
Impress vägglampa för utomhusbruk (lågvolt)

Hue White and color ambiance

Impress vägglampa för utomhusbruk (lågvolt)
Lågvolt
Mattsvart yta
Lågvolt – förlängning
Nätaggregat säljs separat

1849,00 kr

Artikeln är nästan slut i lager

Philips Hue säkerhetssystem

Jag vill...

Installera ett säkerhetssystem

Du får ett komplett säkerhetssystem för hemmet. Med den här konfigurationen kan du övervaka ditt hem i realtid med smarta säkerhetskameror och sensorer.

Vad du kan använda
- Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
- Philips Hue lampor
- Hue Secure kameror
- Hue Secure kontaktsensorer
- Hue MotionAware™

Hur skapar jag en Philips Hue Secure konfiguration?

Vi rekommenderar…

Upp till 40% rabatt
Startpaket: 2 st E27 ljuskällor (1100lm) + 3 st kontaktsensorer + Motion sensor

Hue

Startpaket: 2 st E27 ljuskällor (1100lm) + 3 st kontaktsensorer + Motion sensor
Upp till 1055 lumen*
Vitt och färgat ljus
Kontaktsensorer ingår
Hue Bridge ingår

3299,00 kr

1979,40 kr

Flash sale -25%
Motion sensor

Hue

Motion sensor
Trådlös installation
Batteridriven
Automatiserar belysningen
Kan monteras var du vill

519,00 kr

436,00 kr

Flash sale -25%
Startpaket: 2 st kontaktsensorer + Kamera

Hue

Startpaket: 2 st kontaktsensorer + Kamera
Upp till 1055 lumen*
Vitt och färgat ljus
Kamera och sensorer ingår
Hue Bridge ingår

4029,00 kr

Artikeln är nästan slut i lager

Flash sale -25%
Secure kontaktsensor

Hue

Secure kontaktsensor
Trådlös installation
Automatiserar din belysning
Lång livslängd för batteriet
Monteras på dörrar och fönster

769,00 kr

Flash sale -25%
Bridge

Hue

Bridge
Enkel installation
Smart kontroll
Lägg till upp till 50 lampor
Styr med rösten

699,00 kr

526,00 kr

Flash sale -25%
Secure strålkastare med kamera

Hue

Secure strålkastare med kamera
End-to-end-kryptering
1080p HD-video
Vitt och färgat ljus
Kopplas direkt till hemmets el

3569,00 kr

Flash sale -25%
Secure trådbunden kamera med bordsstativ

Hue

Secure trådbunden kamera med bordsstativ
End-to-end-kryptering
1080P HD-video
Ansluts till uttag
Stativ ingår

1959,00 kr

Philips Hue sömn- och uppvakningsbelysning

Jag vill...

Få sömn- och uppvakningsbelysning

Smart belysning för mer välmående. Med den här smarta belysningen kan du skapa automatisk sömn- och uppvakningsbelysning och använda scenen för naturligt ljus.

Det här behöver du
- Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
– Philips Hue White ambiance- eller White and color ambiance-lampor
– Hue app

Kan jag få sömn- och uppvakningsbelysning utan Hue Bridge?

Vi rekommenderar…

Flash sale -25%
Klotlampa – E14 smart ljuskälla

Hue White and color ambiance

Klotlampa – E14 smart ljuskälla
Vitt och färgat ljus
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

749,00 kr

Flash sale -25%
Startpaket: 2 st E27 ljuskällor (1100lm) + Smart button

Hue White and color ambiance

Startpaket: 2 st E27 ljuskällor (1100lm) + Smart button
Upp till 1055 lumen*
Vitt och färgat ljus
Hue Bridge ingår
Smart button medföljer

1649,00 kr

Flash sale -25%
Go bärbar lampa

Hue White and color ambiance

Go bärbar lampa
Inbyggd LED-lampa och batteri
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

1039,00 kr

Flash sale -25%
Signe gradient bordslampa

Hue White and color ambiance

Signe gradient bordslampa
Ek
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

2769,00 kr

Philips Hue synkroniserar belysning med TV:n

Jag vill...

Synkronisera belysning till TV

Vi vet att du tänker: "Varför skulle jag behöva det?" Men lita på oss - du kommer att förstå. Med den här konfigurationen kan du synkronisera din smarta belysning med TV-program, filmer eller spel. 

Det här behöver du
- Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
– Philips Hue White och Color Ambiance lampor
– Philips Hue Play HDMI sync box eller Philips Hue Sync TV-appen*
– Hue app

* Hue sync box kan användas med alla TV:er som har HDMI-anslutna enheter, som digitalbox, streamingenhet eller spelkonsol. Sync TV-appen är kompatibel med vissa TV-apparater från Samsung och LG.

Kan jag synkronisera belysning till min TV utan Hue Bridge?

