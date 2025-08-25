Om du undrar "Hur får jag mina lampor att reagera på min musik?" eller "Hur konfigurerar jag ett säkerhetssystem med lampor?" så har vi en översikt över allt du behöver för att få det att hända.
Det här behöver du för Philips Hue
Jag vill...
Få praktisk smart styrning
Med den här smarta belysningsinstallationen kan du automatisera din belysning, använda rörelsesensorer och strömbrytare och styra din belysning var du än är med appen.
Det här behöver du
– Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
– Alla Philips Hue lampor
– Hue app
- Hue MotionAware™
– Philips Hue dimmer switch (tillval)
Kan jag få till det här systemet utan en Hue Bridge eller Bridge Pro?
Vi rekommenderar…
Hue
Bridge Pro
1039,00 kr
Hue
Bridge
699,00 kr
526,00 kr
Hue
Motion sensor
519,00 kr
436,00 kr
Hue
Dimmer switch
259,00 kr
219,00 kr
Hue
Smart plug
419,00 kr
Hue
Tap dial switch
579,00 kr
Hue
Smart button
259,00 kr
Jag vill...
Få coola ljuseffekter
Få ditt hus att se ut som ett Instagram-inlägg. Med den här smarta belysningen kan du ställa in scener, animera din belysning och använda effekter.
Det här behöver du
– Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
– Philips Hue White och Color Ambiance lampor
– Hue app
– Philips Hue Dimmer eller Tap dial switch (tillval)
Kan jag få coola ljuseffekter utan en Hue Bridge?
Vi rekommenderar…
Hue White and color ambiance
Starter kit: 3 GU10 smarta spotlights
2079,00 kr
Hue White and color ambiance
Startpaket: 3 st E27 ljuskällor (1100lm)
1959,00 kr
Hue White and color ambiance
Festavia ljusslingor
2539,00 kr
Hue White and color ambiance
Ambiance gradient lightstrip 2 meter
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Signe gradient golvlampa
4029,00 kr
Jag vill...
Få utomhusbelysning
Få din trädgård, veranda eller uteplats att skina. Med den här konfigurationen kan du installera smart belysning utanför hemmet, oavsett om du kopplar dem till el eller använder lågspänning för att placera dem där det passar dig.
Det här behöver du
– Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
- Philips Hue utomhuslampor
– Hue app
Kan jag få utomhusbelysning utan Hue Bridge?
Vi rekommenderar…
Hue White and color ambiance
Lily spotlight för utomhusbruk
4029,00 kr
3433,00 kr
Hue White and color ambiance
Lily XL spotlight för utomhusbruk
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Lightstrip Outdoor 2 meter
1619,00 kr
Hue White and color ambiance
Resonate vägglampa utomhus
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Calla piedestal för utomhusbruk
1499,00 kr
Hue White and color ambiance
Appear vägglampa utomhus
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Impress vägglampa för utomhusbruk (lågvolt)
1849,00 kr
Jag vill...
Installera ett säkerhetssystem
Du får ett komplett säkerhetssystem för hemmet. Med den här konfigurationen kan du övervaka ditt hem i realtid med smarta säkerhetskameror och sensorer.
Vad du kan använda
- Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
- Philips Hue lampor
- Hue Secure kameror
- Hue Secure kontaktsensorer
- Hue MotionAware™
Hur skapar jag en Philips Hue Secure konfiguration?
Vi rekommenderar…
Hue
Startpaket: 2 st E27 ljuskällor (1100lm) + 3 st kontaktsensorer + Motion sensor
3299,00 kr
1979,40 kr
Hue
Motion sensor
519,00 kr
436,00 kr
Hue
Startpaket: 2 st kontaktsensorer + Kamera
4029,00 kr
Hue
Secure kontaktsensor
769,00 kr
Hue
Bridge
699,00 kr
526,00 kr
Hue
Secure strålkastare med kamera
3569,00 kr
Hue
Secure trådbunden kamera med bordsstativ
1959,00 kr
Jag vill...
Få sömn- och uppvakningsbelysning
Smart belysning för mer välmående. Med den här smarta belysningen kan du skapa automatisk sömn- och uppvakningsbelysning och använda scenen för naturligt ljus.
