Hue Bridge och Bridge Pro är smarta nav som ansluts till din router för att upprätta ett Zigbee-nätverk. När du har installerat lamporna kan de kommunicera både med Hue Bridge och med varandra.

Varje lampa är en förstärkare av signalen, vilket innebär att du kan utöka nätverket genom att lägga till fler lampor. Detta kallas ett mesh-nätverk.

