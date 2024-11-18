Support
LED-ljusslingor

Smart LED-ljusslingor

Få ditt hem att lysa med dekorativ belysning som smarta ljusslingor för inom- och utomhusbruk.

Närbild på framsidan av Festavia ljusslingor

White and color ambiance

Festavia ljusslingor
Skapa en gradient av färgglatt ljus
100 smarta lysdioder
8 meter sladd
Inomhus- och utomhusbruk

1 389,00 kr

Närbild på framsidan av Festavia ljusslingor

White and color ambiance

Festavia ljusslingor
Skapa en gradient av färgglatt ljus
250 smarta lysdioder
20 meter sladd
Inomhus- och utomhusbruk

2 539,00 kr

Nyhet!

Så här använder du dekorativ belysning

Upptäck hur du kan använda dekorativ belysning för att skapa stämning för alla tillfällen.

Närbild på framsidan av Festavia ljusslingor

White and color ambiance

Festavia ljusslingor
Skapa en gradient av färgglatt ljus
500 smarta lysdioder
40 meter sladd
Inomhus- och utomhusbruk

4 149,00 kr

Guide till smarta LED-ljusslingor

Hur ska jag hänga ljusslingor?

Hur många meter LED-ljusslingor behöver jag?

Hur inreder jag med smarta ljusslingor?

Hur använder jag dekorativa ljusslingor inomhus?

Vilka är de bästa LED-ljusslingorna för julgranar?

Läs mer om smarta LED-ljusslingor

jul-ljusslingor

Julgransbelysning: tips och tricks

Få ut det mesta av våra smarta ljusslingor genom att använda dem som julgransbelysning eller festlig dekorativ belysning – spana in våra säsongstips.
Ljusslingor utomhus

Så dekorerar du med ljusslingor utomhus

Att ha ljusslingor utomhus är inte bara fint som julpynt – det är den perfekta dekorationen hela året! Oavsett om du hänger dem på gården eller bakgården, kan ljusslingor utomhus få vilket utrymme som helst att se magiskt ut.
LED-ljusslingor för sovrum

Idéer för ljusslingor i sovrummet

Ljusslingor i sovrummet kan hjälpa dig att inreda ditt utrymme på ett sätt som uttrycker din personlighet.

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