Vi rekommenderar…

Upp till 40% rabatt
Play gradient lightstrip för PC

Lightstrips

Play gradient lightstrip för PC
Gjord för 24–27 tum skärmar
Nätaggregat och fästen ingår
Blandar vitt och färgat ljus
Hue Bridge ingår

2319,00 kr

1391,40 kr

Flash sale -25%
Play gradient lightstrip 65 tum

Hue White and color ambiance

Play gradient lightstrip 65 tum
Passar för 65–70 tum tv
Inkluderar strömförsörjningsenhet och fästen
Blandar vitt och färgat ljus
Kräver Hue Bridge och Hue sync box

2539,00 kr

Philips Hue synkroniserar belysning med musik

Jag vill...

Synkronisera belysning med musik

Få lamporna att röra sig i takt. Med den här konfigurationen kan du synkronisera din belysning med musik.

Det här behöver du
- Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
– Philips Hue White och Color Ambiance lampor
– Philips Hue Play HDMI sync box (tillval)*
– Hue app

*Om du har ett Spotify-konto kan du synkronisera musik direkt från Philips Hue app. Om du vill synkronisera musik via en annan tjänst kan du använda Philips Hue Play HDMI sync box. 

Kan jag synkronisera belysning med musik utan Hue Bridge?

Vi rekommenderar…

Flash sale -25%
Startpaket: 2 st E27 ljuskällor (1100lm)

Hue White and color ambiance

Startpaket: 2 st E27 ljuskällor (1100lm)
Upp till 1055 lumen*
Vitt och färgat ljus
Hue Bridge ingår
Smart kontroll

1529,00 kr

Flash sale -25%
Go bärbar lampa

Hue White and color ambiance

Go bärbar lampa
Inbyggd LED-lampa och batteri
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

1039,00 kr

Flash sale -25%
Hue Go bärbar bordslampa

Hue White and color ambiance

Hue Go bärbar bordslampa
Fungerar inomhus och utomhus
Styr med Bluetooth
Styr med app eller röst
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

1849,00 kr

Flash sale -25%
Signe gradient bordslampa

Hue White and color ambiance

Signe gradient bordslampa
Vit
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

2539,00 kr

Flash sale -25%
Festavia ljusslingor

Hue White and color ambiance

Festavia ljusslingor
Skapa en gradient av färgglatt ljus
100 smarta lysdioder
8 meter sladd
Inomhus- och utomhusbruk

1389,00 kr

Flash sale -25%
Festavia ljusslingor

Hue White and color ambiance

Festavia ljusslingor
Skapa en gradient av färgglatt ljus
250 smarta lysdioder
20 meter sladd
Inomhus- och utomhusbruk

2539,00 kr

Philips Hue synkroniserar belysning med datorn

Jag vill...

Synkronisera belysning till PC

Gamers förstår. Med den här konfigurationen kan du synkronisera din belysning till vad som helst på din datorskärm.

Det här behöver du
- Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
– Philips Hue White och Color Ambiance lampor
– Philips Hue Sync skrivbordsapp
– Hue app

Kan jag synkronisera belysning med datorn utan Hue Bridge?

Vi rekommenderar…

Upp till 40% rabatt
Play gradient lightstrip för PC

Lightstrips

Play gradient lightstrip för PC
Gjord för 24–27 tum skärmar
Nätaggregat och fästen ingår
Blandar vitt och färgat ljus
Hue Bridge ingår

2319,00 kr

1391,40 kr

Upp till 40% rabatt
Play gradient lightstrip för PC

Lightstrips

Play gradient lightstrip för PC
Gjord för 32–34 tumsskärmar
Nätaggregat och fästen ingår
Blandar vitt och färgat ljus
Kräver Hue Bridge

1959,00 kr

1175,40 kr

Flash sale -25%
Ambiance gradient lightstrip 2 meter

Hue White and color ambiance

Ambiance gradient lightstrip 2 meter
Inbyggda LED-lampor
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

1849,00 kr

Flash sale -25%
Play ljusskena enpack

Hue White and color ambiance

Play ljusskena enpack
1-pack
Integrerad LED-belysning
Svart
Smart styrning med Hue bridge*

929,00 kr

Frågor och svar

Varför kräver vissa konfigurationer en Philips Hue Bridge?

Vad gör jag med mina vanliga brytare?

Vad händer om någon släcker med ljusströmbrytaren? 

Kan jag börja med Bluetooth och lägga till Hue Bridge senare?

Hur är det med mina lampor som har integrerade icke-smarta lampor? 

Måste jag alltid använda appen för att styra min belysning?

Vad är skillnaden mellan en smart hubb och en Hue Bridge?

Var i mitt hus är ett bra ställe att börja?

Måste jag vara "teknisk" för att använda smart belysning?

Vad händer om jag har en fysisk dimmerströmbrytare istället för en ljusbrytare?

Så här fungerar det

Så här fungerar det

Gör en djupdykning i hur Philips Hue fungerar.

Utforska
App

App

Se vad du kan göra med vår prisbelönta app.

Utforska

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

