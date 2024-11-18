Få ditt hem att lysa med dekorativ belysning som smarta ljusslingor för inom- och utomhusbruk.
3 produkter
White and color ambiance
Festavia ljusslingor
Skapa en gradient av färgglatt ljus
100 smarta lysdioder
8 meter sladd
Inomhus- och utomhusbruk
1 389,00 kr
White and color ambiance
Festavia ljusslingor
Skapa en gradient av färgglatt ljus
250 smarta lysdioder
20 meter sladd
Inomhus- och utomhusbruk
2 539,00 kr
Nyhet!
Så här använder du dekorativ belysning
Upptäck hur du kan använda dekorativ belysning för att skapa stämning för alla tillfällen.Läs mer
White and color ambiance
Festavia ljusslingor
Skapa en gradient av färgglatt ljus
500 smarta lysdioder
40 meter sladd
Inomhus- och utomhusbruk
4 149,00 kr
1-3 av (totalt}
Guide till smarta LED-ljusslingor
Hur ska jag hänga ljusslingor?
Hur ska jag hänga ljusslingor?
Hur många meter LED-ljusslingor behöver jag?
Hur många meter LED-ljusslingor behöver jag?
Hur inreder jag med smarta ljusslingor?
Hur inreder jag med smarta ljusslingor?
Hur använder jag dekorativa ljusslingor inomhus?
Hur använder jag dekorativa ljusslingor inomhus?
Vilka är de bästa LED-ljusslingorna för julgranar?
Vilka är de bästa LED-ljusslingorna för julgranar?
Läs mer om smarta LED-ljusslingor
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.