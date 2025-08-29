Support

Så fungerar Hue

Se precis hur avancerat – men samtidigt enkelt att installera och använda – ett Hue smart hem är.

 

Grunderna
Bluetooth eller Hue Bridge
Appstyrning
LED-teknik

Grunderna

Smarta lampor kommunicerar

Allt som är “smart“ måste kunna ta emot instruktioner. Hue smart belysning använder Zigbee eller Bluetooth för att kommunicera, beroende på om du har en Hue Bridge eller inte.

Zigbee-teknik med smart belysning

Med Hue Bridge

Zigbee

Hue Bridge och Bridge Pro är smarta nav som ansluts till din router för att upprätta ett Zigbee-nätverk. När du har installerat lamporna kan de kommunicera både med Hue Bridge och med varandra.

Varje lampa är en förstärkare av signalen, vilket innebär att du kan utöka nätverket genom att lägga till fler lampor. Detta kallas ett mesh-nätverk.

Visa alla funktioner

Varför måste Hue Bridge anslutas till routern?

Kommer Hue lamporna att sakta ner mitt Wi-Fi?

Fungerar mina lampor fortfarande när internet är nere? 

Bluetooth-teknik med smarta lampor

Utan Hue Bridge

Bluetooth

Om du inte vill ha en smart hubb kan du använda Bluetooth. På så sätt använder du din mobila enhet för att kommunicera direkt med lamporna.

När du (och enheten) rör sig flyttas nätverket också. Det är därför det finns en gräns för hur långt bort du kan vara från din belysning.

Jämför Hue Bridge och Bluetooth

Om jag börjar med Bluetooth, kan jag lägga till en Hue Bridge senare?

Hur vet jag vilka Hue lampor som är Bluetooth-kompatibla?

Bluetooth jämfört med Hue Bridge och Bridge Pro

Jämför Hue system

Här kan du se vad du får för funktionalitet i de olika systemen: Bluetooth, Hue Bridge och Bridge Pro.

Bluetooth

Utforska Bluetooth

Hue Bridge

Köp Hue Bridge

Bridge Pro

Köpa Bridge Pro

Kommunikationsprotokoll: Hur våra enheter "pratar" med varandra

Bluetooth-kommunikation
Zigbee mesh-nätverk
Zigbee mesh-nätverk

Räckvidd: Anslutningsavstånd

In-room
Full-home
Full-home

Maximalt antal lampor som stöds

10
50
150+

Maximalt antal tillbehör som stöds

10
12
50+

Chip: Byggt för ultrasnabba svar

Hue Engine: ARM M class wireless SOC
Hue Chip: MiPs 24kc based processor
Hue Chip Pro: Quad A35

GPU: Byggd för att köra komplexa algoritmer och stödja AI-applikationer

ARM Mali-G31 MP2

Styr med 1 app: iOS och Android

Fungerar med: Integrera dina lampor sömlöst i ditt smarta hem

Alexa, Google Home
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter

Röststyrning: Är ljuskällorna kompatibla med röststyrningen

Styr varifrån som helst: Med en internetanslutning

Skapa automatiseringar: Schemalägg belysningen så att den passar dina rutiner

Hue Sync: Synkronisera din belysning med TV, musik, spel och Hue Secure

Hue MotionAware™: Använd ljuskällor som rörelsesensorer

Zigbee säkerhetssystem

AES 128-bitars kryptering
AES 128-bitars kryptering
Förbättrad AES 128-bitars kryptering med Zigbee Trust Center
Philips Hue app för att styra dina smarta LED-lampor

Appstyrning

Smart hemkontroll

Hue app är din kommandocentral. Guidad konfiguration gör ditt system redo: tryck för att omedelbart styra dina lampor, skapa automatiseringar och mycket mer.

Utforska appen
Automatiseringar

Automatiseringar

Ställ in återkommande inställningar för din belysning och ditt säkerhetssystem.

 

 

Hue Sync

Hue Sync

Synka din belysning med TV, spel och musik.

 

 

Arm hemma

Säkerhetscenter

Få en överblick över ditt säkerhetssystem.

 

 

Anpassning

Konton

Hantera användarbehörigheter, åtkomst för tredje part och mer.

 

 

Tekniken

Vår LED-belysning

Stil och intelligens. Alla våra ljuskällor, lampor och belysningseffekter har tagits fram och konstruerats på vårt huvudkontor i Nederländerna.

 

Chromasync
Chromasync

Chromasync™

Belysning i proffsklass till hemmet, med exakt färgmatchning för alla dina smarta ljuskällor. Få djupa, kraftiga färger, mjuka pastellfärger och olika nyanser av vitt ljus utan färgvariationer mellan olika ljuskällor och lampor.

 

 

En sänglampa som lyser med mjukt vitt och smart ljus.

Vitt

färgtemperatur: 2 700 K

Ett mjukt vitt ljus som är behagligt för ögonen. 

En sänglampa som lyser i en varm orange ton av smart ljus.

White ambiance

färgtemperatur: 2200-6500 K

Alla nyanser av vitt ljus, från varm orange till kall blå.

En sänglampa som lyser i mjukt rosa smart ljus.

White and Color Ambiance

färgtemperatur: 2200–6500 K 
+16 miljoner färger 

Alla nyanser av vitt ljus plus fullfärg.

 

 

Ett Hue lysrör med gradienteffekt som belyser en vägg med en blandning av blå, rosa, lila och gula toner av smart ljus.
Gradient

Gradient

färgtemperatur: 2200–6500 K +16 miljoner färger  

Betraktas som RGBWWIC, vilket innebär att de kan visa flera belysningsfärger samtidigt. 

Hur är Hue annorlunda? Hue gradient-lampor styrs med grupper av lysdioder snarare än individuellt, så att du alltid får en jämn, gradvis toning av färg.

En sovrumsvägg belyst med en mjuk blandning av blå och rosa nyanser med smart ljus.

ColorCast™

Vår innovativa design med exakt arrangerade lysdioder projicerar färger som inget annat ljus.

En Hue smart ljuskälla som lyser med varmvitt reglerbart ljus.
Vakna

Fullspektrum dagsljus

Ge rummet lite dagsljus med reglerbart vitt ljus i hela spektrat. Njut av det största utbudet av vita nyanser, från varmaste stearinljus till kallt och skarpt ljus från en blå himmel.

En Hue Twilight sänglampa som lyser med extremt lågt dimrat varmvitt smart ljus.
djup dimring

Ultralåg dimring

Få till det varsamma skenet från en nattlampa med extremt låg dimring. Dimra belysningen till bara 0,2 % av den totala ljusstyrkan.

Utforska Hue

En person är på väg att använda en Hue dimmer switch

Vad är smart belysning?

Gå tillbaka till grunderna med den här praktiska guiden till smart belysningsteknik.
En kvinna håller i en stor filamentljuskälla

Kom igång

Se vilka lampor och tillbehör du behöver, baserat på vad du vill göra.
Ett hemmakontor med två Signe gradient-lampor

Funktioner

Här är allt du kan göra med Hue.

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

