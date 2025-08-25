Med den här smarta belysningsinstallationen kan du automatisera din belysning, använda rörelsesensorer och strömbrytare och styra din belysning var du än är med appen.

Det här behöver du

– Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro

– Alla Philips Hue lampor

– Hue app

- Hue MotionAware™

– Philips Hue dimmer switch (tillval)