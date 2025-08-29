Se precis hur avancerat – men samtidigt enkelt att installera och använda – ett Hue smart hem är.
Se precis hur avancerat – men samtidigt enkelt att installera och använda – ett Hue smart hem är.
Grunderna
Allt som är “smart“ måste kunna ta emot instruktioner. Hue smart belysning använder Zigbee eller Bluetooth för att kommunicera, beroende på om du har en Hue Bridge eller inte.
Med Hue Bridge
Hue Bridge och Bridge Pro är smarta nav som ansluts till din router för att upprätta ett Zigbee-nätverk. När du har installerat lamporna kan de kommunicera både med Hue Bridge och med varandra.
Varje lampa är en förstärkare av signalen, vilket innebär att du kan utöka nätverket genom att lägga till fler lampor. Detta kallas ett mesh-nätverk.
Utan Hue Bridge
Om du inte vill ha en smart hubb kan du använda Bluetooth. På så sätt använder du din mobila enhet för att kommunicera direkt med lamporna.
När du (och enheten) rör sig flyttas nätverket också. Det är därför det finns en gräns för hur långt bort du kan vara från din belysning.
Bluetooth jämfört med Hue Bridge och Bridge Pro
Här kan du se vad du får för funktionalitet i de olika systemen: Bluetooth, Hue Bridge och Bridge Pro.
Appstyrning
Hue app är din kommandocentral. Guidad konfiguration gör ditt system redo: tryck för att omedelbart styra dina lampor, skapa automatiseringar och mycket mer.
Ställ in återkommande inställningar för din belysning och ditt säkerhetssystem.
Synka din belysning med TV, spel och musik.
Få en överblick över ditt säkerhetssystem.
Hantera användarbehörigheter, åtkomst för tredje part och mer.
Tekniken
Stil och intelligens. Alla våra ljuskällor, lampor och belysningseffekter har tagits fram och konstruerats på vårt huvudkontor i Nederländerna.
Belysning i proffsklass till hemmet, med exakt färgmatchning för alla dina smarta ljuskällor. Få djupa, kraftiga färger, mjuka pastellfärger och olika nyanser av vitt ljus utan färgvariationer mellan olika ljuskällor och lampor.
färgtemperatur: 2 700 K
Ett mjukt vitt ljus som är behagligt för ögonen.
färgtemperatur: 2200-6500 K
Alla nyanser av vitt ljus, från varm orange till kall blå.
färgtemperatur: 2200–6500 K
+16 miljoner färger
Alla nyanser av vitt ljus plus fullfärg.
färgtemperatur: 2200–6500 K +16 miljoner färger
Betraktas som RGBWWIC, vilket innebär att de kan visa flera belysningsfärger samtidigt.
Hur är Hue annorlunda? Hue gradient-lampor styrs med grupper av lysdioder snarare än individuellt, så att du alltid får en jämn, gradvis toning av färg.
Vår innovativa design med exakt arrangerade lysdioder projicerar färger som inget annat ljus.
Ge rummet lite dagsljus med reglerbart vitt ljus i hela spektrat. Njut av det största utbudet av vita nyanser, från varmaste stearinljus till kallt och skarpt ljus från en blå himmel.
Få till det varsamma skenet från en nattlampa med extremt låg dimring. Dimra belysningen till bara 0,2 % av den totala ljusstyrkan.
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.