Det här behöver du
- Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
– Philips Hue White ambiance- eller White and color ambiance-lampor
– Hue app
Kan jag få sömn- och uppvakningsbelysning utan Hue Bridge?
Vi rekommenderar…
Hue White and color ambiance
Klotlampa – E14 smart ljuskälla
749,00 kr
Hue White and color ambiance
Startpaket: 2 st E27 ljuskällor (1100lm) + Smart button
1649,00 kr
Hue White and color ambiance
Go bärbar lampa
1039,00 kr
Hue White and color ambiance
Signe gradient bordslampa
2769,00 kr
Jag vill...
Synkronisera belysning till TV
Vi vet att du tänker: "Varför skulle jag behöva det?" Men lita på oss - du kommer att förstå. Med den här konfigurationen kan du synkronisera din smarta belysning med TV-program, filmer eller spel.
Det här behöver du
- Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
– Philips Hue White och Color Ambiance lampor
– Philips Hue Play HDMI sync box eller Philips Hue Sync TV-appen*
– Hue app
* Hue sync box kan användas med alla TV:er som har HDMI-anslutna enheter, som digitalbox, streamingenhet eller spelkonsol. Sync TV-appen är kompatibel med vissa TV-apparater från Samsung och LG.
Kan jag synkronisera belysning till min TV utan Hue Bridge?
Vi rekommenderar…
Lightstrips
Play gradient lightstrip för PC
2319,00 kr
1391,40 kr
Hue White and color ambiance
Play gradient lightstrip 65 tum
2539,00 kr
Jag vill...
Synkronisera belysning med musik
Få lamporna att röra sig i takt. Med den här konfigurationen kan du synkronisera din belysning med musik.
Det här behöver du
- Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
– Philips Hue White och Color Ambiance lampor
– Philips Hue Play HDMI sync box (tillval)*
– Hue app
*Om du har ett Spotify-konto kan du synkronisera musik direkt från Philips Hue app. Om du vill synkronisera musik via en annan tjänst kan du använda Philips Hue Play HDMI sync box.
Kan jag synkronisera belysning med musik utan Hue Bridge?
Vi rekommenderar…
Hue White and color ambiance
Startpaket: 2 st E27 ljuskällor (1100lm)
1529,00 kr
Hue White and color ambiance
Go bärbar lampa
1039,00 kr
Hue White and color ambiance
Hue Go bärbar bordslampa
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Signe gradient bordslampa
2539,00 kr
Hue White and color ambiance
Festavia ljusslingor
1389,00 kr
Hue White and color ambiance
Festavia ljusslingor
2539,00 kr
Jag vill...
Synkronisera belysning till PC
Gamers förstår. Med den här konfigurationen kan du synkronisera din belysning till vad som helst på din datorskärm.
Det här behöver du
- Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro
– Philips Hue White och Color Ambiance lampor
– Philips Hue Sync skrivbordsapp
– Hue app
Kan jag synkronisera belysning med datorn utan Hue Bridge?
Vi rekommenderar…
Lightstrips
Play gradient lightstrip för PC
2319,00 kr
1391,40 kr
Lightstrips
Play gradient lightstrip för PC
1959,00 kr
1175,40 kr
Hue White and color ambiance
Ambiance gradient lightstrip 2 meter
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Play ljusskena enpack
929,00 kr
Frågor och svar
Varför kräver vissa konfigurationer en Philips Hue Bridge?
Vad gör jag med mina vanliga brytare?
Vad händer om någon släcker med ljusströmbrytaren?
Kan jag börja med Bluetooth och lägga till Hue Bridge senare?
Hur är det med mina lampor som har integrerade icke-smarta lampor?
Måste jag alltid använda appen för att styra min belysning?
Vad är skillnaden mellan en smart hubb och en Hue Bridge?
Var i mitt hus är ett bra ställe att börja?
Måste jag vara "teknisk" för att använda smart belysning?
Vad händer om jag har en fysisk dimmerströmbrytare istället för en ljusbrytare?
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.